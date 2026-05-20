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Experte für Bestäubung erklärt
«Drei Viertel unserer Nahrung hängen von Bienen ab»

Bienen bestäuben Pflanzen, sichern Ernten und sind zentral für ganze Ökosysteme. Doch wie abhängig ist unsere Umwelt wirklich von ihnen? Und was passiert, wenn immer mehr Bestäuber verschwinden? Darüber spricht Fabio Schmid mit Wildbienenexperte Marius Fischer.
Publiziert: 12:56 Uhr
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Aktualisiert: vor 59 Minuten
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Fabio Schmid und Christophe Cachelin
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