Leila Micheloud: «Wir machen eine Familientherapie»

Von Marian Nadler, Redaktor am Newsdesk

Die beiden Töchter von Leila Micheloud (51), Farah (20) und Meissa (18), erlitten beim Brand in der Bar Le Constellation schwere Verletzungen. Seit der Silvesternacht ist für die Familie nichts mehr wie vorher. Zwei Monate nach der Katastrophe schildert sie der Zeitung «Le Nouvelliste» den Alltag der Familie. «Wir haben Angst, vergessen zu werden», sagt sie.

Sie sorgt sich nicht nur um ihre beiden Töchter, die einen langen Genesungsweg vor sich haben, sondern auch um die jüngste Tocher Naiel (14), die in der schicksalshaften Nacht nicht im Lokal war. «Sie hat diese Tragödie von aussen miterlebt, denn in dem Versuch, sie zu beschützen, haben wir sie von der Familie ausgeschlossen. Was wir getan haben, war furchtbar», erzählt Micheloud. Unter Schock wurde die Jugendliche Anfang Januar für einige Tage in ein Spital eingeliefert. «Ich habe mich tausendmal entschuldigt.»

Sie verrät weiter: «Wir machen eine Familientherapie, um gemeinsam Bewältigungsstrategien zu entwickeln.» Seit dem 1. Januar sind die Eltern krankgeschrieben. «Wie lange werden unsere Arbeitgeber das noch hinnehmen?», fragt sich die dreifache Mutter acht Wochen nach der Tragödie. Denn obwohl sich die Lage langsam bessert, sind Farah und Meissa bisher nicht dazu in der Lage, in den Alltag zurückzukehren.

Die Unglücksnacht ist noch nicht vergessen. «Mein Mann, der zwanzig Minuten nach der Tragödie am Unglücksort eintraf, befand sich mitten in einem Schlachtfeld. Dort lagen verkohlte Leichen, sterbende Menschen, sterbende Kinder, andere, die bereits tot waren. Er musste Leichen umdrehen, um die seiner Tochter zu finden.»

Meissa verliess vor einer Woche das Spital. «Sie ist psychisch schwer traumatisiert von den verbrannten Körpern, die sie sah, den Leichen, über die sie steigen musste, um aus der Bar zu fliehen, und der Erstickungsangst, die sie erlebte», berichtet ihr Mami. «Sie wird nichts davon jemals vergessen, aber sie möchte nach vorn blicken.» Ab Freitag möchte die angehende Bauzeichnerin wieder zur Schule gehen.

Farah hat es noch schlimmer erwischt als ihre Schwester. Acht Tage lag sie im Koma, siebzehn Tage auf der Intensivstation. «Die erste Woche war die schwerste. Ihr Leben hing am seidenen Faden», sagt Leila Micheloud rückblickend. «Die Pflegekräfte waren unglaublich. Etwa fünfzehn von ihnen kümmerten sich rund um die Uhr um sie.»

Farah erlitt Verbrennungen zweiten Grades im Gesicht. «Als sie sich das erste Mal im Spiegel sah, schrie sie. Sie war so aufgewühlt, dass wir sie sedieren mussten», bemerkt Micheloud.

Zu Blick sagte sie Ende Januar: «Ich will Gerechtigkeit.» Wann und ob sie diese bekommen wird, ist noch völlig unklar. Die Ermittlungen zum Bar-Inferno laufen – und dürften noch lange andauern.