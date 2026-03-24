Die Stadt Winterthur ZH schickt aktuell 50’000 Heimatscheine zurück an ihre Besitzer. Grund: Der elektronische Zugriff auf Personendaten macht das physische Archiv unnötig. Es ist nicht das einzige Dokument, das einen stillen Abgang macht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Winterthur verschickt 50’000 Heimatscheine aus dem Archiv an die Besitzer

Die Einwohnerkontrolle bearbeitet 150 Scheine täglich und löst das Archiv auf

Der Heimatschein galt früher als unabdingbares Dokument War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nikolina Pantic Projektmanagerin

Wer in Winterthur ZH heimatberechtigt ist, dürfte demnächst Post von der Stadt erhalten: Die Einwohnerkontrolle verschickt derzeit rund 50’000 Heimatscheine an ihre Besitzerinnen und Besitzer zurück, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Das Dokument galt früher als unabdinglich. Jetzt macht es einen stillen Abgang. «Die relevanten Personendaten sind mittlerweile alle digital verfügbar und können über die entsprechende Schnittstelle abgefragt werden. Darum verzichtet die Stadt Winterthur auf das Hinterlegen von Heimatscheinen», erklärt die Stadt Winterthur auf Anfrage von Blick. Aufgrund dessen zügeln die Scheine vom physischen Archiv zu den Besitzern nach Hause, wo sie künftig aufbewahrt werden sollen.

Adieu Archiv

Die Stadt habe vor rund einem Jahr begonnen, den Rückversand bei aktiven Einwohnenden systematisch vorzunehmen, teilt sie mit. Aus gesetzlicher Sicht seien physische Heimatscheine nicht mehr nötig, und sie würden Platz beanspruchen. Pro Tag werden laut der Stadt Winterthur rund 150 Exemplare verschickt. «Im Moment sind wir beim Buchstaben H.»

Exemplare, die nicht zugestellt werden können, seien selten. In solchen Fällen würde die Stadt den Heimatschein in einem Ordner deponieren: «Diese Ablage ist jedoch sehr klein, eine zweistellige Zahl. Nach einer gewissen Zeit vernichten wir diese, da sie vielerorts nicht mehr benötigt werden», führt die Stadt Winterthur weiter aus.

Andere Kantone machens bereits vor

Winterthur ist kein Einzelfall. Der Heimatschein hat heute im ganzen Kanton Zürich keine arbeitsrelevante Bedeutung mehr. Auch im Thurgau wird seit 2024 auf die Hinterlegungspflicht verzichtet. Es scheint, als ob das Dokument bereits vergessen gegangen ist: «Im Rücksendebrief wird ausdrücklich erläutert, weshalb der Heimatschein retourniert wird. Wir haben diesbezüglich keinerlei negativen Rückmeldungen erhalten», heisst es von der Stadt Winterthur dazu.

Das Dokument reiht sich damit in eine wachsende Zahl von Bürokratieprodukten ein, die im heutigen Zeitalter überflüssig werden, weil sie digitalisiert oder abgeschafft wurden.

Der Schriftenempfangsschein – das Pendant zum Heimatschein

Wer heute umzieht, hat dies mit ein paar wenigen Klicks gemeldet. Der Schriftenempfangsschein ist eine Quittung dafür, dass der Heimatschein bei der entsprechenden Gemeinde hinterlegt wurde. Heute können Umzüge online gemeldet werden, sofern beide Gemeinden teilnehmen.

Das Familienbüchlein – Familiengeschichte kompakt

Frischverheiratete erhielten früher bei der Heirat ein Familienbüchlein ausgehändigt. Hier wurde der Lebenslauf der Familie wie Geburten, Tod und Einbürgerungen festgehalten. Alles in schriftlicher Form. Das Buch über das Familienleben von Schweizerinnen und Schweizern wurde vom Familienausweis abgelöst.

Das Dienstbüchlein – Militärisches digitalisiert

Nicht ganz verschwunden, aber: Seit 2022 wird das Dienstbüchlein in Papierform ersetzt. Im Dienstbüchlein wird die Militärdienstpflicht in der Schweizer Armee, im Zivildienst und im Zivilschutz festgehalten. Es enthält Personalien, wichtige medizinische Informationen und wurde früher gar als Pfand verwendet, das man in den Beizen hinterlegen konnte, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet.

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Das Wanderbuch – die Urform des Passes

Auch historisch haben sich amtliche Dokumente stark gewandelt. Ein früher Vorläufer des heutigen Passes ist das Wanderbuch. Ab dem 18. Jahrhundert hat man gemäss dem Historischen Museum Basel begonnen, amtliche Ausweispapiere auszuhändigen. Das Wanderbuch beschrieb reisende Personen stichwortartig und dokumentierte die Reisen von sogenannten Gesellen. Besonders für Handwerker war das Wanderbüchlein Pflicht, wie das Museum Grafschaft Dassel (D) erklärt.

Das Leumundszeugnis – ein Dokument über den guten Ruf

Auch dieses amtliche Dokument ist seit geraumer Zeit Geschichte. Laut dem Schweizer Parlament diente ein Leumundszeugnis dazu, den guten Ruf zu dokumentieren. Das Dokument gab Auskunft darüber, ob Personen Verpflichtungen gegenüber der Familie, den Gläubigern und der Gemeinde nachkommen und ob Vergehen oder Verbrechen vorliegen. Heute ist das Leumundszeugnis als Strafregisterauszug bekannt.