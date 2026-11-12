Ein Polizist aus dem Wallis steht im Verdacht, seine Ex-Partnerin gestalkt zu haben. Bereits im Januar beschlagnahmten die Behörden die Waffen des Mannes. Dieser legte Beschwerde beim Kantonsgericht und anschliessend beim Bundesgericht ein – und blitzte zweimal ab.

Darum gehts Ein Walliser Polizist soll seine Ex-Partnerin fast ein Jahr lang verfolgt und überwacht haben

Er soll 44 Mal nahe ihrem Wohnort aufgetaucht und Polizeitechnik sowie einen Airtag genutzt haben

Kantonsgericht und Bundesgericht bestätigten nach Beschwerden die Beschlagnahmung der 50 Waffen

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Im März vergangenen Jahres beendete die Ex-Partnerin eines Walliser Polizisten ihre 13-jährige Beziehung. Knapp ein Jahr später reichte sie unter Angstzuständen eine Anzeige gegen den Mann ein. Dieser soll die Trennung nicht gut verkraftet und anschliessend übergriffiges Verhalten an den Tag gelegt haben. Das Verfahren läuft derzeit noch, es gilt die Unschuldsvermutung.

Die Vorwürfe sind heftig: Insgesamt soll er 44 Mal in der Nähe ihres Wohnortes aufgetaucht sein – zudem sollen Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wie er sich einmal unerlaubt Zutritt zu ihrer Wohnung verschaffte. Bis in die Ferien soll der Polizist seine Ex-Partnerin verfolgt haben. Zu ihrem Schrecken hinterliess er ein hölzernes Herz mit ihren Initialen an ihrem Fahrzeug.

Bei einer Durchsuchung wurden 50 Waffen beschlagnahmt

Wie aus dem aktuellen Urteil des Bundesgerichts hervorgeht, eröffnete die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis im Januar ein Strafverfahren gegen den Polizisten. Besonders brisant: Während einer Anhörung gab der Mann zu, regelmässig Technik der Polizei genutzt zu haben, um die Bewegungen seiner Ex sowie Personen aus ihrem Umfeld aufzuzeichnen. Dies auch in Kombination mit einem Airtag, den er an ihrem Auto angebracht hatte.

Bei einer Durchsuchung seines Zuhauses und seines Arbeitsplatzes im Januar beschlagnahmte die Behörde 50 Waffen, die sich im Besitz des Polizisten befanden. Darunter Gewehre, Kanonen, Revolver und Pistolen, aber auch Schalldämpfer und Munitionsladungen. Dagegen wollte der Mann vorgehen und reichte eine Beschwerde beim Kantonsgericht ein. Die zuständige Einzelrichterin wies diese im vergangenen März ab.

Bundesgericht erkennt Eskalationspotenzial

In der Hoffnung, seine Waffen zurückzuerhalten, wandte sich der Mann an das Bundesgericht. In der Beschwerde kritisierte er das Kantonsgericht dafür, ihm nicht genügend Gehör geschenkt zu haben und nur aufgrund der Aussagen seiner Ex-Partnerin und deren Tochter gehandelt zu haben. Die Durchsuchung und Beschlagnahmung der Waffen sei damit nicht ausreichend begründet worden. Seine Argumentation: Da er die beschlagnahmten Waffen bei den angezeigten Vorfällen nie benutzt habe, bestehe auch keine Gefahr, dass er diese in Zukunft einsetzen könnte.

Das Bundesgericht sieht das anders: Das Verhalten des Polizisten – von der Überwachung bis hin zum unrechtmässigen Betreten der Wohnung seiner Ex-Partnerin – dauerte fast ein ganzes Jahr lang an. Daher habe eine Eskalation von vornherein nicht ausgeschlossen werden können. Weiter heisst es im Urteil: «Die Tatsache, dass ihm das Führen einer Waffe offenbar nicht nachgewiesen werden konnte, ist bestenfalls ein glücklicher Umstand, den die Ermittlungen entweder bestätigen oder widerlegen werden.» Allerdings biete der Umstand keine Garantie für die Zukunft. Das Bundesgericht wies seine Beschwerde daher ebenfalls ab.