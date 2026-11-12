Sechs Jahre Haft, 15 Jahre Landesverweisung: Ein verurteilter Vergewaltiger ist mit seiner Beschwerde vor dem Bundesgericht gescheitert. Seine Voodoo-Rituale schützten ihn nicht vor einer Strafe.

Darum gehts Das Bundesgericht bestätigt sechs Jahre Haft und 15 Jahre Landesverweis für den 46-Jährigen

Der Mann hatte seine von ihm getrennte Ehefrau mit Messern, Schere und Gabel bedroht und vergewaltigt

Die Richter sahen weder Verfahrensfehler noch Zweifel an der Beweiswürdigung und Opferaussage

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Er bedrohte seine getrennt von ihm lebende Ehefrau mit Messern und Scheren und vergewaltigte sie mehrfach: Nun ist der Täter vor dem Bundesgericht gescheitert. Die Lausanner Richter wiesen seine Beschwerde vollumfänglich ab.

Sechs Jahre Gefängnis und 15 Jahre Landesverweis: Der verurteilte Vergewaltiger wollte seine Strafe nicht hinnehmen. Jetzt hat das Bundesgericht das Urteil der Waadtländer Justiz jedoch bestätigt. Der heute 46-jährige Nigerianer bleibt im Gefängnis – und muss die Schweiz danach für 15 Jahre verlassen.

Gewalt, Terror und magische Rituale

Die Beziehung des Paares war von Anfang an von Gewalt geprägt. Bereits 2016, im Jahr der Hochzeit, schlug der Mann zu und wurde per Strafbefehl verurteilt. Im Juni 2019 flüchtete die Frau schliesslich mit der gemeinsamen kleinen Tochter aus der Wohnung.

Doch die Trennung stoppte ihn nicht. Im Spätsommer 2021 eskalierte die Situation vollends. Nachdem ihm seine Ehefrau eröffnet hatte, dass die Beziehung endgültig vorbei sei, rastete er im August in ihrer Wohnung aus. Er griff sich ein Küchenmesser und zwang die verängstigte Frau unter Todesangst, sich auszuziehen und den Sex zu erdulden.

Am 21. September 2021 stand er erneut vor ihrer Tür – angeblich, um die Tochter zu sehen. Kaum in der Wohnung, zückte er ein Brotmesser und vergewaltigte die Frau abermals. Am 27. September 2021 folgte schliesslich der Tiefpunkt: Mit einer Schere bewaffnet, befahl er ihr, sich vor einer zuvor aufgestellten Kamera auszuziehen.

In Anwesenheit der gemeinsamen Tochter schnitt er ihr Kopf- und Schamhaare ab, um magische Rituale durchzuführen, falls sie ihm den Kontakt zum Kind verwehre. Direkt danach bedrohte er sie mit einer Gabel und erzwang erneut Geschlechtsverkehr auf dem Schlafsofa.

Täter rügt Verfahrensfehler

Das Kriminalgericht Lausanne verurteilte den Mann im Mai 2025 wegen qualifizierter Vergewaltigung, qualifizierter Drohung und Beschimpfung zu sechs Jahren Freiheitsstrafe und 15 Jahren Landesverweisung. Das Waadtländer Kantonsgericht wies seine Berufung im Juni 2026 ab.

Der Verurteilte wollte die Haftstrafe und die Landesverweisung nicht akzeptieren und zog vor das Bundesgericht. In seiner Beschwerde versuchte er, das Urteil über angebliche Verfahrensfehler zu kippen. Er behauptete, die Anklageschrift sei zu ungenau formuliert gewesen und habe das Anklageprinzip verletzt. Zudem rügte er eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, stellte die Glaubwürdigkeit des Opfers infrage und monierte, die Justiz habe das Beschleunigungsgebot missachtet.

Bundesgericht weist Beschwerde ab

Die Bundesrichter wiesen die Einwände entschieden zurück. Das Anklageprinzip sah das Gericht voll gewahrt, da die Vorwürfe – von den Bedrohungen mit Messern und Gabel bis zu den erzwungenen Sexualakten – präzise und verständlich aufgelistet waren.

Auch bei der Beweiswürdigung stützten die Lausanner Richter die Vorinstanzen: Die Aussagen des Opfers seien schlüssig, glaubwürdig und ohne Willkür beurteilt worden. Zudem habe das Verfahren angesichts der schweren Vorwürfe keineswegs ungebührlich lange gedauert. Das Bundesgericht wies die Beschwerde in allen Punkten ab: Damit sind die sechs Jahre Haft und die 15-jährige Landesverweisung rechtskräftig.