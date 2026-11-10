Im Mordprozess um Fabian (†8) ist am Dienstag das Urteil gegen die Hauptverdächtige Gina H gefallen. Sie soll den Buben im Oktober 2025 nahe Güstrow in einen Hinterhalt gelockt und getötet haben. Dafür verhängte der Richter nun lebenslange Haft.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Dieser Fall erschütterte den ganzen deutschsprachigen Raum. Der achtjährige Fabian verschwand am 10. Oktober 2025 nahe der norddeutschen Stadt Güstrow und wurde Tage später tot an einem Tümpel aufgefunden. Die Leiche des Buben war verbrannt, tagelang suchten die Ermittler nach dem Täter. In Verdacht geriet bald Gina H.* (30) – die Partnerin von Fabians Vater, die zu diesem Zeitpunkt von ihm getrennt war.

Seit April läuft der Mordprozess gegen Gina H. vor dem Landgericht Rostock. 13 Monate nach der schrecklichen Tat hat der Richter am Dienstag um 12.30 Uhr das Urteil gefällt: Gina H. bekommt eine lebenslange Haftstrafe. Zudem wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das heisst, dass eine Bewährungsprüfung nach 15 Jahren ausgeschlossen ist. Wie lange Gina H. im Gefängnis sitzen muss, bis geprüft wird, ob die Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt werden, ist noch unklar.

Gina H. nahm das Urteil laut Medienberichten ohne grosse Regung hin. Der Richter verkündete zudem, dass Gina H. die Kosten des Verfahrens zu tragen hat und ihr orangefarbener Ford Ranger eingezogen bleibt.

Staatsanwaltschaft forderte lebenslange Haft

Mit dem Urteil werden die Forderungen der Staatsanwaltschaft erfüllt. Ende Oktober hatte die Staatsanwaltschaft Rostock eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes für Gina H. gefordert. Zudem beantragten sie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld.

Verteidigung und die Angeklagte selbst hatten auf einen Freispruch plädiert. Die Verteidigung argumentiert, dass die Ermittlungen von Anfang an zu stark auf Gina H. fokussiert gewesen seien und möglicherweise durch die intensive Medienberichterstattung beeinflusst worden seien. Zudem seien zahlreiche Spuren ohne Ergebnis geblieben. Weiter heisst es von der Verteidigung, dass es keine geschlossene Beweiskette gebe und zentrale Zeugen unglaubwürdig seien. Gina H. beteuert weiterhin ihre Unschuld.

Gina H. meldete Leichenfund

Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft soll Gina H. am 10. Oktober 2025 zur Wohnadresse des kleinen Fabian in Güstrow (D) gefahren sein und ihn dazu gebracht haben, sein Handy zurückzulassen und freiwillig in ihr Auto zu steigen. H. habe Fabian bei einem kleinen Teich in Klein Upahl unter dem Vorwand, ihm Tiere zeigen zu wollen, «plötzlich und total unerwartet» mit dem Messer angegriffen, erklärte Staatsanwalt Oliver Schley in seinem Plädoyer Ende Oktober. Mindestens sechsmal soll H. demnach mit einem Messer zugestochen haben. Anschliessend soll sie die Leiche angezündet haben.

Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass Gina H. das Verbrechen aus niederen Beweggründen begangen hat. Fabian galt laut Ermittlern als Hindernis für eine Wiedervereinigung mit seinem Vater, von dem sich Gina H. kurz zuvor getrennt hatte. Mittlerweile sind sie wieder ein Paar. Vier Tage nach Fabians Verschwinden meldete Gina H. den Leichenfund selbst. Laut Zeugenaussagen war sie bereits am Abend zuvor an diesem Ort.

*Name bekannt