Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter trifft heute den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz in Berlin. Ein warmer Empfang ist programmiert. Die beiden informieren an einer Medienkonferenz über ihr Gespräch. Blick berichtet live.

Darum gehts Bundespräsidentin Keller-Sutter trifft Bundeskanzler Merz in Berlin für bilaterale Gespräche

Merz steht der Schweiz positiv gegenüber und lobt die helvetische Arbeitsmoral

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

Die Schweiz zu Gast bei Freunden! Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (61, FDP) trifft heute in Berlin den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU). Um 12.30 Uhr wird die Finanzministerin mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt begrüsst. Im Mittelpunkt des gemeinsamen Gesprächs stünden «die bilaterale Zusammenarbeit, europapolitische sowie aussen- und sicherheitspolitische Fragen», heisst es in einer Mitteilung der Bundesregierung.

Thematisiert würden unter anderem der Welthandel und die Auswirkungen der US-Zollpolitik, die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU, der Krieg in der Ukraine sowie der Schweizer Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 2026, ergänzt das Eidgenössische Finanzdepartement dazu. Zuletzt hatte die US-Regierung Zölle in der Höhe von 39 Prozent gegen die Schweiz verhängt – mehr als das Doppelte der Zölle auf Waren aus der EU.

Merz lobt die helvetische Arbeitsmoral

Keller-Sutter darf einen freundlichen Empfang erwarten. Stand die Schweiz bei der früheren Regierung unter SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz (67) nicht hoch im Kurs, äussert sich Merz wohlwollend über die Schweiz. Gerade erst lobte er die helvetische Arbeitsmoral, welche sich die Deutschen als Vorbild nehmen sollten. «Wir arbeiten 200 Stunden weniger als die Schweizer!», kritisierte er im ZDF-Sommerinterview.

Der Knatsch um die ausgemusterten Leopard-2-Panzer scheint vergessen, die Unstimmigkeiten um die einseitig verschärften Grenzkontrollen sind abtemperiert. Und gemäss Wahlprogramm der Merz-Partei soll Deutschland die Partnerschaften und Kooperationen mit Nachbarstaaten stärken. «Das gilt insbesondere für die Länder des Europäischen Wirtschaftsraums, Norwegen, Island und Liechtenstein sowie für unseren Nachbarn Schweiz», heisst es dazu.

Verbindungen in die Schweiz

Merz selbst hat verschiedene Anknüpfungspunkte in die Schweiz. In den letzten Jahrzehnten war er immer wieder zu Besuch – etwa in seiner Zeit als stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion oder verschiedentlich für Vorträge. Und letzten Januar besuchte er, noch mitten im Wahlkampf, das World Economic Forum (WEF) in Davos GR.

Sein wichtigster Schweiz-Bezug: Von 2006 bis 2020 sass er im Verwaltungsrat von Stadler Rail mit Sitz in Bussnang TG. «Merz kennt die Schweiz gut, war oft hier», sagte Verwaltungsratspräsident Peter Spuhler (66) letztes Jahr gegenüber CH Media. «Vor allem hat er unseren direktdemokratischen Prozess sehr gut kennengelernt.»

Auch der frühere Mitte-Präsident Gerhard Pfister (62) traf den heutigen Bundeskanzler mehrmals, etwa an Versammlungen der Europäischen Volkspartei. «Merz ist der Schweiz definitiv näher und kennt unser Land besser als Scholz», sagte er nach dem CDU-Wahlsieg vom Februar zu Blick. «Er kommt aus der klassischen Nachkriegs-CDU mit republikanischer Tradition und hat Sympathien für unser Land, das ist sicher ein Vorteil.»

Medienkonferenz um 13.45 Uhr

Es ist nicht das erste Mal, dass Keller-Sutter auf Merz trifft. Anfang Jahr lief sie ihm an der Münchner Sicherheitskonferenz über den Weg. Wichtig seien immer auch die ungeplanten Treffen, sagte sie damals zu Blick. «Als Schweizerin ist man ja immer fünf Minuten zu früh da. So können sich auch spannende Begegnungen ergeben, zum Beispiel ein Handschlag mit dem deutschen CDU-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz.» Der CDU-Mann war damals noch nicht gewählt.

Im Mai hingegen nahmen beide am Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft im albanischen Tirana teil. Merz diesmal als Kanzler.

Keller-Sutter und Merz informieren um 13.45 Uhr an einer Medienkonferenz über ihr heutiges Gespräch. Blick berichtet live.