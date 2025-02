Seine politische Karriere verlief nicht ganz linear. Trotzdem ist Friedrich Merz fast ganz oben angekommen und hat das Kanzleramt fest im Auge. Doch was macht den Kandidaten der Union aus? Ein Porträt.

Auf einen Blick Friedrich Merz: Langjähriger CDU-Politiker mit Höhen und Tiefen

Seit 2022 CDU-Chef, dreimaliger Anlauf für den Parteivorsitz

Konservative Ausrichtung, umstrittene Aussagen zur Migration und Integration

Wer die deutsche Politik schon lange verfolgt, dem ist der Parteivorsitzende und Kanzlerkandidat der CDU, Friedrich Merz (69), kein unbekanntes Gesicht. Schon seit Jahrzehnten mischt der Christdemokrat in der Spitzenpolitik mit – doch erst jetzt scheint seine Zeit gekommen zu sein.

Einfach hatte es Merz in der Politik nicht. Nach seinen Anfängen in der CDU kam es um die Jahrtausendwende zu einer Rivalität mit der Frau, die Deutschland über Jahrzehnte politisch prägen sollte: Angela Merkel (70). Der Konkurrenzkampf zwischen der Hamburgerin und dem Sauerländer gipfelte im Kampf um den Fraktionsvorsitz im Jahre 2002. Merz musste sich geschlagen geben, Merkel brillierte.

Friedrich Merz: Drei Kinder, seit 40 Jahren verheiratet

Frustriert von der Politik zog es ihn dann 2009 in die Wirtschaft. Es war an der Zeit «Raum zu gewinnen für Reflexion» und Berufserfahrung neben der Politik zu sammeln, schreibt Merz auf seiner Webseite. Erst 2018 wurde es Zeit für das Polit-Comeback. Sein Ziel: Parteivorsitzender der CDU werden. Allerdings lief es erneut nicht ganz rund für ihn. Zweimal verlor er. Zuerst gegen Annegret Kramp-Karrenbauer (62) und nachher gegen Armin Laschet (64). Merz blieb dran, zeigte Biss – und war im dritten Versuch 2022 endlich am Ziel.

Die politische Ausrichtung des katholischen Anwalts, der drei Kinder hat und seit 40 Jahren verheiratet ist, ist klar konservativ. Die Migrationspolitik will er härter angehen, er verlangt einen schwächeren Sozialstaat und die Legalisierung von Cannabis ist auch nicht nach seinem Geschmack. Allgemein wird er auch zum wirtschaftsliberalen Flügel der CDU gezählt.

«Sozialtourismus» und «kleine Paschas»

Für Aufsehen sorgten insbesondere seine Aussagen im Thema Migration. Eine erste wenig christliche Entgleisung leistete er sich im Interview mit Bild TV.

«Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge: nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine», sagte er. Für das Wort «Sozialtourismus» wurde Merz scharf kritisiert.

Statt sich beim Thema Migration fortan zurückzunehmen, preschte der frühere Blackrock-Manager weiter vor. In einer Debatte um die Silvesterkrawalle im Jahre 2023 nannte er arabischstämmige Kinder «kleine Paschas».

Das Wort Pascha stammt aus dem Türkischen und wird in der Jugendsprache abwertend benutzt. Es beschreibt Männer, die sich gerne bedienen lassen und sich faul verhalten. Wie so oft musste Merz sich nach Kritik später von seinen Worten distanzieren.

Obwohl Friedrich Merz sich in der Politik auskennt, kann er keine Regierungserfahrung vorzeigen. Seine Kontrahenten Olaf Scholz (66) und Robert Habeck (55) sind diesbezüglich klar im Vorteil. Dennoch liegt er in aktuellen Umfragen vorne.