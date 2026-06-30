Parmelin erhält keine Zusicherungen

Nach dem Treffen in Washington veröffentlicht der Bundesrat eine einseitige Erklärung. Die Schweiz erhält von den Amerikanern keine Garantien, dass auch sie sich an die Vereinbarungen halten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bundespräsident Parmelin scheitert in Washington bei Zollverhandlungen mit den USA

Schweiz hofft auf US-Zölle von maximal 15 Prozent, erhält keine Zusagen

Ab 24. Juli: Zusatzzölle von 10 Prozent laufen aus

Simone Steiner Bundeshausredaktorin

Bundespräsident Guy Parmelin (66) kehrt mit leeren Händen aus den USA zurück. Gemeinsam mit Seco-Chefin Helene Budliger Artieda (61) reiste er für ein Treffen mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer (46) nach Washington. Ziel war es, das weitere Vorgehen im Zollstreit mit den USA auszuhandeln. Am 24. Juli läuft die Vereinbarung aus, wonach Zusatzzölle von zehn Prozent gelten. Die Schweiz hofft darauf, dass die US-Zölle die Marke von 15 Prozent auch künftig nicht übersteigen.

Nun ist klar: Die Schweizer Delegation hat dafür in Washington bisher noch keinerlei Zusagen erhalten. Und das, obwohl sie bereits mehrere Einfuhrzölle auf US-Produkte abgebaut hat. Der Bundesrat geht dennoch mit gutem Beispiel voran. In der Nacht veröffentlichte er eine einseitige Erklärung, in der er die konkrete Umsetzung der in der gemeinsamen Absichtserklärung vom 14. November 2025 festgehaltenen Massnahmen aufzeigt.

Konkret geht es um die vereinfachte Anerkennung von US-Normen bei Konformitätsbewertungsstellen, Medizinprodukten und Autos. Auch im öffentlichen Beschaffungswesen will die Schweiz den USA entgegenkommen. Die entsprechenden Massnahmen werden auf dem Verordnungsweg umgesetzt. Damit hat das Parlament kein Mitspracherecht.

Mit der Erklärung will die Schweiz den USA signalisieren, dass sie eine verlässliche Handelspartnerin ist. Natürlich hofft sie darauf, dass auch die USA ihren Teil einhalten werden. Dafür hat sie in Washington aber keine Garantien bekommen.