Parmelin informiert über seine Treffen am G7-Gipfel

Guy Parmelin traf beim G7-Gipfel in Évian auf politische Schwergewichte wie Donald Trump und Narendra Modi. Was bleibt vom Treffen? Und was kommt als Nächstes? Am Mittwoch informiert der Bundespräsident.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Guy Parmelin traf vor G7-Gipfel in Genf mehrere Staatschefs, darunter Donald Trump

Trump-Aufenthalt betrug nur 74 Sekunden, längeres Gespräch blieb aus

10-Prozent-Tarif der USA läuft Ende Juli aus, Verhandlungen offen

Céline Zahno Redaktorin Politik

Bundespräsident Guy Parmelin (66) empfing Anfang Woche vor dem G7-Gipfel in Évian auf dem Rollfeld des Flughafens Genf einen Staatschef nach dem anderen. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (70), der Premierminister des Vereinigten Königreiches Keir Starmer (63) und auch US-Präsident Donald Trump (80) wurden von Parmelin begrüsst.

Das Händeschütteln und Schulterklopfen mit dem US-Präsidenten dauerte gerade einmal 74 Sekunden, dann war Trump wieder in den Helikopter gestiegen und hatte seine Reise fortgesetzt. Bedarf für ein längeres Gespräch hätte es durchaus gegeben. Die USA haben die Schweiz wieder mit Zöllen ins Visier genommen – erneut sollen sie höher sein als jene für die EU. Bis Anfang Juli läuft dazu noch eine Konsultation. Zudem läuft der geltende 10-Prozent-Tarif per Ende Juli aus. Bis dann will der Bundesrat ein verbindliches Abkommen erreichen – was noch fehlt, ist allerdings die Zustimmung des US-Präsidenten.

Händedruck und kurzer Austausch

Der G7-Gipfel böte also die Gelegenheit, den Kontakt zu Trump zu suchen. Parmelin durfte sogar am Gala-Abend des Gipfels teilnehmen – wohl eine Premiere. Dort hat er Trump erneut getroffen, wie SRF berichtet – allerdings blieb es bei einem Händedruck und einem kurzen Austausch. Schliesslich hätten alle mit Trump sprechen wollen.

Was bleibt also vom G7-Gipfel? Ausführlichere Gespräche standen etwa mit dem britischen Premier zu einem Freihandelsabkommen an. Weitere Treffen hatte Parmelin mit Indiens Premierminister Narendra Modi (75) oder mit dem Präsidenten von Brasilien, Luiz Inácio Lula da Silva (80).

Am Mittwoch um 9.30 Uhr informiert Bundespräsident Parmelin vor den Medien über seine Treffen am G7-Gipfel. Interessant dürfte auch der Blick auf die nächsten Tage werden: Der Iran und die USA werden sich am Freitag im Luxusresort auf dem Bürgenstock in der Zentralschweiz treffen, um ihr Friedensabkommen zu unterzeichnen.