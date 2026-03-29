Am Sonntag entscheiden die Bernerinnen und Berner, wer ihre künftige Kantonsregierung anführt. Blick berichtet live im Ticker.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Im Kanton Bern kämpfen 16 Kandidierende um sieben Regierungsrat-Sitze am Wahlsonntag

SVP will der SP einen Sitz abluchsen, vier Bisherige treten an

16 Kandidatinnen und Kandidaten, darunter Aussenseiter wie der «König der Schweiz» War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Tobias Bruggmann Redaktor Politik

Lange Schlange vor dem Stimmlokal Die Bernerinnen und Berner nutzen die letzte Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Vor dem Stimmlokal am Bahnhof gibt es eine lange Schlange – nur wenige Minuten bevor die Urnen schliessen. Doch wer bis 12.00 Uhr in der Schlange steht, darf die Stimme noch abgeben. Ab Nachmittag gehts in Bern um die Wurst Wer zieht in den Berner Regierungsrat ein? Wie verteilen sich die Sitze im Grossen Rat? Blick berichtet fortlaufend live über die Wahlen im Kanton Bern. Bis 14 Uhr werden die ersten Zwischenresultate eintreffen – und um 15 Uhr die erste Hochrechnung. Ende des Livetickers

Die SVP bläst zum Angriff: Bei den Wahlen im Kanton Bern wollen sie der SP einen Sitz abluchsen. Sieben Sitze gibt es im Regierungsrat, aber nur vier Bisherige treten wieder an. Es sind dies Astrid Bärtschi (52, Mitte), Evi Allemann (48, SP), Philippe Müller (62, FDP) und Pierre Alain Schnegg (63, SVP).

Dahinter gibt es Platz für neue Kandidatinnen und Kandidaten: Die Bürgerlichen treten mit einem Fünferticket an, um die Chancen auf einen Sitzgewinn zu erhöhen. Rot-Grün will mit einem Viererticket derweil die Sitze von Christoph Ammann (56, SP) und Christine Häsler (63, Grüne) verteidigen.

«König der Schweiz» kandidiert

Die Chancen von Raphael Lanz (57, SVP), zumindest den Sitz des abtretenden Christoph Neuhaus (59, SVP) zu sichern, sind intakt. Dazu könnten Grünen-Nationalrätin Aline Trede (42) und Reto Müller (47, SP) die Sitze ihrer jeweiligen Parteikollegen verteidigen. An der Sitzverteilung in der Berner Regierung würde sich somit nichts ändern.

Doch Daniel Bichsel (56, SVP) und Hervé Gullotti (53, SP) wollen versuchen, für ihre jeweiligen Parteien einen Sitz zu gewinnen.

Insgesamt gibt es 16 Kandidatinnen und Kandidaten, darunter auch einige Aussenseiter: Die Sigriswiler Grossrätin Madeleine Amstutz (47) kandidiert als Parteilose, Jorgo Ananiadis (56) will für die Piratenpartei die Sensation schaffen, und mit Jonas Lauwiner (31) kandidiert auch der selbst ernannte «König der Schweiz».

Nicht nur in Bern wird gewählt. In der Waadt will Roger Nordmann (53), der ehemalige SP-Fraktionschef im Bundeshaus, in die Regierung. Im ersten Wahlgang lag er aber knapp auf Platz zwei.

Der Wahlsonntag verspricht also Spannung, Blick berichtet live im Ticker.