Das sind die witzigsten Wahlkampf-Clips

Im Kanton Bern wird am Sonntag die neue Regierung gewählt. Plakate und witzige Social-Media-Videos prägen den Wahlkampf. Blick zeigt die kreativsten Kampagnen der Kandidierenden – von schmerzhaften Trends bis zu Höhenflügen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Bern entscheidet sich am Sonntag die Regierungswahl, kreativ beworben.

René Maeder wirbt mit Anzug-Bad für Wasserkraft-Engagement im Grossrat.

Zweiter Wahlgang in mehreren Schweizer Städten geplant War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Im Kanton Bern entscheidet sich am Sonntag, wer in die Regierung einzieht. In Winterthur und Zürich fanden schon vor zwei Wochen städtische Wahlen statt und in diversen Städten braucht es im April zweite Wahlgänge. Hochkonjunktur also für Wahlkämpfer, die mit Plakaten versuchen auf sich aufmerksam zu machen.

Doch nicht nur das: Immer öfter produzieren die angehenden Politikerinnen und Politiker Wahlvideos in den sozialen Medien. Blick zeigt dir eine (keineswegs vollständige) Übersicht der witzigsten Wahlwerbung.

Mit hoher für viele Stimmen

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In Dübendorf wirbt Dominic Müller für «Stadträte, die dir nicht auf Eiern gehen». Mit hoher Stimme folgt er einem angeblich schmerzhaften Social-Media-Trend. «Echt jetzt?», hört man nach dem Video nur noch. Ja, sehenswert!

Die Mitte geht baden

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Im Kanton Bern will Mitte-Politiker René Maeder in den Grossrat und sich dort für die Wasserkraft einsetzen. Dafür geht er selbst baden – mitsamt Anzug.

Wahlplakat verschmiert? Kein Problem

Dass Wahlplakate beschmutzt oder verschmiert sind, ist leider mittlerweile fast Normalität. Philippe Pfiffner – ehemaliger Moderator von Tele Top – nimmt es locker, wie er auf LinkedIn beweist. Zur Wahl ins Winterthurer Stadtparlament hat es trotzdem knapp nicht gereicht.

Die SVP Burgdorf hebt ab

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Jonas von Allmen von der SVP Burgdorf begibt sich für seinen Wahlclip in luftige Höhen. Begleitet wird er von rotem Rauch. Ob es für die Wahl reicht, wird sich am Sonntag zeigen.