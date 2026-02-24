Ein Mann hat Ärger mit der Polizei, weil er in Muri bei Bern Wahlplakate beschädigt haben soll. Von der Szene gibt es ein Video, das mehrere bürgerliche Politiker in sozialen Medien veröffentlichten.

Zu sehen ist, wie ein gut erkennbarer Mann an der Thunstrasse Wahlplakate der SVP und der FDP herunterreisst. Dass er dabei von der anderen Strassenseite gefilmt wird, scheint ihm nicht bewusst zu sein.

Die Polizei habe am Montag um 17 Uhr Kenntnis vom Vorfall erhalten, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Bern am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung habe sie einen Mann angehalten.

Anzeige wegen Sachbeschädigung

Zwei geschädigte Parteien hätten Anzeige wegen Sachbeschädigung eingereicht. Weitere Angaben machte der Sprecher mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.

Das auf Plattformen wie X und Facebook verbreitete Video fand rege Beachtung. «Auf frischer Tat ertappt», schrieb Tobias Frehner dazu. Er ist Wahlkampfleiter der FDP Kanton Bern. Der Berner SVP-Stadtrat Alexander Feuz teilte das Video ebenfalls und gab seiner Hoffnung Ausdruck, «dass der Übeltäter straf- und zivilrechtlich sanktioniert wird.»