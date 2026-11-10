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Eigentlich liegt es auf der Hand, warum die Schweiz Luftabwehrraketen nicht selbst baut. Weltweit bestehen Lieferschwierigkeiten. Die Arsenale der USA sind wegen des Iran-Kriegs halb leer geschossen. Die Golfstaaten füllen ihre Lager auf. Der Ukraine-Krieg konsumiert Unmengen an Abwehrrüstung. Und die Wartelisten sind lang, auch bei der Konkurrenz zur amerikanischen Patriot-Luftabwehrrakete, die die Schweiz 2022 bestellt hat.

RMS Artikel aus der «Handelszeitung» Dieser Artikel ist zuerst in der «Handelszeitung» erschienen. Sichere dir alle 14 Tage Wirtschaft im Klartext – schwarz auf weiss und auf den Punkt gebracht. Hier geht es zum Abo. Dieser Artikel ist zuerst in der «Handelszeitung» erschienen. Sichere dir alle 14 Tage Wirtschaft im Klartext – schwarz auf weiss und auf den Punkt gebracht. Hier geht es zum Abo.

In der Folge explodieren die Preise. Ein Beispiel: Als das Parlament 2022 den Kauf der Patriot-Rakete beschloss, betrug das Preisschild 2 Milliarden Franken für fünf Abwehrsysteme und Munition. Jetzt werden allein die Mehrkosten auf 2,3 Milliarden Franken beziffert – nur um die Raketen sieben Jahre später geliefert zu erhalten.

Darüber hinaus kann die Schweiz heute mit einer Bestellung von Luftabwehr schon an der Bedingung scheitern, dass hohe Summen vorzuschiessen sind. Daran verzweifelt derzeit Verteidigungsminister Martin Pfister. Deshalb will er einen Rüstungsfonds, der Geld vorschiessen könnte.

Warum nicht selber bauen?

Allerdings macht das Parlament keine Anstalten, einen solchen einzurichten, solange es sich über die Finanzierung streitet. So bleibt die Schweiz auf 92 Prozent ihrer Fläche ohne Luftabwehr. Warum die Abwehr also nicht selber bauen? Die Antwort besteht aus drei Schlagworten: industrielle Substanz, Rüstungswüste und Kriegsmaterialgesetz.

Der erste Teil der Antwort ist die industrielle Substanz. Sie hat eine lange Tradition. Bereits in den 1960er-Jahren baute die Schweiz das Abwehrsystem Rapier zu 85 Prozent im Land. Auch heute hätten ansässige Firmen die Fähigkeiten, Patriot-Raketen in Lizenz zu bauen. Dies zeigen Recherchen unter Beratern und Unternehmern.

«Fast alle technischen Fertigkeiten sind im Land vorhanden», sagt Peter Huber, Eigentümer einer Firma in Boudry NE, die zivile wie militärische Kabelsysteme herstellt. Huber hat langjährige Erfahrung im Zivil- und Rüstungssektor. Er kennt viele Anbieter und Abnehmer. Auch hat er die US-Herstellerin Raytheon vertreten, die die Patriot-Systeme produziert. Er sagt: «Zu Beginn einer Lizenzherstellung bräuchte es zwar etwas Technologietransfer, doch dies wäre lösbar.»

Diese Einschätzung bestätigt der Schwyzer Rüstungsberater Theo Staub, der für den US-Rüstungskonzern Lockheed Martin gearbeitet hat. Staub diente lange Jahre als Oberst in der Luftabwehr. «Es wäre wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wie wir aus eigener Kraft eine Lizenzfertigung anstossen können, damit wir unser Land verteidigen können», sagt Staub.

Fast alle Fähigkeiten sind in der Schweiz vorhanden

Die Handelszeitung erstellte mithilfe von Huber und Staub eine Illustration mit den wichtigsten Bauteilen einer Patriot-Rakete des Typs PAC-2.

Eine solche Abwehrrakete braucht einen Antrieb, eine Hydrauliksteuerung, einen Rumpf, einen Zielsuchkopf, Zünder und Sprengkopf, eine elektronische Steuerung und Verkabelung sowie Software.

Letzteres klingt banal, aber heute werden Abwehrraketen nach jeder Angriffswelle umprogrammiert. Bei gewissen Bauteilen kommen nur wenige potenzielle Anbieter infrage, bei anderen sind es ein bis zwei Dutzend.

Einige kennt man, etwa Rheinmetall (Drohnenabwehr), Mowag (Radpanzer), Pilatus (Armeetrainingsflugzeuge), Saab Bofors (Gefechtsköpfe) und Thales (unter anderem Radar). Andere Firmen sind klein und nur Insidern bekannt. Oft sind es sogenannte Dual-Use-Hersteller, die ihre Anwendungen überwiegend zivil verkaufen. «Typischerweise verfügen Zulieferbetriebe der Medizinaltechnik, Luftfahrt, Raumfahrt und des Schienenverkehrs über Fähigkeiten, die sich für die Rüstungsindustrie eignen», sagt Huber. In der Schweiz gibt es rund dreitausend KMU-Hersteller von Dual-Use-Produkten.

Am rarsten ist das Know-how für den Raketenantrieb. Huber und Staub kennen nur zwei potenzielle Firmen: Destinus in Payerne VD und Nitrochemie in Wimmis BE. «Destinus baut unter anderem Raketenantriebe mit Feststoff und Turbinen», sagt Huber. Die zweite Firma, Nitrochemie, ist ein Joint Venture von Rheinmetall und der bundeseigenen Firma Ruag MRO. «Das Joint Venture hat das Know-how und die Infrastruktur, um die Materialien für Raketenantriebe herzustellen», so Huber. «Um einen vollständigen Antrieb zu bauen, wäre allerdings ein Entwicklungsschritt nötig.»

Der zweitwichtigste Teil ist der Radarkopf. Er verfolgt das angreifende Objekt nach dem Abschuss. Hier sehen Huber und Staub drei Firmen mit Know-how: Rheinmetall, Thales und die in der Satellitentechnik tätige Waadtländer Firma Swissto12. Letztere ist ein Spin-off der ETH. «Sie baut Satelliten, Hochfrequenzantennen und Elektronik und könnte mit etwas Technologietransfer auch einen Radar für eine Lenkwaffe bauen», sagt Huber. Die Firma selber betont, dass sie bewusst nur zivile Anwendungen herstellt.

Für alle anderen Bauteile dürften sich Dutzende Anbieter finden, sagt Huber.

Lenkabwehrrakete Patriot: Modelldarstellung

Mit dieser können feindliche Flugzeuge und Geschosse – etwa bodennahe Lenkwaffen oder grosse Drohnen – auf eine Distanz von bis zu 160 Kilometern abgewehrt werden, ballistische Raketen aus bis zu 40 Kilometern Entfernung.

Eine Abwehrrakete des Typs PAC-2 (Patriot Advanced Capability-2) könnte in Lizenz in der Schweiz produziert werden. Nachfolgend finden sich Beispiele privater Unternehmen aus dem Zivil- und Rüstungssektor, die über die nötigen Fähigkeiten verfügen oder sich diese aneignen könnten, um Einzelteile hierzulande herzustellen. Die dargestellten Unternehmen und Zuordnungen sind Varianten, um industrielle Potenziale aufzuzeigen. Die Darstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt weitere Unternehmen und Akteure, die nicht aufgeführt sind, aber ebenfalls eine wichtige Rolle bei einer Lizenzproduktion spielen könnten.

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Doch das Zuliefern allein genüge nicht. Was heute in der Schweiz fehle, seien rüstungstechnische Generalunternehmer (GU). Ein GU ist, ähnlich wie im Baugewerbe, ein Fertigungsbetrieb, der schlüsselfertig liefert. Er testet, optimiert und garantiert das fertige Produkt, bewirbt die Kundschaft und trägt das wirtschaftliche Risiko.

Mittlerweile gibt es nur noch wenige Firmen in der Schweiz, die ein Rüstungsprodukt zusammenbauen können. Das sind im Wesentlichen wieder Rheinmetall sowie Mowag. Dass es nur noch wenige gibt, hat mit dem zweiten Teil der Antwort auf die Frage zu tun, ob es möglich wäre, eine Rakete zu bauen: mit der Rüstungswüste.

In der Rüstungswüste Schweiz

Damit ein Generalanbieter sich in die Lizenzfertigung stürzt, braucht er Vorfinanzierung und Bestellungen. Diese gibt es nicht mehr: Der Bund hat zwischen 1995 und 2021 die Armee auf einen Rumpfbetrieb reduziert, er hat seine Munitionsfabrik ins Ausland verkauft. Die Luftabwehr ist bis auf veraltete Stinger-Raketen nicht existent.

Belief sich das Rüstungsbudget 1990 auf 1,6 Prozent der Wirtschaftsleistung, war es von 2010 bis 2020 nicht einmal die Hälfte. Die Aufträge versiegten, die Schweiz wurde zur Rüstungswüste.

Hiesige Firmen im Dual-Use- und Rüstungsbereich überlebten dank Exporten von Bauteilen.

«Nur wenn der Bund einen Teil der Lizenzproduktion einer Abwehrrakete vorfinanziert und eine gewisse Abnahme sichert, wie dies früher der Fall war, wird sich ein Generalunternehmer finden», sagt Huber. Doch auch das allein genüge noch nicht, die Schweiz sei zu klein. Und damit sind wir beim dritten Teil der Antwort auf die Frage, ob es möglich wäre, eine Rakete hierzulande zu bauen: dem Gesetz.

Damit ein GU überleben kann, muss ihm der Export offenstehen. In der Schweiz schränkt das Kriegsmaterialgesetz die Exporte aber stark ein. Heute ist es einem Käuferland verboten, Schweizer Güter im Konflikt weiterzugeben, etwa aus Deutschland an Litauen. Diese Regel hat das Parlament auf Druck pazifistischer Kreise 2021 eingeführt. Dann brach der Ukraine-Krieg aus, und Nato-Länder suchten händeringend nach Panzern und Munition, die sie der Ukraine übergeben konnten – auch schweizerische. Doch die Schweiz verbot es. Dies führte dazu, dass heute kein Nato-Land mehr fertige Rüstungsprodukte aus der Schweiz beziehen will.

Stimmvolk entscheidet über Lockerung

Die aktuelle Gesetzesvorlage zur Lockerung der Exportregeln will dies ändern. Das Volk entscheidet darüber Ende November. Stimmt es zu, wird auch der Bau eines schweizerischen Abwehrsystems in Lizenz wahrscheinlicher. «Denn dann könnte ein Schweizer Generalunternehmer Abwehrraketen an befreundete europäische Länder liefern. Seine wirtschaftlichen Exportchancen würden auf einen Schlag erhöht, die Eigenkosten für die inländische Rüstungsproduktion würden sinken», sagt Huber.

Bei der Rüstungsbeschafferin des Bundes, der Armasuisse, kommentiert man den Vorschlag nicht. Eine Patriot-Rakete in Lizenz zu bauen, habe man nicht erwogen, aber den Bau von Luft-Luft-Abwehrraketen des Typs Amraam. Die Luftwaffe braucht solche. Sie hängen unter den Flügeln der Militärflugzeuge F/A-18 zur Selbstverteidigung. Am Ende habe man die Eigenproduktion aus Mangel an Mitteln und wegen der fehlenden Exportfähigkeit verworfen, sagt ein Sprecher.

Armasuisse will Teile der Herstellung im Land haben

Rüstungschef Urs Loher plant im Detail, wie der Bund die industriellen Fähigkeiten fördern könnte, um einerseits in Zeiten der Aufrüstung die Versorgung verbessern zu können und um andererseits in die Lieferketten der ausländischen Rüstungsindustrie zu gelangen.

Im Fokus des Konzepts namens «Stib-Cockpit» stehen ähnliche Begriffe, wie sie Huber und Staub bei der Patriot-Rakete skizziert haben: Antrieb, Steuerung, Struktur, Stabilisierung, Lenkung, Zündung und Gefechtskopf. Stib steht für Sicherheitsrelevante Technologie- und Industriebasis. Im Konzept werden auch 13 Firmen genannt, die solche Teile bauen könnten, etliche davon sind die gleichen, die auch die Patriot-Rakete bauen könnten.

Im Konzept ist auch festgehalten, wo die Lücken sind, so etwa in der Halbleiterfertigung und im Antrieb. «Ich erwarte, dass wir diese Lücken bald füllen. Entscheidend ist, dass sich die Schweizer Wirtschaft rasch an eine neue Bedrohungslage adaptieren kann», sagt Urs Loher zur Handelszeitung. «Teile der Herstellung von Lenkwaffen in der Schweiz zu haben, ist wichtig.» Um dies zu fördern, will er Gelder für Kompensationsgeschäfte einsetzen. Ein Antrag ans Parlament ist bisher nicht erfolgt.

Der Techverband Swissmem unterstützt Loher. «Armasuisse will zu Recht in der Schweiz industrielle Fähigkeiten ausbauen, um militärische Güter herzustellen, die auch im Ausland gesucht sind. So hat man als Schweiz einen Trumpf in der Hand», erklärt Direktor Stefan Brupbacher. Die Schweiz müsse in gewissen Dual-Use- oder militärischen Produkten international unverzichtbar werden.

Um dorthin zu gelangen, brauche es Support. «So wie Stadler Rail die Schweiz als Hauptmarkt brauchte, um sich zu entwickeln und Referenzen zu haben, müssen sich Schweizer Anbieter von militärischen Gütern auf den Heimmarkt Schweiz stützen können.» Brupbacher sagt, die Schweiz müsse nicht alles können; Kooperationen mit ausländischen Partnern seien sinnvoller, als eine Herstellung allein zu beherrschen.

Und er spricht noch einen zweiten Punkt an: Es gehe ausserdem um die Bereitschaft des Volkes, da mitzuspielen. «Neben der industriellen Fähigkeit muss das Verständnis im Volk geschaffen werden, dass nicht alles perfekt abläuft. Entwickeln kann auch schiefgehen. Das kostet Geld, und Rückschläge muss man einpreisen», hält Brupbacher fest. Einen Lizenzbau müsse der Bund gut aufsetzen.

Mitte-Barandun: «Ein interessanter Ansatz»

Rüstungspolitiker der FDP und SVP haben auf Anfragen nicht reagiert. Die Mitte-Vertreterin Nicole Barandun sagt, dass eine Lizenzproduktion von Patriot-Flugkörpern in der Schweiz «ein interessanter Ansatz» sei, den man prüfen könne. Zu klären wären die Lizenz- und Technologietransferbedingungen, die verbleibenden Abhängigkeiten vom Ausland, die Kosten, die benötigten Stückzahlen und der Zeitbedarf für den Aufbau. Sie zeigt sich «eher skeptisch».

Die Idee ganz verwerfen will die Sicherheitspolitikerin der SP, Priska Seiler Graf: «Eine staatlich finanzierte Lizenzproduktion amerikanischer Patriot-Raketen in der Schweiz halte ich für den falschen Weg.» Gerade bei der Luftverteidigung sollte die Schweiz «auf europäische Systeme und eine starke europäische Rüstungsindustrie setzen, statt unsere Abhängigkeit von den USA weiter auszubauen».

Diese ersten Reaktionen zeigen, dass die Idee des Lizenzbaus der Luftabwehr im Parlament noch nicht angekommen ist, obwohl sie auf der Hand liegt. Huber und Staub geht es auch gar nicht um die US-Rakete, sondern um den Konzeptwechsel: «Der Eigenbau einer Patriot-Rakete ist nur ein Beispiel. Es könnten auch andere, zum Beispiel europäische Modelle sein, die ähnlich wie die Patriot-PAC-2 aufgebaut sind und dieselben Hauptkomponenten haben.»