Krankenkassen gehen nicht nur bei den Prämien auseinander. Auch ob die Kosten für bestimmte Medikamente übernommen werden, kann je nach Anbieter variieren. Unsere Leserschaft kann nicht glauben, dass Schwerkranken die richtige Behandlung verwehrt werden kann.

«Den Krankenkassen geht es schon lange nicht mehr um unsere Gesundheit!»

«Den Krankenkassen geht es schon lange nicht mehr um unsere Gesundheit!»

Darum gehts Off-Label-Fälle von schwer Kranken werden von Krankenkassen ungleich behandelt

RTS-Daten zwischen 2017 und 2019: KPT bewilligte 98% der Fälle, Sanitas nur 45%

Empörte Lesende fordern klarere Regeln oder eine Einheitskasse

Alessandro Kälin Redaktor Community

Wer darüber nachdenkt, die Krankenkasse zu wechseln, sollte dabei nicht nur auf die Prämienunterschiede achten. Bei Behandlungen von schwerwiegenden Krankheiten kommen häufig Einzelfallvergütungen zum Einsatz. Ob diese lebenswichtigen Medikamente aber übernommen werden, ist je nach Kasse nicht garantiert. Ein Datensatz von RTS zeigt: Zwischen 2017 und 2019 gab es grosse Unterschiede in der Bewilligungsrate solcher Behandlungen. KPT übernahm über 98 Prozent aller Einzelfälle. Bei Sanitas waren es lediglich 45 Prozent.

Der Grund für die grosse Variation zwischen den Anbietern ist, dass Off-Label-Behandlungen und -Medikamente, welche bei Krankheiten wie Krebs teilweise nötig werden, nicht automatisch von der Grundversicherung gedeckt werden. Für schwer Erkrankte kann das fatale Folgen haben. In unserer Community ist die Wut über dieses System gross.

Leserschaft protestiert gegen Ungleichheiten

In den Kommentaren wird mit den Krankenkassen abgerechnet. Daniela Zumsteg ist schockiert: «Dass bei einer seltenen Krebserkrankung die Macht bei der Krankenkasse liegt, ob man eine Therapie machen kann oder nicht, ist erschreckend.» Michel Gasser stimmt zu: «Unser Gesundheitssystem ist kranker als jeder Patient. Eine spezifische Pflege an einem Ort übernehmen, aber an einem anderen nicht, geht gar nicht.»

Markus Meier ist sauer: «Was für ein ekelhaftes Gesundheitssystem wir haben. Nicht nur überteuert, sondern auch intransparent.» Daniel Walser rügt ebenso: «Es kann einfach nicht sein, dass eine Krankheit Versicherte in den finanziellen Ruin treibt. Alle müssen für ihre Rechte kämpfen. Gar nicht gesundheitsfördernd!» Daniel Walser ist zudem überzeugt: «Den Krankenkassen geht es schon lange nicht mehr um unsere Gesundheit. Solche Praktiken sind einfach nur unmoralisch und geldgierig.»

Beat Siegenthaler hebt ebenso hervor: «Es ist ein Unding, dass in dieser staatlich verordneten Pflichtversicherung mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird und der Staat dabei nur untätig zuschaut.» Hanspeter Brechbühl ist frustriert: «Im Gesundheitswesen geht alles drunter und drüber, aber niemand kümmert sich darum!»

Die Mehrheit liefert ähnliche Lösungsansätze

Viele Leserinnen und Leser stellen nun klare Forderungen. Für Karin Merz ist etwa klar: «Übernahmen bei lebensgefährlichen Krankheiten wie Krebs sollten für jede Kasse obligatorisch sein. Ohne Diskussion.» Alain Degen schliesst sich an: «Alle Kassen müssten für die gleichen Krankheitsresultate die gleichen Behandlungen ermöglichen.»

Elisabeth Meister ist überzeugt: «Das Krankenversicherungsgesetz hat zu viel Spielraum. Mehr oder weniger macht jede Krankenkasse, was sie möchte. Da hätte der Bund schon vor Jahren eingreifen müssen!» Fritz Meier bläst ins selbe Horn: «Wenn bei einer Pflichtversicherung je nach Kasse andere Bedingungen bestehen, dann ist das ein absolutes Versagen vom BAG. Das Gesetz muss für alle Kassen glasklar sein.»

Lotti Müller sieht nur einen Weg zur Besserung: «Führt endlich einen einheitlichen Leistungskatalog und gleiche Prämien für alle ein! Oder am besten die Einheitskasse mit einer einzigen Verwaltung.» Auch Jonas Welkenbacher gibt zu: «Ich war damals gegen die Einheitskasse. Mittlerweile bin ich überzeugt, dass dies das einzig Richtige wäre.» Remo Ballisto schreibt: «Eine einzige öffentliche Kasse würde diese ungerechte Lotterie beenden und endlich wieder die Gesundheit der Menschen ins Zentrum stellen.»