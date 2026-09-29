So holst du 2027 das Maximum aus deiner Krankenkasse heraus

Die Krankenkassenprämien steigen erneut deutlich, durchschnittlich um 5 Prozent. Wir zeigen, wie du bei der Grundversicherung ohne Leistungsverlust sparst und dir bei der Zusatzversicherung die besten Angebote sicherst.

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Was tun nach dem neuerlichen Prämienschock bei den Krankenkassen? Die Erhöhung der Beiträge folgt mittlerweile fast wie das Amen in der Kirche: Um durchschnittlich 5 Prozent sollen die Prämien laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) im kommenden Jahr wieder steigen.

Doch was lässt sich diesen ständig steigenden Kosten entgegensetzen? Klar ist: Trotz Erhöhung gibt es nach wie vor riesiges Sparpotenzial. In der Grundversicherung gilt nämlich eine gesetzliche Aufnahmepflicht, und die medizinischen Leistungen sind per Gesetz bei allen Krankenkassen exakt dieselben. Niemand muss beim Wechsel zur günstigsten Kasse also Angst vor Leistungseinbussen in der Versorgung haben.

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Grundversicherung: So sparst du beim Preis und Modell

Da sich die medizinischen Grundleistungen bei allen Krankenkassen nicht unterscheiden, geht es hier rein um die Prämie, das Arztmodell und den Service. Folgende Punkte bieten bei der Grundversicherung das grösste Sparpotenzial:

Arztmodell: Eine Prämienersparnis von bis zu 20 Prozent ist durch den Wechsel von der freien Arztwahl zu Modellen mit vertraglich definierten Erstanlaufstellen möglich.

Eine Prämienersparnis von bis zu 20 Prozent ist durch den Wechsel von der freien Arztwahl zu Modellen mit vertraglich definierten Erstanlaufstellen möglich. Franchise: Mathematisch lohnen sich für Erwachsene fast nur die beiden Extremstufen. Wähle die Höchstfranchise von 2500 Franken, wenn du selten zum Arzt musst (Gesundheitskosten unter 2000 Franken pro Jahr). Entscheide dich für die Mindestfranchise von 300 Franken, wenn du oft in Behandlung bist (Kosten ab ca. 2000 Franken pro Jahr).

Mathematisch lohnen sich für Erwachsene fast nur die beiden Extremstufen. Wähle die Höchstfranchise von 2500 Franken, wenn du selten zum Arzt musst (Gesundheitskosten unter 2000 Franken pro Jahr). Entscheide dich für die Mindestfranchise von 300 Franken, wenn du oft in Behandlung bist (Kosten ab ca. 2000 Franken pro Jahr). Doppelabdeckungen: Wer mindestens acht Stunden pro Woche beim selben Arbeitgeber angestellt ist, ist bereits über diesen unfallversichert. Die Unfalldeckung in der Grundversicherung kann in diesem Fall gestrichen werden, das spart etwa 7 Prozent Prämie.

Bei der Auswahl der passenden Grundversicherung kann ein smarter Vergleich helfen, wie ihn FinanceScout24 mit seinem Krankenkassenvergleich anbietet. Da die medizinischen Basisleistungen gesetzlich bei allen Kassen identisch sind, zeigt das Tool transparent, wo die eigentlichen Unterschiede liegen: Neben den reinen Prämien betrifft das vor allem die verschiedenen Arztmodelle sowie digitale Services wie kundenfreundliche Apps und die unkomplizierte Rechnungsabwicklung.

Der detaillierteste Krankenkassenvergleich der Schweiz RMS Schluss mit Prämienschock: Mit dem kostenlosen Vergleich von FinanceScout24 findest du in ein bis zwei Minuten die passende Krankenkasse für dein Budget und deine Bedürfnisse. Kein Kleingedrucktes: Grund- und Zusatzversicherungen aller relevanter Schweizer Anbieter transparent bis ins kleinste Detail gegenüberstellen.

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Zusatzversicherung: Idealer Zeitpunkt für einen Check

Der jährliche Grundversicherungswechsel-Check bei der Krankenkasse ist auch gleich die beste Gelegenheit, die Policen deiner Zusatzversicherung an dein aktuelles Leben anzupassen. Brauchst du dieses Jahr eine neue Brille, möchtest du deine Zähne versichern oder willst du einen Beitrag an dein Fitness-Abo? Der Krankenkassenvergleich von FinanceScout24 zeigt dir sofort, wie du auf deine Bedürfnisse zugeschnitten am meisten Geld sparst.

Der Vergleich stellt dafür die feinen Unterschiede auf Leistungsebene übersichtlich nebeneinander. Du siehst so auf einen Blick, wo du bei einem Wechsel Deckung einbüsst, wo du für dasselbe Geld mehr herausholst oder wo sich doppelte Abdeckungen wie beim Reise- und Auslandschutz ausmerzen lassen.

Alles in allem hast du mit dem Krankenkassenvergleich Gewähr dafür, das bestmöglich auf dich zugeschnittene Angebot zu finden, und das in weniger als zwei Minuten.

Wichtige Regeln und Fristen für den Wechsel

Gut zu wissen: Grund- und Zusatzversicherung können problemlos bei zwei unterschiedlichen Anbietern laufen. Du kannst deine Grundversicherung also jederzeit zur günstigsten Kasse wechseln und deine Prämienersparnis mitnehmen, ganz egal, wo deine Zusatzversicherung liegt. Wichtig zu beachten ist indes, dass die Krankenkassen frei entscheiden können, wen sie neu in die Zusatzversicherung aufnehmen. In der Regel verlangen sie dafür eine Gesundheitsprüfung.

Wenn du dich zu einem Wechsel entschlossen hast, gilt es zu guter Letzt, die generellen Kündigungsfristen zu beachten. Für die Grundversicherung muss dein Kündigungsschreiben bis spätestens am 30. November bei der Versicherung vorliegen. Die Zusatzversicherung hingegen musst du bei vielen Anbietern früher im Jahr kündigen, da diese oftmals bis zum 31. Dezember läuft und eine dreimonatige Kündigungsfrist hat. Das entsprechende Schreiben muss der Krankenkasse deshalb bis spätestens am 30. September vorliegen.