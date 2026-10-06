Die Krankenkassenprämien steigen 2027 im Schnitt um 5 Prozent. Die Gründe sind unter anderem die Verwaltungskosten und die Werbung. 2025 zahlte jede Person 191 Franken dafür. Zwischen den Versicherern gibts grosse Unterschiede, wie eine Analyse von Moneyland zeigt.

Diese Krankenkassen geben am meisten Prämien fürs Büro aus

Diese Krankenkassen geben am meisten Prämien fürs Büro aus

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Krankenkassenprämien steigen 2027 um 5 Prozent

2025: 1,26 Milliarden Franken für Personalaufwand, 74 Millionen Franken für Werbung

Kleinste Verwaltungskosten: Sodalis mit 103 Franken pro Versichertem, Atupri teuer

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Aufs nächste Jahr hin steigen die Krankenkassenprämien im Schnitt um 5 Prozent. Das ist ein happiger Aufschlag, der vielen zu schaffen macht. Grund für die erneute Prämienerhöhung ist die Kostenexplosion im Gesundheitswesen – aber auch die Verwaltungskosten der Kassen. Der Begriff tönt harmlos, hat es aber in sich. Denn wie effizient eine Krankenkasse arbeitet, ist mitentscheidend für die Höhe der monatlichen Prämien.

Der Vergleichsdienst Moneyland hat sich genau angeschaut, wie viel bei den Kassen für Personal, IT, Büros und Werbung draufgeht. Und wie effizient sie mit unseren Prämienfranken haushalten. Dabei zeigt sich: 2025 zahlte jede versicherte Person im Schnitt 191 Franken für die Verwaltung der Grundversicherung. Die eigentlichen medizinischen Leistungen sind da nicht eingerechnet.

Sodalis machts am günstigsten

Auffällig: Zwischen den Krankenkassen gibt es enorme Unterschiede. Am günstigsten arbeitet laut der Analyse die kleine Sodalis mit 103 Franken Verwaltungskosten pro Versicherten. Dahinter folgen die Sumiswalder Krankenkasse mit 110 Franken und die Krankenkasse Luzerner Hinterland mit 119 Franken. «Hier tun sich gewaltige Unterschiede zwischen den Versicherern auf», sagt Moneyland-Experte Felix Oeschger.

Rang Krankenkasse Verwaltungskosten pro Person in Franken Verwaltungskosten in Prozent 1. Sodalis 103 3,3 2. Summiswalder Krankenkasse 110 2,8 3. Krankenkasse Luzerner Hinterland 119 2,8 4. Agrisano 154 4,9 5. CSS 161 3,5 6. Helsana 162 3,5 7. Concordia 167 4,1 8. ÖKK 176 5,2 9. Visana-Gruppe 201 4,5 10. Sympany 202 4,9 11. Groupe Mutuel 204 3,8 12. Swica 206 4,8 13. Sanitas 221 4,7 14. Assura 231 5,6 15. KPT 237 4,9 16. Atupri 259 5,7 17. Glarner Krankenversicherung 445 9,4

Bei den grossen Versicherern mit mehr als 100'000 Versicherten liegt Agrisano mit 154 Franken vorne. Es folgen die CSS mit 161 Franken und die Helsana mit 162 Franken. Deutlich teurer ist die Verwaltung bei der Atupri: Dort fallen 259 Franken pro Kopf an.

74 Millionen für Werbung

Der mit Abstand grösste Kostenblock sind die Angestellten. 1,26 Milliarden Franken oder 73 Prozent der gesamten Verwaltungsausgaben entfielen 2025 auf das Personal. Für Werbung gaben die Versicherer gut 74 Millionen Franken aus. Provisionen und Abschreibungen schlugen mit jeweils 33 Millionen Franken zu Buche.

Die Milliardenkosten klingen gewaltig. Gemessen an den gesamten Krankenkassenprämien relativiert sich die Summe jedoch: Laut Moneyland machen die Verwaltungskosten nur 4,2 Prozent der risikobereinigten Prämien aus. Wer also glaubt, die steigenden Prämien liessen sich hauptsächlich mit weniger Bürokratie stoppen, dürfte enttäuscht werden.