Die Prämien für die Krankenkasse erhöhen sich im Schnitt um 5 Prozent. Die kantonalen Unterschiede sind aber beträchtlich. Blick sagt dir, wie tief du in deinem Wohnkanton für die neuen Prämien ins Portemonnaie greifen musst.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Krankenkassenprämien steigen 2027 schweizweit um 5 Prozent auf 412 Franken monatlich

Im Tessin klettern die Prämien auf 519.90 Franken, in Zug ist es am günstigsten

Mittlere Jahresprämie 2027: 4944 Franken. Das sind 1174 Franken mehr als 2022

Die Zahl ist raus: 5 Prozent. So hoch ist der Anstieg der mittleren Krankenkassenprämien im kommenden Jahr. Neu im Schnitt 412 Franken pro Monat variieren die Prämien der Grundversicherung allerdings deutlich innerhalb der Schweiz.

Das liegt an den Prämienregionen: 42 gibt es hierzulande, verteilt auf die 26 Kantone. Grössere haben bis zu drei Regionen, kleinere Kantone bilden eine einzige Region. Die Wohngemeinde entscheidet, zu welcher der Versicherte zugeordnet ist. In einer Region zahlen alle zugehörigen Einwohnerinnen und Einwohner bei derselben Krankenkasse dieselbe Prämie.

Weil die Krankenversicherer ihre Prämien pro Prämienregion berechnen, ist die Grundversicherung derselben Kasse je nach Wohnort unterschiedlich teuer. In Gebieten mit höheren durchschnittlichen Kosten für Gesundheit und Behandlung sind die Prämien entsprechend höher, wie zum Beispiel in den Prämienregionen des Südkantons Tessin.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ein Blick auf den Datensatz mit den mittleren Monatsprämien zeigt auch: So richtig teuer wird es für Grundversicherte in den Kantonen Tessin und Genf und dem Halbkanton Basel-Stadt. Die mittlere Monatsprämie über alle Altersklassen (inklusive Wahlfranchisen und Modelle) pro Person steigt im Tessin im Vorjahresvergleich um 18.60 auf 519.90 Franken pro Monat. Zum Vergleich: Die mittlere Krankenkassenprämie beträgt schweizweit 412 Franken. Deutlich weniger als der nationale Schnitt zahlen Versicherte in den Kantonen Wallis, Thurgau oder St. Gallen.

Etwas weniger als halb so viel Prämienlast als Spitzenreiter Tessin trägt Appenzell Innerrhoden. Am günstigsten kommen die Zugerinnen und Zuger weg, doch sie sind ein Spezialfall. Grund: Der Kanton übernimmt für nächstes Jahr wie schon im Vorjahr 99 Prozent der Kosten für stationäre Behandlungen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Noch einen Blick auf das gesamte Jahr: Die mittlere Jahresprämie steigt 2027 das fünfte Jahr in Folge und beträgt neu 4944 Franken pro in der Schweiz versicherte Person. 2022 lag dieser Wert noch bei 3770 Franken – das sind 1174 Franken weniger.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wichtig: Zieht eine Person in eine andere Prämienregion, passt der Versicherer automatisch die Prämie an. Weil jeder Versicherer die Regionen anders kalkuliert, lohnt sich fast immer ein neuer Vergleich. Auch wer seinen Wohnsitz nicht ändert, tut gut an einem Vergleich der Preise der Grundversicherung der jeweiligen Krankenkassen. Gut zu wissen: Der medizinische Leistungskatalog ist überall gesetzlich gleich.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Jeder Grundversicherte erhält nun in den nächsten Tagen eine neue Police fürs 2027. Darin informiert der bisherige Krankenversicherer über die individuelle Prämienerhöhung je nach gewähltem Versicherungsmodell. Dann obliegt es dem Versicherten, die höhere Prämie zu akzeptieren, ein günstigeres Modell zu wählen oder zu einer Kasse zu wechseln, die im Vergleich eine tiefere Prämie anbietet.