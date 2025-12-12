Was muss die Schweizer Armee können? Welche Mittel braucht sie dazu? Und was kostet das alles? Der Bundesrat hat eine neue Strategie zur Verteidigung des Landes verabschiedet. Verteidigungsminister Martin Pfister stellt diese ab 14.30 Uhr vor. Blick berichtet live.

Die Schweizer Armee braucht Geld. Viele Waffensysteme sind veraltet. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Der abtretende Armeechef Thomas Süssli (59) sieht das Militär schon lange nicht mehr in der Lage, das Land zu verteidigen. Das alles kostet.

Das Parlament hat bereits eine Erhöhung des Armeebudgets von heute 6,3 Milliarden bis 2032 auf 10 Milliarden Franken beschlossen. Und die bürgerliche Ratsmehrheit wäre wohl auch bereit, noch mehr Geld ins Militär zu pumpen. Aber: Sie will vorher wissen, wofür das Geld verwendet werden soll.

Amherd wehrte sich stets gegen Forderungen

Was muss die Schweizer Armee können? Welche Mittel braucht sie dazu? Und was kostet das alles? Schon lange fordern Parlamentarier eine detaillierte Armeestrategie. Die abgetretene Verteidigungsministerin Viola Amherd (63) empfand dies stets als unnötig. Das Parlament habe alle Informationen, die es brauche.

Ihr Nachfolger Martin Pfister (62) legt nun die vom Bundesrat beschlossene sicherheitspolitische Strategie vor. Das mit Spannung erwartete Papier soll zumindest in groben Zügen aufzeigen, wie der Bund das Land schützen will.

Wie das F-35-Fiasko gelöst werden soll

Noch etwas konkreter werden dürfte es beim neuen Kampfjet F-35. Dort hat der Bundesrat die Wahl zwischen Pest und Cholera – und allenfalls noch Pocken. Weil sich der von alt Bundesrätin Viola Amherd (63) immer wieder zugesicherte Fixpreis für den neuen Kampfjet F-35 in Luft aufgelöst hat, steht die Landesregierung nun unter Zugzwang. Für 36 Flieger will Washington bis zu 1,3 Milliarden Franken mehr.

Drei Optionen stehen dem Bundesrat zur Auswahl:

Er kann auf einen Teil der Jets verzichten, um das vom Volk beschlossene Kostendach von 6 Milliarden doch noch einzuhalten. Er kann einen Zusatzkredit beantragen. Er kann auf Gegengeschäfte verzichten, die zwar der Schweizer Industrie nützen, den Fliegerkauf aber gleichzeitig verteuern.

Wie in Bundesbern seit Wochen zu hören ist, dürfte Verteidigungsminister Martin Pfister (62) seinen Bundesratskollegen Option 1 vorschlagen. Demnach soll die Stückzahl der Kampfjets in einer ersten Phase von 36 auf rund 30 gesenkt werden. So soll das vom Volk beschlossene Kostendach von höchstens sechs Milliarden Franken eingehalten werden.

Nächste Abstimmung vermeiden

So könnte Pfister eine erneute Kampfjet-Abstimmung vermeiden; schon die letzte konnte nur hauchdünn mit nur 50,1 Prozent gewonnen werden. Und die Linke droht bereits mit einem Referendum zu einem möglichen Nachtragskredit.

Angesichts der angespannten Finanzlage des Bundes wäre zudem unsicher, ob die Armee die zusätzlichen Gelder überhaupt erhalten würde. Bisher sind alle Versuche für eine ausserordentliche Finanzierung gescheitert.

Und weiter: Pfister wolle an Gegengeschäften wie dem Projekt «Rigi» festhalten, schrieb kürzlich auch die «NZZ». Das VBS bezeichnete die Teilendmontage und das Testen von vier Jets in der Schweiz im Oktober als sicherheitspolitisch wichtig.

In zweitem Schritt zusätzliche Jets besorgen

Dabei soll es aber wohl nicht bleiben. Denn die Armee hatte schon 2017 betont, dass eigentlich 55 bis 70 Kampfjets nötig wären, um die Schweiz über längere Zeit verteidigen zu können.

Pfister soll nach der jetzigen Reduktion denn auch bereits eine zweite Flieger-Tranche ins Auge gefasst haben. Geht es nach dem Willen des Verteidigungsministers, soll die Armee in ein paar Jahren zusätzliche F-35 bestellen können.

Mit dieser Strategie soll Pfister hoffen, politischem Kreuzfeuer ausweichen zu können. In einem ersten Schritt kann er mit der Senkung der Fliegerzahl die Linke ruhig stellen, um mit der Option auf eine spätere Zusatzbeschaffung Bürgerliche und Militärs zu beruhigen, die eine stärkere Luftwaffe fordern.

Für den Mitte-Bundesrat wäre es wohl die beste aller schlechten Varianten.