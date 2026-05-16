Bundesrat will keine Helmpflicht für E-Bikes

Der Bundesrat lehnt eine Helmpflicht für E-Bikes ab. Anders sieht es bei Rollern aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft E-Bike-Unfälle steigen: 586 Schwerverletzte, 24 Tote laut Bundesamt für Strassen

70 Prozent der langsamen E-Bike-Fahrer tragen freiwillig einen Helm

Helmpflicht für E-Roller wird bei nächster Verordnungsanpassung diskutiert

Tobias Bruggmann Redaktor Politik

Den Einkauf mühsam den Hügel hoch zu strampeln? Heutzutage wird das immer seltener. Stattdessen hilft der eingebaute Motor beim Velo. Die Zahl der E-Bikes steigt rasant an. Doch damit häufen sich auch die Unfälle: Im vergangenen Jahr sind 586 Personen schwer verletzt worden, 24 kamen ums Leben, wie Zahlen des Bundesamtes für Strassen zeigen.

Somit wird auch die Diskussion über ein Helm-Obligatorium lauter. Bislang gilt: Nur wer ein schnelles E-Bike bis 45 km/h fährt, muss einen Kopfschutz tragen und braucht gleichzeitig auch eine Nummer. Wer ein «normales» E-Bike bis 25 km/h fährt, muss keinen Helm tragen.

Hohes Risiko

Der Waadtländer FDP-Nationalrat Daniel Ruch (63) fordert nun, dass der Bundesrat eine «geeignete minimale Schutzausrüstung» prüft. «Die Nutzerinnen und Nutzer dieser Verkehrsmittel sind besonders gefährdet», heisst es im Vorstoss. «In der Stadt fahren sie teilweise mit hoher Geschwindigkeit, teilen sich die Strasse mit motorisierten Fahrzeugen und befinden sich häufig in Risikosituationen, insbesondere bei toten Winkeln, Kreuzungen und komplexen Manövern.»

Der Bundesrat um Verkehrsminister Albert Rösti (58) lehnt eine Pflicht für Schutzausrüstung bei den E-Bikes aber ab. Bereits 2023 hatte das Parlament ein Velohelm-Obligatorium für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre abgelehnt. Und schon 2008 gabs eine Abfuhr für einen ähnlichen Vorschlag. «Vor diesem Hintergrund lehnt es der Bundesrat derzeit ab, eine generelle Helmtragepflicht für Velofahrende erneut zur Diskussion zu stellen.»

70 Prozent tragen Helm

Dazu kommt: Auf E-Bikes wird schon heute deutlich mehr Helm getragen als beim normalen Velo, das zeigt eine Erhebung der Beratungsstelle für Unfallverhütung. Auf langsamen E-Bikes tragen demnach 70 Prozent einen Helm. Zum Vergleich: Beim Velo ohne Motorunterstützung sind es 59 Prozent.

Änderungen könnte es gemäss Bundesrat aber bei den E-Rollern geben. Die Regierung sei bereit, «bei einer nächsten Verordnungsanpassung eine Helmtragepflicht für E-Roller in der Vernehmlassung zur Diskussion zu stellen», antwortet er auf einen Vorstoss von GLP-Nationalrat Matthias Samuel Jauslin (64).