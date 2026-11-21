In Thalwil soll Biertrinken dem Vereinsleben helfen: Beim neuen «s’Thalwiler» geht von jeder Flasche ein Franken an lokale Vereine, die damit konkrete Projekte finanzieren können.

Darum gehts Thalwil und die Brauerei Seebueb lancieren ein Vereinsbier, das auch alkoholfrei erhältlich ist

Pro verkaufte Flasche fliesst ein Franken in einen Fördertopf für lokale Vereine in Thalwil

Die Gesellschaftskommission entscheidet über Gesuche für konkrete Projekte nach Richtlinien

Riccarda Campell Redaktorin Politik

Wer das lokale Vereinsleben stärken will, muss nicht gleich Subventionen verteilen. In Thalwil reicht dafür ein Bier. Zusammen mit der Hombrechtiker Brauerei Seebueb hat die Gemeinde das «s'Thalwiler» lanciert.

Von jeder verkauften Flasche fliesst ein Franken in einen Fördertopf für die lokalen Vereine. Wer das Bier trinkt, unterstützt also nicht nur einen einzelnen Verein, sondern das Vereinsleben der ganzen Gemeinde.

Brauerei legt den Verkaufspreis fest

Das «s'Thalwiler» gibt es auch alkoholfrei. So können auch jene das Projekt unterstützen, die auf Alkohol verzichten möchten. Die Brauerei kümmert sich um die Abwicklung der Förderbeiträge und legt den Verkaufspreis fest. Zum Vergleich: Die anderen Biere aus ihrem Sortiment kosten zwischen drei und vier Franken.

Mit dem Vereinsbier will die Gemeinde das Engagement der Vereine sichtbar machen und ihre Arbeit finanziell unterstützen. «Vereine bringen Menschen zusammen und prägen das Leben in Thalwil. Sie organisieren Anlässe, schaffen Begegnungen und leisten dabei viel freiwillige Arbeit», schreibt die Gemeinde in ihrer Mitteilung.

Premiere an der Chilbi

Im Oktober schenkten die ersten Thalwiler Vereine das Bier an ihren Ständen an der Chilbi aus. Ab dem 1. Januar 2027 soll es überall dort erhältlich sein, wo die Vereine das Gemeindeleben mitprägen – etwa an Fussballturnieren.

Die Vereine können die gesammelten Fördergelder auf Gesuch hin für konkrete Vorhaben beantragen. Dazu zählen etwa öffentliche Anlässe oder Entschädigungen und Verpflegung für Helferinnen und Helfer.