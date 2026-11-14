Darum gehts Andreas Baumgartner wurde als Kommandant der Stadtpolizei Uster abgesetzt

Neu ist er der promovierte Jurist als selbständiger Anwalt tätig

Für seine Kanzlei wirbt er mit dem Slogan «Better Call Andy»

Marco Lüssi Blattmacher

Wegen einer Affäre um gesplittete Rechnungen und anonyme Schmähbriefe hat die Stadt Uster ZH ihren Polizeikommandanten Andreas Baumgartner (48) im Frühling freigestellt, Ende Oktober endete das Arbeitsverhältnis auch offiziell. Baumgartner hat sich nahtlos beruflich neu aufgestellt: Seit Anfang November betreibt er in der Zürichsee-Gemeinde Stäfa, in deren Nähe er aufgewachsen ist, eine Anwaltskanzlei.

Er habe auch andere Optionen geprüft, sich dann aber für die Tätigkeit als selbständiger Anwalt entschieden, sagt Baumgartner zu SonntagsBlick. Das Zürcher Anwaltspatent besitzt er seit 2008, er ist promovierter Jurist und arbeitete bis Ende 2017 als Staatsanwalt im Kanton Zürich.

«Das Bestmögliche herausholen»

«Ich bin mit den gesetzlichen Abläufen sehr gut vertraut, kenne die Seite der Polizei und der Staatsanwaltschaft bestens – und damit die Möglichkeiten, das Bestmögliche für die Klienten herauszuholen.» Sein Fokus liege im Strafrecht, Strafprozessrecht, Wirtschaftsstrafrecht und Jugendstrafrecht. Dabei könne er als Verteidiger, aber auch als Geschädigtenvertreter tätig sein.

Auch im Verwaltungsrecht kenne er sich aus – etwa bei der Prüfung und Erarbeitung von Sicherheitskonzepten für Anlässe. Zudem biete er Beratungen an und verfasse Rechtsgutachten. Er sei gut vernetzt, pragmatisch und setze sich mit maximalem Engagement ein, beschreibt Baumgartner seine Qualitäten.

Fasziniert von «Breaking Bad»

Auf seiner Website wirbt er mit dem Slogan «Better Call Andy!», kopiert also den Werbespruch des Anwalts Saul Goodman aus den bekannten TV-Serien «Breaking Bad» und «Better Call Saul». Baumgartner sagt dazu, von «Breaking Bad» sei er – noch zu seiner Zeit als Staatsanwalt – von Beginn weg fasziniert gewesen.

Natürlich erfolge die Anspielung auf Saul Goodman mit einem Augenzwinkern, sagt Baumgartner. Humor sei auch im Anwaltsberuf förderlich. Zwischen sich und Goodman erkennt er durchaus gewisse Gemeinsamkeiten – auch für ihn gelte: «Ich bin immer erreichbar und mit allen Wassern gewaschen.» Die Serien-Figur Goodman neigt dazu, die Grenzen der Legalität immer wieder auszureizen oder gar zu überschreiten. Zu diesem Punkt hält Baumgartner fest: «In meiner Anwaltstätigkeit habe ich die Grenzen stets im Blickfeld.»

Nachfolger als Kommandant noch nicht bekannt

Während seiner Zeit als Polizeikommandant in Uster soll Baumgartner allerdings Grenzen überschritten haben. So wurden Rechnungen aufgeteilt, um sie vom Stadtrat nicht absegnen lassen zu müssen. Baumgartner gibt Fehler zu, sagt aber, er habe mit dem Wissen und teilweise auf Anordnung seiner Vorgesetzten so gehandelt. Den Vorwurf, er habe anonyme Briefe verschickt, bestreitet er vehement.

Zur Aufarbeitung der Vorkommnisse hat die Stadt Uster drei Untersuchungen in Auftrag gegeben, die Mitte November abgeschlossen sein sollen. Im Dezember will die Stadt über die Erkenntnisse informieren – und auch bekannt geben, wer Baumgartners Nachfolge als Polizeikommandant antritt.