Der Ustermer Kunstpreis – dotiert mit 10'000 Franken – geht dieses Jahr an den Fotografen Kaspar Thalmann. Doch der Gewinner ist auch der Bruder der Stadtpräsidentin. Die Stadt sieht darin kein Problem.

Darum gehts Der Ustermer Kunstpreis geht an den Fotografen Kaspar Thalmann und ist mit 10'000 Franken dotiert worden

Kaspar Thalmann ist der Bruder von Stadtpräsidentin Barbara Thalmann, die auch die Kunstkommission präsidiert

Die Stadt verteidigt sich: Thalmann erfülle alle Kriterien und sei von beiden Seiten vorgeschlagen worden

Leandra Sommaruga Redaktorin Politik

Die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner der Stadtpreise von Uster ZH stehen fest. 10'000 Franken erhalten die Sieger in den Kategorien Sport, Kunst und Nachhaltigkeit. Der Kunstpreis geht dabei an den Fotografen Kaspar Thalmann (58). «Mit seinen präzise komponierten Bildern eröffne er neue Perspektiven auf unsere gebaute Umwelt», schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung. Auch Uster stehe dabei immer wieder im Fokus.

Was bei der Stadt für die Preisvergabe indes vermutlich nicht im Fokus gestanden hat, ist die verwandtschaftliche Beziehung des Fotografen zur Stadtpräsidentin Barbara Thalmann (60, SP) – zumindest nicht auf den ersten Blick.

Stadtpräsidentin trat bei Wahl in Ausstand

Der Preisträger ist auch der Bruder der Stadtpräsidentin. Diese ist zudem Vorsitzende der Kulturkommission, die den Kreis möglicher Kandidatinnen und Kandidaten für den Preis festlegt und dem Stadtrat die Preisträgerin oder den Preisträger zur Wahl vorschlägt. Ein Leserreporter von Blick erachtete die Wahl des Preisträgers denn auch als «äusserst fragwürdig».

Die Stadt teilt die Bedenken jedoch nicht. Auf Anfrage von Blick erklärt sie zum Auswahlverfahren: «Die Mitglieder (der Kulturkommission, Anm. d. Red.) schlagen mögliche Kandidatinnen und Kandidaten vor.» Ergänzt werde diese Liste mit Vorschlägen aus der Bevölkerung. Diese können jeweils nach den Sommerferien während dreier Wochen eingereicht werden. Kaspar Thalmann erfülle sämtliche Kriterien für die Nomination und sei von beiden Seiten vorgeschlagen worden.

Erstmals öffentlich ausgeschrieben

Zudem schreibt die Stadt: «Barbara Thalmann begab sich sowohl in der Kulturkommissionssitzung als auch in der Sitzung des Stadtrates bei der Wahl des Kunstpreisträgers in den Ausstand.» Dies ist gemäss Reglement zum Kunstpreis auch Pflicht. Darin heisst es: «Mitglieder der Kulturkommission haben eine allfällige Befangenheit frühzeitig offenzulegen und bei der Beschlussfassung in Ausstand zu treten.»

Das Reglement für den Kunstpreis gibt es seit 2014. Dieses legt Vergabekriterien, Zuständigkeiten und Verfahren für die Verleihung des Kunstpreises fest. Mit einer Änderung in diesem August wurde der Preis erstmals öffentlich ausgeschrieben.

Dass es sowohl die Kulturkommission als auch der Stadtrat trotz Befangenheit der Stadtpräsidentin als unproblematisch erachten, den Preis deren Bruder zu verleihen, erklärt die Stadt damit, dass mit dem Kunstpreis «herausragendes künstlerisches oder kulturelles Schaffen» ausgezeichnet werde. Die Preisträgerinnen und Preisträger zeichneten sich dadurch aus, dass sie das kulturelle Leben der Stadt bereicherten und zur überregionalen Wahrnehmung Usters als Kulturstadt beitrügen – und das tue Kaspar Thalmann.