Der Zürcher SVP-Präsident Domenik Ledergerber wehrte sich in einem deutschen Fernsehbeitrag gegen die Zuwanderung. Einzelne Aussagen sind heftig. Sie sorgen im Nachbarland jetzt für Aufsehen.

Darum gehts Deutsche TV-Sendung berichtet über Auswanderer

Reporter reist vor 10-Millionen-Abstimmung in die Schweiz

SVP-Ledergerber sagt: Mit Deutschen gehe das Dorfleben kaputt

Lucien Fluri Co-Ressortleiter Politik

Das Video sorgt für Aufsehen. Die deutsche Sendung «Jenke Report» hat sich mit deutschen Auswanderern beschäftigt. Dabei geht es um die grundsätzliche Situation im Nachbarland: Alle zwei Minuten packt ein Deutscher die Koffer. Aber natürlich geht es auch speziell um die Schweiz, das Lieblings-Auswanderungsland der Deutschen.

ProSieben-Reporter Jenke von Wilmsdorff (61) besucht die Schweiz, just zum Zeitpunkt der Abstimmung über die 10-Millionen-Initiative der SVP. Zu reden gibt nun in Deutschland eine Szene mit Domenik Ledergerber (39), Zürcher SVP-Kantonalpräsident und Kantonsrat.

Die Schweiz wachse zu schnell, sagt Ledergerber. Die Wirtschaft profitiere davon. «Warum nicht einen günstigen Deutschen holen und den, ich sage mal böse, 50-jährigen Schweizer entsorgen, auf die Strasse stellen?» Er habe nichts gegen die Leute an sich, doch die schiere Masse sorge für Probleme.

«Schweiz-Politiker über Deutsche: Machen Dorfleben kaputt»

Bei der Aussage bleibt es nicht. Deutsche und die Zuwanderung seien eine Gefahr für die Schweizer Identität und die Heimat, sagt Ledergerber, gerade weil sie sich in den Dörfern nicht so stark in Vereinen engagieren würden. «Ihr bringt diese Mentalität nicht so mit. Das Dorfleben geht kaputt», sagt er.

Moderator Jenke von Wilmsdorff kontert: Die Schweiz profitiere bei der AHV doch auch von der Zuwanderung. Und: Weniger Vereinsleben sei eine grundsätzliche Entwicklung.

In Deutschland hat die Sendung schon für Schlagzeilen gesorgt. Das Magazin Focus titelt bereits: «Schweiz-Politiker über Deutsche: ‹Machen Dorfleben kaputt›».

Bezüglich Lohn bekommt Ledergerber allerdings Unterstützung von einem deutschen Paar, das in die Schweiz ausgewandert ist. Es habe sich zuerst zu tieferen Löhnen anstellen lassen als üblich. Das spüre es nicht nur im Portemonnaie. In der Schweiz könne das eben auch für eine Verärgerung der Bevölkerung sorgen, hält das Paar fest.