Schweizer (26) greift Taxifahrer in Deutschland an

In Deutschland wurde in der Nacht auf Freitag ein Taxifahrer Opfer eines Angriffs. Die Polizei nahm später einen 26-jährigen Schweizer in Gewahrsam.

Alexander Terwey Teamlead am News-Desk

Heftiger Vorfall im deutschen Bad Mergentheim. Dort kam es in der Nacht auf Freitag zu einem Angriff auf einen Taxifahrer, wie das Polizeipräsidium Heilbronn in einer Mitteilung schreibt.

Angriff auf Taxifahrer mitten in der Nacht

Demnach war der Mann gegen 0.20 Uhr mit seinem Taxi unterwegs, als sich sein Fahrgast, ein 26-jähriger Schweizer Staatsbürger, plötzlich nach vorne beugte und den Sicherheitsgurt des Taxifahrers nach oben zog und festhielt. Gemäss Polizei leitete der Taxifahrer daraufhin eine Notbremsung ein. Erst dann liess der junge Mann von ihm ab und stieg aus dem Taxi.

Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Wenig später traf sie den augenscheinlich stark alkoholisierten Mann an. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 2,6 Promille. Doch das ist nicht alles: Es stellte sich ausserdem heraus, dass der Mann auch einen Gartenzaun beschädigt hatte.

Junger Schweizer in Polizeigewahrsam

Aufgrund seines Zustands nahmen die Beamten den Mann in Polizeigewahrsam. Nun wird gegen ihn unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Strassenverkehr, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt.

Erst im März kam es zu einem ähnlich erschreckenden Vorfall in Deutschland. Ein 53-jähriger Schweizer zog eine Frau in Gelsenkirchen an den Haaren in die U-Bahn. Dies offenbar, weil er pünktlich abfahren wollte. Auch bei ihm ergab ein Atemalkoholtest einen erhöhten Promillewert. Der Mann durfte die Dienststelle der Polizei allerdings nach seiner Vernehmung wieder verlassen.