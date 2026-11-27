SVP-Bundesratskandidat Michael Graber ist beim Umbau seines Hauses in Brig-Glis von der Baubewilligung abgewichen. Nun muss er nachbessern. Da Graber auch Bauchef der Stadt ist, tritt er dabei in den Ausstand.

Bundesratskandidat baute sein Haus um – und wich vom bewilligten Gesuch ab

Bundesratskandidat baute sein Haus um – und wich vom bewilligten Gesuch ab

Darum gehts SVP-Bundesratskandidat Michael Graber baut in seiner Heimat sein Haus um

Dabei verstiess er gegen das bewilligte Baugesuch, mehrere Mauern wurden anders gebaut, als bewilligt

Graber ist in der Stadtregierung Bauchef von Brig-Glis, laut eigenen Angaben trat er bei seinem Baugesuch in den Ausstand

Leandra Sommaruga Redaktorin Politik

Seit vergangenem Freitag steht Michael Graber (45) im Rampenlicht. Der SVP-Nationalrat ist offizieller Kandidat für den frei werdenden Bundesratssitz von Guy Parmelin (67). In seiner Heimat hält ihn allerdings auch ein anderes Projekt auf Trab.

In Brig-Glis VS ist Graber dabei, sein Einfamilienhaus umzubauen. Erste Umbauarbeiten wurden allerdings entgegen den geltenden Vorschriften durchgeführt, wie Recherchen der Tamedia-Zeitungen zeigen. Pikant ist dies insbesondere, weil der SVP-Bundesratsanwärter auch in der Stadtregierung von Brig-Glis sitzt – und zwar als Chef des Ressorts Bau und Planung.

Das heisst zum einen, er müsste das Baureglement kennen. Und zum andern bedeutet es: Nachdem Nachbarn Anzeige gegen die Umbauarbeiten erstattet hatten, musste die Baupolizei bei ihrem eigenen Chef aufkreuzen.

Bei der Prüfung stellte die Baupolizei fest, dass mehrere Mauern anders gebaut wurden als bewilligt, sodass Graber eine Änderung der Baubewilligung beantragen musste. Aktuell ist das Gesuch hängig. Gegenüber den Tamedia-Zeitungen bestätigte der Bundesratskandidat die Fehler und erklärte, diese seien teils aus statischen Gründen aufgetreten, in einem Fall an einem bestehenden Kanalisationsschacht. Auch betont Graber, als Stadtrat sei er bei der Behandlung seines eigenen Baugesuchs von Beginn weg in den Ausstand getreten.