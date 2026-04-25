Die Waadtländer Staatsrätin Valérie Dittli hat eine geheime Vereinbarung getroffen, woraufhin eine Strafanzeige gegen sie zurückgezogen wurde. Nun wehrt sie sich in einer Mitteilung gegen die Kritik.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Waadtländer Staatsrat meldet Missstände in Landwirtschaftsbehörde an Staatsanwaltschaft

Ex-Vorsteherin Dittli hielt Informationen zurück und band unrechtmässig Gelder

Nun wehrt sich Dittli gegen die kritik War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Myret Zaki

Die Veröffentlichung des Untersuchungsberichts des ehemalige Kantonsrichters Jean-François Meylan glich einem Donnerschlag. Kurz darauf verschickte die Waadtländer Staatsrätin Valérie Dittli (33) eine Erklärung. Es ging dabei um Fragen im Zusammenhang mit dem Ausscheiden von Jean-Claude Mathey aus der Kommission für ländliche Grundstücke und der Erteilung externer Mandate.

Die Mitteilung endet mit einer indirekten Antwort auf Rücktrittsforderungen: «Zum Schluss bekräftige ich hier meinen Willen, jederzeit im Interesse des Staates für unsere Institutionen und die Bevölkerung zu handeln», schreibt die Mitte-Politikerin.

Sie versichert, voll und ganz zu Meylans Untersuchung beigetragen zu haben, und «bedauert, dass die Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Staatsrats öffentlich und detailliert ausgebreitet werden». Ebenso bedauere sie, «dass Mitarbeiter des Staates namentlich angeklagt werden, ohne dass eine Untersuchung es ermöglicht hätte, eventuelle Verfehlungen genau zu bestimmen».

Dittli bestreitet nicht, dass es eine vertrauliche Vereinbarung mit Anwalt Mathey gegeben hat. Sie betont jedoch, dass das Mandat von 10'000 Franken nicht die Gegenleistung für den Rückzug der Strafanzeige darstelle, auch wenn diese beiden Punkte in der gleichen Vereinbarung enthalten waren. Sie versichert ausserdem, dass das Mandat über 30'000 Franken «in keinem Zusammenhang mit der mit Mathey unterzeichneten Vereinbarung steht».

«Ohne Gegenleistung»

Die Staatsrätin legt Wert darauf, eine klare Trennlinie zwischen den Gesprächen, die im Zusammenhang mit dem Rückzug der Klage von Jean-Claude Mathey stattgefunden haben, und den Gesprächen über das Mandat zu ziehen, «ohne Gegenleistung oder Konditionierung, jede entspricht klar getrennten Herausforderungen», versichert Dittli.

Selbst wenn die beiden Punkte in der gleichen Vereinbarung enthalten seien, «regeln zwei getrennte Paragrafen einerseits die Frage des Rückzugs der Klage und andererseits die einvernehmliche Beendigung des Amtsverhältnisses», so die Magistratin.

Betrag sei gerechtfertigt

Sie ist zudem der Ansicht, dass angesichts der Tatsache, dass noch kein Kommissionspräsident ernannt worden sei und sich Mathey verpflichtet habe, dem künftigen Präsidium während eines Semesters zur Verfügung zu stehen, um den Übergang bestmöglich zu gewährleisten, «diese Verpflichtung den Betrag von 10'000 Franken rechtfertigt».

Damit antwortet sie direkt auf die gegenteilige Schlussfolgerung von Jean-François Meylan, der in seiner Pressekonferenz von einem Betrag spricht, der «unverhältnismässig» sei im Vergleich zum Mandat, das mit diesem Betrag verbunden sei – nämlich die Erstellung einer Bestandsaufnahme der ländlichen Bodenkommission, die zu einem Text von nur 7,5 Seiten geführt hat, von denen «4 Seiten nützlich» waren, wie der Ermittler sagte.

Als Antwort auf die Vorwürfe der Linken, sie habe ihre eigenen Interessen über die des Staates gestellt, betonte Valérie Dittli zudem, dass die beiden Mandate «ausschliesslich dem öffentlichen Interesse und der guten Kontinuität des staatlichen Handelns gedient haben, ein Ziel, das über den Umständen des Ausscheidens stehen musste».

Schliesslich ist die Staatsrätin, die vom Rest des Kollegiums desavouiert wurde, der Ansicht, «die Präsidentin umfassend informiert und die ihn betreffenden Informationen entsprechend den Umständen und dem gesetzlichen Rahmen bestmöglich an den Staatsrat weitergeleitet zu haben».