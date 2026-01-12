Weitere happige Kritik an Waadtländer Staatsrätin Dittli

Die Waadtländer Staatsrätin Valérie Dittli wird in einem Bericht des Grossen Rates kritisiert. Dieser deckt «mangelhaftes Management, Misstrauen gegenüber der Verwaltung und unzureichend begründete Entscheidungen» auf.

Sie stand bereits in der Kritik. Die Waadtländer Regierungsrätin Valérie Dittli (33, Mitte) musste sich bereits mehrfach in der Öffentlichkeit Verfehlungen in ihrem Amt vorwerfen lassen.

Nun erhält die Kritik weiteren Schub. Am Montagmorgen trat in Lausanne eine Untersuchungskommission des Parlaments vor die Medien. Sie hatte seit März die Vorgänge in Dittlis Departement nochmals untersucht, nachdem bereits ein externer Bericht vorgelegen hat.

Kollegialitätsprinzip verletzt, problematisch als Vorgesetzte

Die Kommission wirft Dittli Managementfehler vor. So habe sie etwa ihrem Departement und den Angestellten übermässig misstraut. In den Befragten habe sich mehrfach gezeigt, dass sich die Aussagen von Dittli und anderen Befragten diametral gegenüber stünden. Dittli habe auch stark auf externe Mandate gesetzt statt auf ihre Verwaltung.

Die Beziehungen zwischen Dittli und ihren Angestellten seien problematisch gewesen. Dies habe zu schwierigen Situationen geführt. Diese Probleme hätten «die institutionelle Funktionsweise geschwächt und das Personal beeinträchtigt», so die Delegation der Aufsichtsbehörden.

«Folge von Unerfahrenheit»

Die Zugerin Dittli war 2022 eher unerwartet in die Waadtländer Regierung gewählt worden. Ihre Partei, die Mitte, hat keine Basis im Waadtländer Parlament. «Das ist auch die Folge von Dittlis Unerfahrenheit», sagte ein Kommissionsmitglied vor den Medien zu den festgestellten Problemen.

Ein weiterer Vorwurf: Dittli habe Einsicht in konkrete Steuerdossiers verlangt. Dies sei aber nicht Aufgabe einer Regierungsrätin, so die Kommission. Wenn schon, sei dies nur anonymisiert möglich. Dittli habe eine strategische Rolle.

Auch habe sie das Kollegialitätsprinzip mehrfach verletzt, etwa in einem Interview in der Presse. Kommissionsmitglieder sagten, in den vergangenen Monaten habe man zwar mit einer Reorganisation Probleme beheben können. So wurden Dittli die Finanzen weggenommen. Man müsse die Situation aber weiterhin aufmerksam verfolgen. Es sei in den letzten Monaten keine Verhaltensänderung bei Dittli feststellbar gewesen.