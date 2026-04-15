Ausgerechnet am Kampftag der Arbeiterinnen und Arbeiter präsentiert das St. Galler Gewerbe seine Konsumgüter. Die Sozialdemokraten sind erzürnt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am 1. Mai finden in St. Gallen die «Pick! Shopping Days» statt

Die SP kritisiert diesen Konsumfokus, der anstelle einer Würdigung der Bedeutung des Tags der Arbeit stattfindet

Die Partei hat deshalb eine einfache Anfrage an den Stadtrat War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Simone Steiner Bundeshausredaktorin

In St. Gallen finden ausgerechnet am Tag der Arbeit die «Pick! Shopping Days» statt. Das Gewerbe präsentiert dann (1. und 2. Mai) sein Einkaufs- und Gastronomieangebot. Mitfinanziert wird der Anlass von der Stadt. Die lokale SP ist empört!

«Am Tag der Arbeit sollten nicht der Kauf und der Konsum im Zentrum stehen, sondern die zentrale Rolle der Arbeiterinnen und Arbeiter für unsere Gesellschaft und ihre Anliegen», sagt die SP-Stadtparlamentarierin Alice Froidevaux.

Einkaufstourismus im Kanton

Zusammen mit ihrem SP-Parlamentskollegen Christoph Kobel hat Froidevaux deshalb diese einfache Anfrage beim Stadtparlament eingereicht: Wie rechtfertigt der Stadtrat die Förderung der «Pick! Shopping Days» am 1. Mai, und wie will er künftig die gesellschaftliche Bedeutung dieses Tages stärker berücksichtigen?

In St. Gallen ist der 1. Mai kein Feiertag, in den umliegenden Kantonen aber schon. Dies führt zu Einkaufstourismus im Ostschweizer Kanton.

Die SPler betonen, dass sie eine lebendige Innenstadt sowie die Förderung eines starken lokalen Gewerbes unterstützen. Dass der kommerzielle Anlass aber genau am Kampftag der Arbeiterinnen und Arbeiter stattfindet, sei problematisch.

«Statt an soziale Ungleichheiten und faire Arbeitsbedingungen zu erinnern, werden in St. Gallen am 1. Mai Konsum und Shopping angeheizt», sagt Kobel. Die SP erwartet vom Stadtrat, dass er mehr gesellschaftliche Verantwortung und ein klares Bekenntnis zur sozialpolitischen Bedeutung des 1. Mai übernimmt.