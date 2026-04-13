Darum gehts
- In Gossau SG stoppte die Polizei Montag unter Waffenhoheit ein Auto
- Ein Nagelbrett wurde bereitgelegt, aber nicht eingesetzt
- Nur ein Strassenverkehrsdelikt nachweisbar, keine Schusswaffen verwendet
Heikler Einsatz in Gossau SG: Am Montagmittag meldet ein Blick-Leser, dass in der St. Galler Gemeinde eine Person unter Waffenhoheit angehalten werden musste. Auf Aufnahmen des Leserreporters ist zu sehen, wie ein roter Volvo am Strassenrand steht. Dahinter befindet sich ein ziviles Einsatzfahrzeug der Polizei.
Mehrere Polizisten versuchen augenscheinlich, den Fahrer des Autos zum Aussteigen zu bewegen. Dabei wird auch die Waffe gezogen. «Sie legten sogar ein Nagelbrett aus. Dieses wurde jedoch nicht eingesetzt», beschreibt der Leser.
Auf Anfrage bestätigt die Kantonspolizei St. Gallen einen Einsatz unter Waffenhoheit. Dabei seien jedoch keine Schüsse gefallen. Der Einsatz erfolgte vor dem Hintergrund, dass von der angehaltenen Person möglicherweise ein Gefahrenpotenzial ausging. Aus diesem Grund habe man sich entschieden, die Person umgehend anzuhalten. Zum jetzigen Zeitpunkt liege jedoch lediglich ein nachweisbares Strassenverkehrsdelikt vor.