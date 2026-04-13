Am Montag stoppte die Polizei in Gossau SG ein Auto unter Waffenhoheit. Eine Person wurde angehalten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Gossau SG stoppte die Polizei Montag unter Waffenhoheit ein Auto

Ein Nagelbrett wurde bereitgelegt, aber nicht eingesetzt

Nur ein Strassenverkehrsdelikt nachweisbar, keine Schusswaffen verwendet War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Heikler Einsatz in Gossau SG: Am Montagmittag meldet ein Blick-Leser, dass in der St. Galler Gemeinde eine Person unter Waffenhoheit angehalten werden musste. Auf Aufnahmen des Leserreporters ist zu sehen, wie ein roter Volvo am Strassenrand steht. Dahinter befindet sich ein ziviles Einsatzfahrzeug der Polizei.

Mehrere Polizisten versuchen augenscheinlich, den Fahrer des Autos zum Aussteigen zu bewegen. Dabei wird auch die Waffe gezogen. «Sie legten sogar ein Nagelbrett aus. Dieses wurde jedoch nicht eingesetzt», beschreibt der Leser.

Auf Anfrage bestätigt die Kantonspolizei St. Gallen einen Einsatz unter Waffenhoheit. Dabei seien jedoch keine Schüsse gefallen. Der Einsatz erfolgte vor dem Hintergrund, dass von der angehaltenen Person möglicherweise ein Gefahrenpotenzial ausging. Aus diesem Grund habe man sich entschieden, die Person umgehend anzuhalten. Zum jetzigen Zeitpunkt liege jedoch lediglich ein nachweisbares Strassenverkehrsdelikt vor.