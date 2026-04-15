Jugendliche wüten mit geklautem Dumper in St.Gallen

Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- In St.Gallen verursachten Kinder am Sonntagabend grossen Schaden mit Dumper
- Ein 10-Jähriger und drei Jugendliche beschädigten mehrere Fahrzeuge auf Firmengelände
- Polizei stellte die Täter am Montag, Anzeige wegen Sachbeschädigung gestellt
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Mattia JutzelerRedaktor News
In der Stadt St.Gallen eskalierte am Sonntagabend ein Bubenstreich. Drei Jugendliche im Alter zwischen 12 und 14 Jahren sowie ein Junge im Alter von 10 Jahren klauten auf einem Firmengelände in der Stadt St.Gallen einen Dumper.
Bei dieser Aktion verursachten sie Sachschaden an mehreren Baufahrzeugen sowie einem Auto, die sich auf dem Firmengelände befanden. Das heisst es in einer Mitteilung der Stadtpolizei St.Gallen. Die drei Jugendlichen und der 10-Jährige wurden am Montag von den Beamten erwischt. Sie werden wegen Entwendung des Dumpers und Sachbeschädigung angezeigt.