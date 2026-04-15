Jugendliche wüten mit geklautem Dumper in St.Gallen

In der Stadt St.Gallen stahlen drei Jugendliche und ein Zehnjähriger am Sonntagabend einen Dumper von einem Firmengelände. Dabei beschädigten sie Baufahrzeuge und ein Auto. Die Polizei fasste sie am Montag und zeigte sie an.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In St.Gallen verursachten Kinder am Sonntagabend grossen Schaden mit Dumper

Ein 10-Jähriger und drei Jugendliche beschädigten mehrere Fahrzeuge auf Firmengelände

Polizei stellte die Täter am Montag, Anzeige wegen Sachbeschädigung gestellt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mattia Jutzeler Redaktor News

In der Stadt St.Gallen eskalierte am Sonntagabend ein Bubenstreich. Drei Jugendliche im Alter zwischen 12 und 14 Jahren sowie ein Junge im Alter von 10 Jahren klauten auf einem Firmengelände in der Stadt St.Gallen einen Dumper.

Bei dieser Aktion verursachten sie Sachschaden an mehreren Baufahrzeugen sowie einem Auto, die sich auf dem Firmengelände befanden. Das heisst es in einer Mitteilung der Stadtpolizei St.Gallen. Die drei Jugendlichen und der 10-Jährige wurden am Montag von den Beamten erwischt. Sie werden wegen Entwendung des Dumpers und Sachbeschädigung angezeigt.