China und Pakistan spielten nach Ansicht eines früheren polnischen Spitzenpolitikers eine Schlüsselrolle beim Deal zwischen Washington und Teheran. Befinden sich beide Parteien schon auf dem Weg zu einem dauerhaften Frieden?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft USA und Iran einigen sich am 8. April auf Abkommen

Chinas Vermittlung entscheidend: Eskalation in der Strasse von Hormus verhindert

Iran setzt Verteidigungsoperationen aus, zweiwöchiger Waffenstillstand vereinbart War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gina Grace Zurbrügg

Das Abkommen zwischen den USA und dem Iran sorgt für Aufsehen und wirft Fragen nach seiner Beständigkeit auf. Immer mehr Kommentare und Analysen dazu erscheinen.

Der ehemalige Ministerpräsident von Polen, Włodzimierz Cimoszewicz (75), äusserte sich gegenüber der Zeitschrift «Fakt» zu den aktuellen Entwicklungen «Die Chinesen waren sehr daran interessiert, eine Eskalation zu verhindern. Sie übten den grössten Einfluss aus und spielten eine Schlüsselrolle», sagt er.

US-Präsident Donald Trump (79) gab am Mittwoch bekannt, dass er einem Abkommen zwischen den USA und dem Iran zugestimmt habe. «Wir haben einen Zehn-Punkte-Vorschlag aus dem Iran erhalten und sind überzeugt, dass er eine praktikable Grundlage für Verhandlungen bietet. Fast alle bisherigen Streitpunkte zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran sind beigelegt, und ein Zeitraum von zwei Wochen wird es ermöglichen, das Abkommen abzuschliessen», sagte Trump.

Gewinnen am Ende beide?

Der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi (63) bestätigte seinerseits in einer Erklärung, dass der Iran die «Verteidigungsoperationen» für zwei Wochen aussetzen werde und dass eine sichere Schifffahrt durch die Strasse von Hormus «in Abstimmung mit den iranischen Streitkräften und unter gebührender Berücksichtigung der technischen Beschränkungen möglich sein wird». Pakistan habe einem Vorschlag für einen zweiwöchigen Waffenstillstand zugestimmt, vorausgesetzt, der Iran öffnet die Strasse von Hormus umgehend wieder. Er betonte, dass der Waffenstillstand «gegenseitig» sein werde.

Cimoszewicz merkt dazu gegenüber «Fakt» an: «Wenn man die Erklärungen beider Seiten liest, erklären beide Seiten den Erfolg.»

«Meiner Meinung nach waren Pakistan und China die wichtigsten Akteure. Die Chinesen waren sehr daran interessiert, eine Eskalation zu verhindern. Wir erinnern uns daran, dass der Iran nicht nur die Schliessung der Strasse von Hormus ankündigte, sondern auch eine Blockade der Ausgänge aus dem Roten Meer, was für China ein ernstes Problem mit seiner Ölversorgung bedeutet hätte. Daher übten sie den grössten Einfluss aus und spielten eine Schlüsselrolle», so Cimoszewicz.

Keine Kapitulation des Iran erwartet

Laut Cimoszewicz, der auch Justizminister war, ist Trump «der Falle entkommen, die er selbst geschaffen hat». Angesichts der Entwicklung der öffentlichen Meinung in den USA und der bevorstehenden Wahlen im Herbst konnte er den Konflikt nicht weiter in die Länge ziehen. Andererseits konnte er ihn auch nicht beenden, ohne Zugeständnisse zu machen.

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Laut Cimoszewicz wird es «nach diesen zwei Wochen schwieriger sein, zum Militäreinsatz zurückzukehren». «Während der Verhandlungen werden neue Ideen aufkommen, und die Angelegenheit wird sich verkomplizieren. In den Vereinigten Staaten wird sich die vorherrschende Meinung durchsetzen, dass Trumps erneutes Eingreifen negativ aufgenommen wird», sagt Cimoszewicz. Er weist darauf hin, dass «der Ölpreis über Nacht gefallen ist, was sich auf die Benzinpreise auswirken wird, auf die die Amerikaner sehr sensibel reagieren». Der ehemalige Ministerpräsident betont: «Jede weitere Preiserhöhung würde auf grosse Unzufriedenheit stossen.»

Er fügt hinzu: «Trump war überzeugt, dass der Iran kapitulieren würde, wenn man Chamenei und andere Führer tötete und den Iran bombardierte.» Aber: «Es besteht keine Chance auf eine Kapitulation. Es ist ein Land mit 100 Millionen Einwohnern und einer Geschichte erfolgreichen Widerstands gegen ausländische Interventionen. Ungeachtet dessen, wie wir das Regime beurteilen, kontrolliert es die Lage im eigenen Land, manchmal auf kriminelle Weise, aber es kontrolliert sie dennoch», erklärt Cimoszewicz.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Fakt. Das polnische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.



