Darum gehts
- Trump kündigt zweiwöchige Waffenruhe mit dem Iran an, Details sollen folgen
- Pakistan vermittelte, Israel greift trotz US-Ankündigung weiterhin iranische Ziele an
- Verhandlungen um iranischen Zehn-Punkte-Plan am Freitag in Islamabad
«Was machen wir, wenn Iran aufrüstet?»
Einer der Anwesenden fragt, was die USA machen werde, wenn Iran wieder aufrüsten und sich neu formieren würde.
Generalstabschef Caine antwortet, dass man an diesem Szenario noch arbeite. Das werde immer so gemacht, sagt er. Man werde die Situation weiter ganz genau beobachten und entsprechend vorbereitet sein.
Hegseth rügt Journalisten
Darüber, wer gerade an der Reihe ist, Fragen zu stellen, scheinen sich die Medienschaffende uneins. «Warum sind sie so unhöflich?», weist Hegseth einen Teilnehmer zurecht.
Medienschaffende stellen Fragen
Nun ist es an Pete Hegseth, Fragen aus der Menge zu beantworten. Eine Journalistin fragt den Verteidigungsminister, wie es weiter gehen soll. Präsident schrieb vor Kurzem, man werde «vor Ort bleiben».
Hegseth bestätigt die Taktik: «Yes, we're not going anywhere. We're hanging around», sagt er. Das heisst: man werde vor Ort bleiben weiter wachsam sein, um in Aktion zu treten, sollte etwas nicht wie abgemacht vonstattengehen. Wie genau das aussehen würde, darauf geht der 45-Jährige noch nicht ein.
Man habe hier aber eine Chance auf «wahrhaftigen Frieden». Wieder lobt er seinen Chef Donald Trump. Niemand habe zuvor solch erfolgreiche Deals abgeschlossen.
Bislang keine Kommentare Richtung Zukunft
Wie es nach der zweiwöchigen Waffenruhe weitergehen soll, darüber wurde an der Medienkonferenz noch nicht angesprochen.
Stattdessen spricht er darüber, dass mittlerweile sechs Millionen Mahlzeiten, 920'000 Gallonen an Kaffee, zwei Millionen Energydrinks und jede Menge Nikotin benötigt wurden und macht Witze: «Damit möchte ich nicht sagen, dass wir ein Problem haben», und die Anwesend lachen verhalten.
Diese Statistik zeige aber natürlich nicht, wie Krieg wirklich sei. «Es ist dunkel, es ist heiss und anstrengend», sagt er mit ernster Miene.
«Wir werden unsere Helden ehren»
Der Verteidigungsminister richtet seine Worte auch an die Hinterbliebenen der bisher gefallenen amerikanischen Soldaten. «Wir werden unsere Helden für immer ehren».
Auch Generalstabchef Dan Caine, der jetzt zu Wort kommt, richtet sich als erstes an die Angehörigen der gefallenen Soldaten. «Ihr Opfer und das Opfer ihrer Angehörigen ist für uns von grösster Bedeutung. Ihre Namen und ihre Tapferkeit werden nie vergessen sein», sagt Caine.
Seine dankenden Worte richten sich auch an Saudi-Arabien, Katar Bahrain und alle anderen Länder, die sich unterstützend zeigten. Er zählt auf, wie viele Raketen abgefeuert und wie viele Drohnen zerstört wurden. «Wir haben rund 90 Prozent ihrer Flotte zerstört», sagt Caine. 150 iranische Schiffe befänden sich auf dem Meeresgrund.
Wie Hegseth zuvor schon ausführte, habe man Fabriken zur Waffenproduktion zerstört und ihnen die Möglichkeit gemacht, neue Raketen und Waffen zu bauen.
Nukleare Gefahr im Iran
Hegseth macht klar, dass Iran nie nukleare Waffen haben werde. Dies sei einer der Punkte des Plans, die nicht verhandelbar seien und nennt die aktuelle Situation einen «historischen Sieg auf dem Schlachtfeld».
Immer wieder lobt Pete Hegseth die Vorgehensweise von Donald Trump und des US-Militärs. «Sie haben es auf die harte Tour gelernt», sagt er und fügt an: «Niemand macht bessere Deals, als Präsident Trump».
«Wir besitzen ihren Luftraum»
«Iran hat kein Luftabwehrsystem mehr, wir kontrollieren ihren Luftraum», sagt Hegseth und präsentiert die Erfolge des US-Militärs in diesem Krieg.
Sie könnten zwar hier und da «zurückschiessen», das wäre aber unklug, sagt Hegseth. Sollte Iran die von den USA eingeforderten Punkte zurückweisen, werde man weiter angreifen. Wie bereits angedroht, werde man die Energieanlagen und die gesamte Infrastruktur angreifen. Trump habe Gnade gezeigt, so Hegseth.
Weiter listet der selbsternannte Kriegsminister die Erfolge an getöteten Militärs im Iran auf. «Das neue Regime hat keine Macht mehr», ist sich der 45-Jährige sicher.
Hegseth bekräftigt Wirksamkeit der Operation «Epic Fury»
«Der Iran ist seit 47 Jahren eine Bedrohung für die USA und die freie Welt», beginnt Pete Hegseth seine Rede. «Jetzt nicht mehr», sagt er weiter.
Er sagt, Iran habe um die Waffenruhe «gebettelt» und alle hätten das gewusst, sagt er weiter. Alles habe so funktioniert, wie es von Anfang an geplant gewesen sei, sagt Hegseth. Dieses Ziel habe man gemeinsam mit Israel erreicht.
Es geht los
Verteidigungsminister Pete Hegseth und Generalstabschef Dan Caine treten im Pentagon an die Rednerpulte.
Pentagon informiert um 14 Uhr über Situation im Iran
Das Ultimatum war beinahe verstrichen, da einigten sich US-Präsident Donald Trump (79) und das iranische Regime auf eine zweiwöchige Waffenruhe.
Auf Truth Social pries Trump dies als «grossen Tag für den Weltfrieden» an. Nach wie vor bleiben jedoch viele Fragen offen und die nur wenige Stunden alte Waffenruhe wackelt bereits wieder. Mehrere Länder der Region melden weiterhin Angriffe, Raketenbeschuss und Explosionen.
Am Mittwoch um 14 Uhr Schweizer Zeit treten US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (45) und Generalstabschef Dan Caine (56) vor die Medien, um über die Details der Waffenruhe zu sprechen. Blick begleitet die Rede hier live im Ticker.
Der US-Präsident Donald Trump (79) hat am Dienstag eine zweiwöchige Waffenruhe mit dem Iran angekündigt – eine überraschende Wende in der jüngsten Eskalation.
Verteidigungsminister Pete Hegseth (45) und Generalstabschef Dan Caine (57) werden am Mittwoch um 14 Uhr (Schweizer Zeit) im Pentagon eine Pressekonferenz abhalten, um Einzelheiten zu erläutern. Blick wird die Pressekonferenz an dieser Stelle tickern.
«Haben bereits alle militärischen Ziele erreicht»
Am Dienstagmorgen sorgte Trump auf seiner Plattform Truth Social für Aufsehen. In einem dramatischen Beitrag schrieb er: «Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht untergehen und nie wieder zurückkehren.» Trump bezog sich dabei auf den Iran.
Später erklärte er, die USA hätten sich mit dem Iran auf eine Waffenruhe geeinigt, um Verhandlungen über einen langfristigen Frieden im Nahen Osten zu ermöglichen. «Wir haben bereits alle militärischen Ziele erreicht und übertroffen», so Trump. Er fügte hinzu: «Wir haben einen Zehn-Punkte-Vorschlag vom Iran erhalten und sind überzeugt, dass er eine tragfähige Verhandlungsgrundlage bietet.»