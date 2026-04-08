Medienschaffende stellen Fragen

Nun ist es an Pete Hegseth, Fragen aus der Menge zu beantworten. Eine Journalistin fragt den Verteidigungsminister, wie es weiter gehen soll. Präsident schrieb vor Kurzem, man werde «vor Ort bleiben».

Hegseth bestätigt die Taktik: «Yes, we're not going anywhere. We're hanging around», sagt er. Das heisst: man werde vor Ort bleiben weiter wachsam sein, um in Aktion zu treten, sollte etwas nicht wie abgemacht vonstattengehen. Wie genau das aussehen würde, darauf geht der 45-Jährige noch nicht ein.

Man habe hier aber eine Chance auf «wahrhaftigen Frieden». Wieder lobt er seinen Chef Donald Trump. Niemand habe zuvor solch erfolgreiche Deals abgeschlossen.