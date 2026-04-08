Büro von Premierminister Netanyahu reagiert

Von Daniel Macher, Redaktor am Newsdesk

Für den Iran bedeutet die angekündigte zweiwöchige Waffenruhe vor allem eines: erst einmal durchatmen. Die Drohungen von Donald Trump am Dienstag liessen das Schlimmste befürchten. Ob der US-Präsident seine Ankündigung, den Iran «auszulöschen», tatsächlich umgesetzt hätte, bleibt – glücklicherweise – unbeantwortet.

Doch die USA und der Iran sind nicht die einzigen Kriegsparteien. Seit Beginn der Eskalation greift Israel den Libanon massiv an, um gegen die Hisbollah vorzugehen. Die Frage liegt daher nahe: Bedeutet der vorübergehende Frieden auch eine Atempause für die Bevölkerung des ohnehin schwer gebeutelten Landes?

Kurz gesagt: nein.

Zwar unterstützt Israel die Entscheidung der USA, ihre Angriffe gegen den Iran auszusetzen, wie das Büro von Premierminister Benjamin Netanyahu mitteilte. Gleichzeitig stellt die Regierung jedoch klar: «Die zweiwöchige Waffenruhe gilt nicht für den Libanon.»

Zuvor hatte Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif fälschlicherweise erklärt, die Islamische Republik Iran und die Vereinigten Staaten sowie deren Verbündete hätten einer sofortigen Waffenruhe zugestimmt – einschliesslich im Libanon und anderen Konfliktgebieten.