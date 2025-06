Im Dezember 2026 wird die 13. AHV-Rente erstmals ausbezahlt. Noch ist aber unklar, wie diese finanziert werden soll. Am Donnerstag entscheidet der Ständerat darüber. Blick berichtet live.

1/10 Für Sozialministerin Elisabeth Baume-Schneider gilt es bei der AHV-Finanzierung nun ernst. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Ständerat diskutiert Finanzierung der 13. AHV-Rente

Kommissionsmodell sieht Mischvariante aus Lohnprozenten und höherer Mehrwertsteuer vor

13. AHV-Rente kostet jährlich 4 bis 5 Milliarden Franken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

vor 13 Minuten vor 13 Minuten «Ich wehre mich gegen einen Griff in die Lohntüte» SVP-Ständerat Hannes Germann ist ebenfalls für Nichteintreten. Sollte seine Kollegen trotzdem auf die Vorlage eintreten, beantragt er eine andere Finanzierungsvariante. 0,6 Mehrwertsteuer-Prozentpunkte sollen es richten. Befristet bis Ende 2030 Auf höhere Lohnbeiträge will er verzichten. «Ich wehre mich gegen einen Griff in die Lohntüte der Beitragszahlenden», sagt er. Er spricht von einem Mitte-Links-Kartell, dessen Modell sozialpolitischen Sprengstoff berge. Die Mehrbelastung für Erwerbstätige betrage 1350 Franken pro Kopf und Jahr, Pensionierte müssten nur 550 Franken berappen. Wer seine Rente im Ausland beziehe, zahle gar nichts mit. Er verweist dabei auf Berechnungen der «NZZ». vor 20 Minuten vor 20 Minuten «Wir wollen dem Bürger ans Portemonnaie, ohne zu wissen, wie die AHV langfristig gesichert werden soll» FDP-Ständerat Josef Dittli beantragt, gar nicht auf die Vorlage einzutreten. Dass die 13. AHV-Rente finanziert werden müsse, sei unbestritten. «Es ist aber eine Frage des Wann und des Wie», macht er klar. Er ärgert sich darüber, dass das Stimmvolk bei der Abstimmung über die 13. AHV-Rente «irreführend informiert» worden sei, wonach die AHV kein Problem habe, diese zu berappen. Zudem plane man nun schon die Finanzierung eines Leistungsausbaus für Ehepaare, bevor darüber abgestimmt worden sei. «Wir wollen dem Bürger ans Portemonnaie, ohne zu wissen, wie die AHV langfristig gesichert werden soll», sagte er. «Für die Menschen bedeutet es tiefere Löhne und eine Verteuerung des täglichen Einkaufs.» Dittli plädiert, die Finanzierung in der nächsten AHV-Reform 2030 zu regeln. Einerseits mit einer Finanzierung, andererseits aber auch mit strukturellen Massnahmen wie ein höheres Rentenalter. Diese beiden Bereiche sollten dem Volk getrennt vorgelegt werden, damit es entscheiden kann, wie die AHV bis 2040 gesichert werden soll. vor 30 Minuten vor 30 Minuten «Wenn wir nur auf die Mehrwertsteuer setzen und das Volk sagt Nein, dann haben wir ein Fiasko» Ettlin erörtert die Mischlösung, welche die Ständeratskommission anstrebt. Zusätzliche Lohnprozente und eine höhere Mehrwertsteuer sollen es richten. Ein Mix sei wichtig, damit die Finanzierung breiter abgestützt werde und auch die Rentner einen Beitrag leisten würden. Auf 2028 Lohnbeiträge um 0,4 Prozentpunkte erhöhen, gleichzeitig werden die ALV-Beiträge um 0,2 Prozent gesenkt. Die Mehrwertsteuer soll in einem ersten Schritt um 0,5 Prozentpunkte steigen. Für die AHV würden damit 3,7 Milliarden Franken zusätzlich abfallen. Die 13. AHV-Rente wäre dadurch aber noch nicht vollständig finanziert. Für weitere Projekte wie die Abschaffung des Ehepaar-Plafonds sind weitere 0,5 Mehrwertsteuer-Prozentpunkte vorgesehen. Eine weitere Erhöhung der Lohnbeiträge wäre erst möglich, wenn der Stand des AHV-Fonds unter 80 Prozent einer Jahresausgabe fällt. Das wäre 2036 der Fall, so Ettlin. «Wenn wir nur auf die Mehrwertsteuer setzen und das Volk sagt Nein, dann haben wir ein Fiasko», sagt Ettlin. «Wir müssen hier mutig sein und eine ausgewogene Lösung suchen.» vor 41 Minuten vor 41 Minuten Dicke Luft im Ständerat – Lüftung ausgefallen 0:21 Ausgerechnet an Hitze-Tag: Technische Panne sorgt für dicke Luft im Ständerat Dicke Luft im Ständerat. Offenbar gibt es ein technisches Problem und die Lüftung ist ausgefallen, wie Ständeratspräsident Andrea Caroni informiert. Die Arbeiten seien im Gange, das Problem zu beheben. vor 44 Minuten vor 44 Minuten «Du bist von Boomern umgeben!» «Was würde es heissen, wenn wir warten würden?», fragt Ettlin. Gehe es bis 2034, dann müsste die Mehrwertsteuer auf einen schlag um 3,5 Prozentpunkte erhöht werden. Der Stand des AHV-Fonds würde auf gegen 50 Prozent absinken. Er geht auch der Frage nach, wer profitiert. «Die Boomer», sagt Ettlin. Er gehöre ja auch dazu. Das sorgt für Lacher. «Du bist von Boomern umgeben!», raunt ihm ein anderer Ständerat zu. vor 49 Minuten vor 49 Minuten «Wir sind in der Verantwortung, die 13. AHV-Rente zu finanzieren!» «Wir sind in der Verantwortung, die 13. AHV-Rente zu finanzieren!», macht Ettlin klar. Der Spielraum ist dank etwas besseren AHV-Finanzen etwas grösser geworden, doch ab 2028 wolle die Kommission mit der Finanzierung starten. Man könne nicht die nächste grosse AHV-Reform 2030 abwarten.

vor 56 Minuten vor 56 Minuten AHV bis 2030 finanziell sichern Den Anfang macht als Kommissionssprecher der Obwaldner Mitte-Ständerat Erich Ettlin. Er macht ein Auslegeordnung zu den vorliegenden Vorschlägen. Wichtigstes Ziel sei es nun, die AHV finanziell bis 2030 zu sichern. 07:18 Uhr 07:18 Uhr Debatte beginnt kurz nach 8 Uhr Um 8.15 Uhr startet der Ständerat in den heutigen Sessionstag. Sein erstes Geschäft: Die Finanzierung der 13. AHV-Rente. Der Bundesrat möchte dafür die Mehrwertsteuer um 0,7 Prozentpunkte erhöhen. Die ständerätliche Sozialkommission schlägt eine Mischlösung aus zusätzlichen Lohnprozenten und höherer Mehrwertsteuer vor. Blick berichtet live. Ende des Livetickers

Im Ständerat geht es heute um die Wurst: Wie soll die 13. AHV-Rente finanziert werden? 4 bis 5 Milliarden Franken kostet die «Dreizehnte» jährlich. Im Dezember 2026 wird sie zum ersten Mal ausbezahlt, das hat das Parlament bereits beschlossen.

Ohne Zusatzeinnahmen schmelzen die Reserven im AHV-Fonds aber bald einmal dahin. Der Bundesrat will die 13. AHV-Rente deshalb mit einer Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,7 Prozentpunkte sichern.

Die ständerätliche Sozialkommission bringt nun ein neues Modell ins Spiel. Einerseits wird damit die 13. AHV-Rente langfristig finanziert. Andererseits nimmt die Kommission auch eine allfällige Abschaffung des sogenannten Ehepaar-Plafonds ins Visier, mit welchem heute die Ehepaarrente auf maximal 150 Prozent einer einfachen Altersrente gedeckelt wird. Das würde nochmals gegen 4 Milliarden Franken jährlich kosten.

Zwei-Stufen-Modell

Das Kommissionsmodell, welches auf Mitte-Ständerat Erich Ettlin (63, OW) und SP-Ständerat Pierre-Yves Maillard (57, VD) zurückgeht, sieht eine Mischvariante aus zusätzlichen Lohnprozenten und einer höheren Mehrwertsteuer vor.

Die erste Stufe dient der Finanzierung der 13. AHV-Rente. Die Lohnbeiträge sollen am 1. Januar 2028 um 0,4 Prozentpunkte erhöht werden. Gleichzeitig werden aber die Beiträge für die Arbeitslosenversicherung gesenkt. Somit beträgt die tatsächliche Erhöhung 0,2 Prozentpunkte. Parallel dazu soll auch die Mehrwertsteuer in einem ersten Schritt um 0,5 Prozentpunkte erhöht werden.

1:00 Bundesrat über 13. AHV: «Der Zeitplan ist eng und lässt wenig Spielraum zu»

Die zweite Stufe würde gezündet, falls der Ehepaar-Plafonds abgeschafft oder zumindest erhöht wird. Dafür ist eine weitere Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,5 Prozentpunkte eingeplant. Zudem könnten die Lohnbeiträge um weitere 0,4 Prozentpunkte erhöht werden, sobald das Vermögen des AHV-Fonds unter 80 Prozent einer Jahresausgabe sinkt.

FDP und SVP wollen abwarten

FDP und SVP hingegen möchten abwarten, bis die nächste grosse AHV-Reform 2030 vorliegt – bis dahin soll das Geld aus dem AHV-Fonds genommen werden. Eine von FDP-Ständerat Josef Dittli (68, UR) angeführte Minderheit möchte deshalb gar nicht auf die Vorlage eintreten.

Da sich diese kaum durchsetzen dürfte, stellt eine von SVP-Ständerat Hannes Germann (68, SH) angeführte Minderheit als Alternative eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,6 Prozentpunkte zur Debatte. Allerdings befristet bis Ende 2030.

Sicherheitshalber fordert Germann zudem, dass das Ganze zu einem Paket geschnürt wird. Fällt eine höhere Mehrwertsteuer durch, welche als Verfassungsänderung zwingend an die Urne kommt, würden auch die im AHV-Gesetz geregelten höheren Lohnbeiträge hinfällig.

Friedlis 9-Milliarden-Zustupf

Einig sind sich die Ständeräte hingegen in einem anderen Punkt: Der Bundesrat möchte den AHV-Bundesbeitrag von heute 20,2 Prozent einer AHV-Jahresausgabe auf neu 19,5 Prozent senken. Statt rund 850 Millionen Franken müsste der Bund so noch rund 450 Millionen Franken für die 13. AHV-Rente auslegen. Die Ständeratskommission stellt sich klar dagegen.

0:45 Baume-Schneider Mitte Mai: «Arbeiten über das Rentenalter hinaus soll attraktiver werden»

SVP-Ständerätin Esther Friedli (48, SG) will der AHV zudem anderweitig unter die Arme greifen. Dabei geht es um das sogenannte Mehrwertsteuer-Demografieprozent, welches 1999 eingeführt wurde. Bloss floss dieses bis 2019 nicht vollständig in die AHV, ein Teil davon wurde vom Parlament in die Bundeskasse umgeleitet.

Der Bund soll den abgezwackten Teil nun wieder der AHV zuführen. Insgesamt geht es dabei um einen Zustupf von über 9 Milliarden Franken! Diese Summe soll über 10 Jahre verteilt zurückfliessen. Friedli beantragt, dass der Bund seinen AHV-Beitrag von 2030 bis 2039 jährlich um 911,6 Millionen Franken erhöht. Dies entspricht im Jahr 2030 0,23 Mehrwertsteuerprozent oder 0,18 Lohnprozent.