Vom Nationalrat bis zur Volksinitiative: Wohlhabende Unternehmerinnen und Unternehmer mischen in der Schweizer Politik mit. Nicht alle sitzen dafür gleich im Parlament.

Darum gehts Familie Blocher besitzt rund 24 Milliarden Franken, Magdalena Martullo-Blocher sitzt für die SVP im Nationalrat

MSC-Präsident Diego Aponte und weitere Unternehmer besuchten mit Gold und Rolex im Gepäck US-Präsident Donald Trump

Gantner und Wietlisbach wollen mit der Kompass-Initiative ein Ständemehr für Staatsverträge

Joschka Schaffner Redaktor Politik

Viel Geld sorgt für viel Einfluss. Es ist also nicht überraschend, dass sich einige der reichsten Schweizerinnen und Schweizer auch politisch betätigen. Das beginnt bereits an der Spitze – wenn auch nur zögerlich: MSC-Präsident Diego Aponte (54), die Nummer eins in der «Bilanz»-Liste der 300 Reichsten, war Anführer des Unternehmergrüppchens, das Ende letzten Jahres mit Gold und Rolex bei US-Präsident Donald Trump (80) vorsprach.

Aponte ist nicht der einzige Zoll-Influencer auf der Liste. Während sich die meisten von ihnen lieber im Hintergrund halten, wirbelt einer viel politischen Staub auf. Aber natürlich gibt es die anderen: die waschechten Politikerinnen und Politiker, die gleichzeitig in Bundesbern politisieren und nebenbei abkassieren.

SVP: Familie Blocher dominiert

Als Krösus der Politelite gilt weiterhin die Familie Blocher. Vater Christoph (86) war Bundesrat und Chefstratege der SVP. Und noch nutzt er seinen Status, um das politische Geschehen wöchentlich auf seinem Onlinekanal Tele Blocher zu kommentieren. Diesen Oktober feierte das Format seine 1000. Folge.

Nebenbei gedieh unter dem Doyen ein Milliardenimperium: ein Chemiekonzern, ein Zeitungsimperium und die Basler Läckerli – alles im Besitz der Blochers. Mit ihrem Vermögen von rund 24 Milliarden Franken sind sie fest in den Top Ten der Reichsten verankert.

BILANZ «Bilanz»-Rangliste: Die 300 Reichsten der Schweiz Die Schweiz, ein Land der Superreichen: Mehr als jeder zweite der 300 Reichsten ist ein Milliardär. Ihr Gesamtvermögen steigt 2026 um 83,1 Milliarden (+9,8 Prozent) auf 934,5 Milliarden Franken – abermals ein neuer Rekordwert. Als die «Bilanz» 1989 erstmals die Liste der Reichsten publizierte, besassen die damals gelisteten 100 Personen zusammen 66 Milliarden Franken. Wer 2026 neu dabei ist, wer das Comeback des Jahres schafft und alle Porträts gibts hier. BILANZ Die Schweiz, ein Land der Superreichen: Mehr als jeder zweite der 300 Reichsten ist ein Milliardär. Ihr Gesamtvermögen steigt 2026 um 83,1 Milliarden (+9,8 Prozent) auf 934,5 Milliarden Franken – abermals ein neuer Rekordwert. Als die «Bilanz» 1989 erstmals die Liste der Reichsten publizierte, besassen die damals gelisteten 100 Personen zusammen 66 Milliarden Franken. Wer 2026 neu dabei ist, wer das Comeback des Jahres schafft und alle Porträts gibts hier.

Die Polit-DNA impfte Christoph Blocher vor allem seiner Tochter ein: Magdalena Martullo-Blocher (57), Chefin der Ems-Chemie, sitzt nun bereits seit elf Jahren für die SVP im Nationalrat und gilt wie damals ihr Vater als Leitfigur in der Partei.

Martullo-Blocher ist nicht das einzige SVP-Parlamentsmitglied in der Businessclass. Genauso gehört Fraktionskollege Thomas Matter (60) sowohl zum Parteivorstand als auch zu den 300 Reichsten der Schweiz. Der Zürcher hat sich mit Beteiligungen über seine Matter Group ein Vermögen von 250 bis 300 Millionen aufgebaut.

Neben Blocher steht ein weiterer alt Nationalrat auf der Reichenliste: Die Familie von Walter Frey (83), Verwaltungsratspräsident des Autohändlers Emil Frey und ZSC-Mäzen, kommt insgesamt auf 4,5 bis 5 Milliarden Franken. Politisch begnügt sich Frey heute vorwiegend mit Parteispenden.

FDP: Ein EU-Turbo und ein Reichen-Schwiegersohn

Auch bei der FDP taucht ein Ehemaliger auf: Der Thurgauer Immo-König Hermann Hess (74) war einige Jahre im Kantonsparlament, bevor er für knapp zwei Jahre im Nationalrat waltete. Parteimitglied ist er bereits seit mehreren Jahrzehnten.

Ebenfalls im Bundeshaus politisiert Ypsomed-Chef Simon Michel (49). Mit der Medizintechnikfirma gilt der Solothurner EU-Freund aktuell als Zugpferd seiner Familie, die zusammengerechnet auf rund sechs Milliarden Franken sitzt.

In der FDP ist auch Nationalrat Andri Silberschmidt (32). Der Zürcher Regierungsratskandidat ist zwar nicht auf der Liste – seine Schwiegerfamilie aber sehr wohl. Die Buhofers aus Baar ZG führen eine mächtige Familienholding, ihr Vermögen wird auf bis zu zwei Milliarden Franken geschätzt. Davon fliesst neuerdings auch ein wenig in die Kasse von Silberschmidts Partei: Für den Abstimmungskampf gegen die AHV-Finanzierung über die Mehrwertsteuer spendete die Buru Holding 25’000 Franken. Ob bald noch mehr folgt?

Banker und Investoren im Politfieber

UBS-Chef Sergio Ermotti ist zwar nicht Politiker. Und doch ist er dieses Jahr eine der prägenden Figuren in Bundesbern. Vehement wehrt sich der Banker, dessen Vermögen auf 200 bis 250 Millionen Franken geschätzt wird, gegen strengere Eigenkapitalregeln für seine Grossbank. Sowohl bei Finanzministerin Karin Keller-Sutter (62) als auch im Parlament hatte er damit bisher wenig Erfolg.

Von der Trump-Gruppe um Aponte sind des Weiteren Richemont-Chef Johann Rupert (76), Mercuria-Präsident Daniel Jaeggi (66) und Partners-Group-Gründer Fredy Gantner (58) auf der Liste zu finden. Rupert schrammt mit seinen 15 bis 16 Milliarden Franken knapp an den Top zehn vorbei, Jaeggi und Gantner liegen mit ihren knapp 3,5 respektive 2,5 Milliarden noch weiter dahinter.

Bei Gantner ist die Politik mittlerweile zum grossen Hobby geworden: Zusammen mit seinem Partner Urs Wietlisbach (65), der über ein ähnlich grosses Vermögen verfügt, gehört er zu den Köpfen hinter der Kompass-Initiative. Diese will für Staatsverträge ein zwingendes Ständemehr verankern – auch wenn die Initiative für das eigentliche Ziel der Initianten, nämlich die EU-Verträge, zu spät an die Urne kommen wird.