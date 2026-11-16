Mit SVP-Nationalrat Thomas Aeschi könnte nach Mitte-Bundesrat Martin Pfister bereits der zweite Baarer in den Bundesrat einziehen. Die Zuger Gemeinde wäre damit politisch aussergewöhnlich stark vertreten – vor allem ein Ortsteil.

Darum gehts Nach Martin Pfister könnte mit Thomas Aeschi im Folgejahr ein zweiter Bundesrat aus Baar folgen

Zug und Baar müssten erneut eine Bundesratsfeier tragen, die letzte kostete rund 500'000 Franken

Baar beherbergt Konzerne wie Glencore, Partners Group und Sika und senkt den Steuerfuss weiter

Joschka Schaffner Redaktor Politik

Eine Brauerei, eine Grotte, zahlreiche Grossunternehmen – und bald zwei Bundesräte? Baar im Kanton Zug ist Kulturgüterschatz, Firmenparadies und Politik-Hotspot in einem. Letztes Jahr feierte Mitte-Verteidigungsminister Martin Pfister (63) seinen Einzug ins Bundeshaus in seiner Wohngemeinde, dieses Jahr könnte ihm SVP-Nationalrat Thomas Aeschi (47) folgen.

Lange war klar: Zwei Magistraten aus demselben Kanton, das geht auf keinen Fall. Nun würden sie gar aus derselben Gemeinde stammen – und kaum jemanden scheint es zu stören. Wird Baar etwa bald zur einflussreichsten Ortschaft der Schweiz?

Ein Dörfchen ganz gross

Wobei: Ein Ortsteil würde mit einer Wahl von Thomas Aeschi besonders mächtig. Der Unternehmensberater wuchs im Dorf Allenwinden auf, das zum Gemeindegebiet von Baar gehört und kaum mehr als 1000 Einwohnerinnen und Einwohner besitzt.

Während es Aeschi mittlerweile aus dem Dörfchen am Zugerberg näher ans Baarer Zentrum zog, machte Bundesrat Pfister tatsächlich den umgekehrten Weg. Aufgewachsen ist der VBS-Chef in der Stadt Zug, heute lebt er mit seiner Familie in Aeschis Kindheitsort. Die kleine Siedlung könnten also tatsächlich beide Magistraten für sich beanspruchen.

Erneut eine halbe Million für eine Feier?

Die Konsequenz liegt auf der Hand: Zug und Baar müssten bereits zum zweiten Mal in Folge die Bundesratsfeier stemmen! Und dies, nachdem der Innerschweizer Kanton vor der Wahl von Martin Pfister über vier Jahrzehnte warten musste, um wieder einen Bundesrat zu stellen.

Das geht ganz schön ins Geld: Die eher zurückhaltende Feier vom letzten Jahr kostete rund eine halbe Million Franken. Ein festlicher Umzug, viele Musikdarbietungen, reichlich Essen und gar ein Bundesratsbier aus der stadteigenen Brauerei sorgten für eine gesalzene Rechnung. Käme es zu einer Aeschi-Wahlparty, könnten Kanton und Gemeinde als Entlastungsmassnahme immerhin die Pläne vom letzten Jahr wieder aus der Schublade ziehen.

Das Who's who der Grosskonzerne

Zwar würde ein Grossteil des Festakts vermutlich vom Kanton berappt, doch auch für Baar wäre der Aufwand kein sonderlich grosses Problem. An Geld fehlt es der Zuger Kleinstadt nämlich definitiv nicht. Neben einem reichen Schatz an Kulturgütern hat sich die Gemeinde nämlich auch wirtschaftlich reich geschmückt. Sowohl der Rohstoffriese Glencore als auch die Finanzholding Partners Group und der Chemiekonzern Sika haben ihren Hauptsitz in Baar. Auch ausländische Unternehmen – beispielsweise der österreichische Getränkehersteller Red Bull – scheinen an der Gemeinde Gefallen gefunden zu haben.

Wie im gesamten Kanton erklärt sich der Reigen an Grosskonzernen vor allem durch die überaus tiefen Steuern. Zudem bietet das weitläufige Gemeindegebiet viel Platz zur Ansiedlung. Die Strategie scheint aufzugehen: Das Städtchen schreibt regelmässig satte Gewinne. Und konnte dieses Jahr seinen Steuerfuss, der selbst im Kanton Zug bereits zu den tiefsten gehört, für seine Einwohnerinnen und Einwohner noch weiter senken – von 51 auf 49 Prozent.