Mitten in der Bundesstadt wird aus der Rösti plötzlich das Rösti. Jetzt sind unsere Diplomaten gefordert – schliesslich schicken sie die Rösti schon als kulinarische Botschafterin in die Welt. Eine Glosse.

Rösti-Gate in Bern! DAS lassen wir uns nicht gefallen

Rösti-Gate in Bern! DAS lassen wir uns nicht gefallen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lokal in Bern führt «mediterranes Rösti» auf der Karte

«Das Rösti»? Es heisst «die Rösti»!

Eine Glosse zum Sprachimport aus Deutschland

Sven Altermatt Co-Ressortleiter Politik

Es gibt diese Orte, bei denen man sofort denkt: Doch, die machen das gut. Das neue Lokal im Warenhaus Globus in Bern gehört dazu. Es ist der Ableger eines hippen Zürcher Cafés. Die Dachterrasse? Wohl eine der schönsten der Innenstadt. Das Essen? Fein. Der Service? Sehr engagiert.

Wenn da nur nicht die Sache mit der Speisekarte wäre. Das Hipster-Englisch? Ein wenig Grossstadtflair schadet Bern nicht. Und selbst die ss – diese deutschen Exoten – kann man noch knapp überblättern.

Aber dann steht da: «Mediterranes Rösti.»

Das reicht! Nicht wegen der dazu servierten Guacamole. Nicht wegen der Tomaten. Nicht wegen des Feta-Schaums. Eine Portion Internationalität für die Rösti ist schon recht.

Es ist der Artikel. «Mediterranes Rösti»? DAS Rösti?!

Hier tut sich ein neuer Röstigraben auf

Das tönt (nein, nicht «das klingt») schampar doof. Denn in der Schweiz heisst es seit Menschengedenken DIE Rösti. In Deutschland hört man oft das Rösti, erst recht im Zeitalter der TV-Kochshows. Der Duden jedoch kennt nur «die». Zwar sind Variantenwörterbücher etwas gnädiger und führen für Deutschland auch «das Rösti» auf. Aber wir sind hier nicht in Hannover oder Düsseldorf.

Ausgerechnet mitten in der Bundesstadt also tut sich ein neuer Röstigraben auf. Die Deutschland-Variante ist zu uns übergeschwappt. Immerhin: Beim Kleingedruckten der Speisekarte scheint man zur Vernunft gekommen. Dort ist die Rösti dann doch weiblich.

Bleibt die Frage: Wer stoppt den schleichenden Sprachimport? Vielleicht ist das eine Aufgabe für unser Aussendepartement. Immerhin führt es die Rösti als «Schweizer Nationalgericht» auf seinen Erklärseiten. Die wunderbar schlichte Beschreibung: «Die Rösti ist eine Art Kartoffelfladen und wird als Hauptgericht oder als Beilage gegessen.»

Wenn unsere Diplomaten die Rösti als kulinarisches Aushängeschild in die Welt schicken, sollten sie gleich noch den richtigen Artikel mitliefern.

Denn DAS lassen wir uns nicht gefallen.