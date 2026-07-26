Am 1. August sind die Bundesräte im Reisefieber: Albert Rösti absolviert gleich fünf Auftritte, seine Kollegen touren ebenfalls quer durchs Land. Besonders hoch im Kurs stehen Buurezmorge. Die Übersicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Wo die Bundesratsmitglieder am 1. August auftreten werden

Buurezmorge sind beliebt: Vier Bundesräte brunchen mit der Bevölkerung

Albert Rösti hat fünf Termine, reist quer durch die Schweiz

Lucien Fluri Co-Ressortleiter Politik

Nein, als Stargast wird Bundesrat Albert Rösti (58) hier nicht gerade behandelt. Am Morgen des 1. August lädt der abtretende St. Moritzer Gemeindepräsident Christian Jott Jenny (47) zu seiner letzten Bundesfeier ein. «Zu den Mitwirkenden gehören Bundesrat Albert Rösti und die ukrainische Parlamentarierin Lisa Yasko», steht auf der Website der Bündner Gemeinde. Neben Rösti leisten weitere «Beiträge»: Komiker Karpi (40) sowie Musiker Pepe Lienhard (80) mit seinem Orchester. Ein Bundesrat als kurze Showeinlage.

Die Organisation des Anlasses sorgt in Röstis Stab denn auch für Unmut, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet: Man sei über die Gästeliste erstaunt gewesen, sagte Röstis Sprecherin zur Zeitung. Wenig passend ist aus Bundesberner Sicht, dass neben Rösti auch eine ukrainische Politikerin auftritt. Dies kann bei einem neutralitätsliebenden SVP-Bundesrat als unangemessenes politisches Zeichen gewertet werden.

Umgekehrt ist allerdings St. Moritz auch nur ein kurzer Zwischenhalt auf der 1.-August-Tour von Umwelt- und Verkehrsminister Rösti. Der SVP-Mann reist für den Nationalfeiertag einmal quer durch das Land – und zurück. Am 31. Juli spricht er zuerst in Fehraltorf ZH, am Abend dann in Val Müstair GR. Und am 1. August wird er von St. Moritz weiter ins Berner Oberland gehen. Mittags ist er in Sigriswil BE, am Abend in seiner Heimatgemeinde Uetendorf BE.

Buurezmorge sind dieses Jahr sehr beliebt

Die Helikopterpiloten der Schweizer Luftwaffe könnten diesen 1. August einige Einsätze haben. Denn neben Rösti – mit fünf Terminen der Spitzenreiter im Gremium – reisen noch weitere Bundesräte kreuz und quer durch das Land.

Besonders beliebt sind in diesem Jahr bei den höchsten Schweizer Magistraten die Buurezmorge. Gleich vier Mitglieder der Landesregierung brunchen mit der Bevölkerung: Bundespräsident Guy Parmelin (66, SVP) «zmörgelet» in Hildisrieden LU, Aussenminister Ignazio Cassis (65, FDP) in Düdingen FR, Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider (62, SP) in Boécourt JU und Justizminister Beat Jans (62, SP) in Biembach im Emmental.

Zu hoffen bleibt, dass die Bundesräte feiern können: Letztes Jahr vermieste US-Präsident Donald Trump (80) der Schweiz die Bundesfeier so richtig. Just auf den 1. August hin verhängte er Zölle von 39 Prozent für die Eidgenossenschaft. Das Land stand unter Schock.

Das sind die Termine der Bundesräte:

Bundespräsident Guy Parmelin spricht am 31. Juli in Renens VD. Am 1. August reist er vom Buurezmorge in Hildisrieden LU zur Rede aufs Rütli. Abends ist er wieder in der Waadt, in Essertines-sur-Rolle.

Vier Termine hat auch Verteidigungsminister Martin Pfister (62, Mitte). Er ist am 31. Juli abends in Rorschach SG. Am 1. August tritt er mittags in seiner Heimatgemeinde Baar ZG auf, dann reist er weiter nach Blenio TI. Am Abend spricht er in Guarda GR.

Zwei Termine hat Ignazio Cassis am 1. August. Am Morgen ist er in Düdingen FR, am Abend in Avenches VD.

Elisabeth Baume-Schneider ist am 31. Juli abends in Luzern und am 1. August beim Buurezmorge im Jura.

Beat Jans spricht am 31. Juli in Therwil BL, am 1. August reist er ans Buurezmorge ins Emmental, danach geht es weiter nach Genf.

Finanzministerin Karin Keller-Sutter (62, FDP) tritt am 1. August zuerst in Kradolf-Schönenberg TG auf, dann geht es weiter nach Mendrisio TI.