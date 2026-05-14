In Pruntrut JU wehrt sich eine Gruppierung gegen die neuen Zugangsbeschränkungen für das Schwimmbad. Sie fordert den Kanton auf, über die neue Regelung nachzudenken, da sie diese für diskriminierend hält.

In Pruntrut JU gibt es Zoff ums Eintrittsverbot für Auswärtige

In Pruntrut JU gibt es Zoff ums Eintrittsverbot für Auswärtige

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pruntrut JU will ab 23. Mai erneut Badizugang beschränken

Einheimische protestieren gegen Ausschluss junger Männer aus Frankreich

17 Personen reichten Beschwerde mit neunseitigem Dokument beim Kanton Jura ein

Léo Michoud

Es gibt Widerstand gegen die Badiregeln in Pruntrut bezüglich Zugangsbeschränkungen. Zur Erinnerung: Vergangenen Sommer hatte die Stadt im Jura ein Eintrittsverbot für Nichtansässige verhängt. Gerichtet war es vor allem gegen junge Männer aus dem grenznahen Frankreich, die für Ärger sorgten.

Auch dieses Jahr will Pruntrut die Regeln wieder umsetzen. Doch nun wehren sich Einheimische dagegen. Ein neunseitiges Dokument, das von 17 Gemeindevertretern und Bürgern unterzeichnet wurde, fordert den Kanton auf, das Vorgehen nicht zu genehmigen. Das berichtet RTS.

Erst im März hatte die Legislative von Pruntrut eine Änderung der gesetzlichen Grundlagen beschlossen. Ein neuer Artikel ermöglicht es der Gemeindespitze seither explizit, «Massnahmen zu ergreifen, um den Zugang zum städtischen Schwimmbad zu organisieren» und «die öffentliche Sicherheit, Ruhe und Gesundheit zu gewährleisten».

Gefahr der Diskriminierung?

Die Gegner kritisieren diese Ziele nicht. Sie sehen in der neuen Regelung jedoch eine Verletzung von Verfassungsgrundsätzen und die Gefahr der Diskriminierung. Die kantonale Behörde, die für kommunale Angelegenheiten zuständig ist, muss sich möglicherweise dazu äussern.

Das Schwimmbad im jurassischen Städtchen wird seine Türen am Samstag, 23. Mai, öffnen. Aber wer darf dann ins Wasser?