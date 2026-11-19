Maya Graf hört im Ständerat auf. Die Baselbieter Grüne tritt 2027 nach einem Vierteljahrhundert im Bundesparlament nicht mehr an. Damit ist sie nicht alleine: Im Ständerat treten mehrere Schwergewichte nicht mehr an.

Einer von fünf will nicht mehr

Darum gehts Maya Graf tritt 2027 nach 25 Jahren im Bundesparlament nicht mehr an

Die Mitte muss mindestens vier ihrer 15 Ständeratsmitglieder ersetzen

In den Kantonen Graubünden und Thurgau treten beide bisherigen Ständeratsmitglieder nicht mehr an

Janic Urech Redaktor Politik

Die Baselbieter Ständerätin Maya Graf (64) kehrt dem Ständerat den Rücken. Am Mittwochmorgen gab sie bekannt, bei den Wahlen 2027 ihren Sitz jemand anderem zu überlassen. Damit ist sie nicht die Einzige. Graf ist bereits die zehnte der 46 Ständeräte, die 2027 nicht mehr antreten will.

Die Liste an Nichtkandidaturen dürfte damit noch nicht vollständig sein. Mit dem Genfer Carlo Sommaruga (67/SP), dem Solothurner Pirmin Bischof (67/Mitte) und dem Zuger Peter Hegglin (65/Mitte) haben sich einige Ständeräte, die inzwischen das Pensionsalter überschritten haben, noch nicht geäussert.

Herausfordernd dürfte dies insbesondere für die Mitte werden. Sie muss, Stand jetzt, am meisten Bisherige ersetzen, nämlich mindestens vier ihrer 15 Ständeratssitze. In zwei Kantonen treten zudem gleich beide Amtsinhaber ab.

Hier sind die zurücktretenden Ständeräte im Überblick:

Maya Graf

Acht Jahre lang vertrat Maya Graf (64) für die Grünen ihren Kanton im Stöckli. Davor war sie ab 2001 Nationalrätin, 2012 präsidierte sie den Nationalrat sogar. Nun sei nach einem Vierteljahrhundert im Parlament Schluss. Als Nachfolgerin wünscht sie sich ihre Grünen-Parteikollegin Florence Brenzikofer (51).

Hannes Germann

Der Schaffhauser SVP-Ständerat Hannes Germann hat mit Blick auf die nächsten Wahlen genug. Nach 25 Jahren im Stöckli will der 70-Jährige aufhören, wenn es am schönsten sei. Noch 2024 wurde er vom Burson Influence Index als einflussreichster Parlamentarier der Schweiz eingeschätzt.

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Johanna Gapany

2027 verliert der Ständerat sein jüngstes Mitglied. Die 38-jährige Johanna Gapany (FDP) tritt nicht mehr an. Sie sitzt seit 2019 für den Kanton Freiburg im Ständerat. Sie wolle zurück ins Berufsleben und mit dannzumal 40 Jahren sei der richtige Moment dafür gekommen, begründet sie ihren Entscheid.

Daniel Fässler

An der nächsten Landsgemeinde wählt der Kanton Appenzell Innerrhoden einen neuen Ständerat. Daniel Fässler (66/Mitte) tritt nach 16 Jahren Bundespolitik nicht mehr an. Ab 2011 war er Nationalrat, seit 2019 ist er im Ständerat. Bis 2018 sass er neben seiner Tätigkeit in Bundesbern auch noch in der Innerrhoder Kantonsregierung.

Josef Dittli

Der Urner Ständerat beendet 2027 eine lange politische Karriere. Bevor er 2015 in die kleine Kammer gewählt wurde, gehörte Josef Dittli (FDP) von 2004 bis 2016 für zwölf Jahre der Urner Kantonsregierung an. Der einstige Berufsoffizier feiert 2027 seinen 70. Geburtstag.

Marianne Maret

Sie wurde als erste Frau aus dem Wallis in den Ständerat gewählt. Acht Jahre später verabschiedet sich Marianne Maret (Mitte) im Alter von 68 Jahren aus Bundesbern. Für ihre Nachfolge steckt der ehemalige CVP-Präsident Christophe Darbellay (55) bereits in den Startlöchern.

Die beiden Kantons-Duos

Sowohl der Kanton Thurgau als auch der Kanton Graubünden haben bei den Ständeratswahlen eine grüne Wiese vor sich. In beiden Kantonen treten beide Ständeräte nicht mehr an. Der Bündner Martin Schmid (57/FDP) möchte sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen. Bereits jetzt ist er in sieben Verwaltungsräten tätig. Der zweite Bündner, Stefan Engler (66/Mitte), sowie die beiden Thurgauer Brigitte Häberli-Koller (68/Mitte) und Jakob Stark (68/SVP) sind alle im Pensionsalter.