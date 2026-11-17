Bei Abstimmungen zählt die Stimme jedes der 246 Parlamentsmitglieder gleich viel. Hinter den Kulissen prägen aber nicht alle das politische Geschehen gleich stark. Blick hat sich in Bern umgehört.

Darum gehts Macht hat verschiedene Gesichter: Es sind geschickte Taktierer, gesellige Mehrheitsmacher und stille Schaffer, die in Bern das Sagen haben.

Für die Auswertung hat Blick mit zahlreichen Insidern gesprochen.

Die Umfrage ist naturgemäss nicht repräsentativ.

Simone Steiner Bundeshausredaktorin

Wer hat im Bundeshaus etwas zu melden? Wer schmiedet die entscheidenden Allianzen oder bestimmt hinter den Kulissen den Kurs? Und wer ist dank seines Netzwerks oder seines menschlichen Gespürs unverzichtbar? Blick wollte es genau wissen und hat sich dafür bei zahlreichen Insidern umgehört – darunter Parlamentarierinnen, Lobbyisten, Politologen und Parteifunktionärinnen. Die Umfrage ist naturgemäss nicht repräsentativ. Sie liefert aber ein aufschlussreiches Stimmungsbild der Machtverhältnisse. Die ausgewählten Köpfe stehen stellvertretend für unterschiedliche Typen von Einflussnehmern. Eine Typologie der Macht.

Samira Marti (SP): Dossierfeste Chefin

Als Co-Fraktionschefin ist Samira Marti (32) in viele Dossiers involviert und hat dadurch einen äusserst guten Überblick. Auch mit den Prozessen im Bundeshaus kennt sie sich bestens aus. Zudem gilt sie als schnelle Denkerin. Die Baselbieterin gehört zum engen und eingeschworenen Führungszirkel ihrer Partei. Dennoch gilt sie nicht als ideologisch. Die Sozialpolitikerin wird auch von ihren politischen Gegnern für ihre Kompromissbereitschaft gelobt. Derzeit setzt sie sich an vorderster Front für die Finanzierung der 13. AHV-Rente durch die Mehrwertsteuer ein. In der Westschweiz hat ihr Co-Fraktionspräsident Samuel Bendahan (46) ähnliches Gewicht.

Markus Ritter (Mitte): Geschickter Taktierer

Markus Ritter (59) gilt als einer der klugen Strippenzieher im Bundeshaus. Er schafft es immer wieder, den besten Deal für seine Bauern herauszuschlagen. Dies zeigte sich zuletzt beim Mercosur-Abkommen, bei dem er 517 Millionen Franken an Ausgleichsmassnahmen aushandelte. Zudem sorgte er dafür, dass sein Berufsstand von den Sparmassnahmen weitgehend verschont blieb. Mit seinem Powerplay machte sich der Bauernpräsident aber nicht nur Freunde. So erlitt die berüchtigte «Geld und Gülle»-Allianz in letzter Zeit Risse. Der Mitte-Politiker hatte es sich zuvor auch schon mit anderen Akteuren verscherzt. Dies war wohl auch ein Grund, weshalb er nicht in die Landesregierung gewählt wurde.

Benedikt Würth (Mitte): Geselliger Mehrheitsmacher

Seinen Einfluss schöpft Benedikt Würth (58) unter anderem aus seinem breiten Netzwerk. Wenn es sein muss, geht der gesellige Typ nach der Debatte auch noch mit seinen Ratskollegen essen, um sie für seine Geschäfte zu gewinnen. Dadurch gelingt es dem Mitte-Ständerat immer wieder, Anträge durchzubringen. Daneben wird dem rhetorisch starken Politiker nachgesagt, ein Krampfer zu sein. Vor der EU-Debatte im Ständerat soll er sich stundenlang über die neuen Verträge gebeugt haben. Aufgrund seiner fleissigen Art habe er fundierte Kenntnisse in seinem Bereich.

Als Mitte-Politiker hat man in Bern ohnehin den Vorteil: Man kann mit links oder rechts zusammenarbeiten und damit Mehrheiten schaffen und verhindern. So gehören auch andere aus seiner Partei zu den einflussreichen Köpfen – dazu zählen etwa Beat Rieder (63) und Gerhard Pfister (64).

Corina Gredig (GLP): Zünglein an der Waage

Als Fraktionschefin der GLP treibt Corina Gredig (39) die Geschäfte ihrer Partei entschieden voran. Mit nur zwölf Mitgliedern ist ihre Fraktion die kleinste im Bundeshaus. Im Ständerat hat sie mit Tiana Moser (47) nur ein einziges Mitglied. So sind die Grünliberalen stets auf Partner angewiesen. Wenn es knapp wird, können sie aber unter Umständen das Zünglein an der Waage spielen. So verhinderten die GLP-Mitglieder im Nationalrat die Finanzierung der 13. AHV-Rente über höhere Lohnbeiträge. Gredig wirkt schon lange bei den Grünliberalen und hat auch im Hintergrund ihre Finger im Spiel. Sie soll etwa bei der Ernennung von Katja Christ (54) zur Nationalratspräsidentin mitgewirkt haben.

Thomas Aeschi (SVP): Strikter Dirigent

Thomas Aeschi (47) will Bundesrat werden. Er gehört aber bereits heute zu den einflussreichsten Figuren im Bundeshaus. Das hat auch damit zu tun, dass er als SVP-Fraktionspräsident seine Leute fest im Griff hat. Seine Macht demonstriert er dabei auch gerne öffentlich. Vor wichtigen Abstimmungen patrouilliert er durch den Ratssaal und kontrolliert, ob seine Kollegen das richtige Knöpflein drücken. Exemplarisch zeigte sich dies während der AKW-Debatte in der Sommersession, als er den Genfer Nationalrat Daniel Sormanni (76) auf Parteilinie einschwor. Aeschi gilt als Hardliner. Punktuell kann er aber auch über die Parteigrenzen hinweg zusammenarbeiten. So brachte er etwa einen Lex-Koller-Vorstoss zusammen mit der SP-Politikerin Jacqueline Badran (65) durch.

Erich Ettlin (Mitte): Stiller Schaffer

Nicht alle Strippenzieher sind laut und stehen gerne im Mittelpunkt. Zu den eher leisen Machtpolitikern gehört Erich Ettlin (64). Als Präsident der Wirtschaftskommission des Ständerats laufen bei ihm aber viele Fäden zusammen. Zuletzt stand der Steuer- und Wirtschaftsexperte wegen der UBS-Regulierung im Fokus. Er spielte aber auch bei den kantonalen Mindestlöhnen und der AHV-Finanzierung eine entscheidende Rolle. Ein Blick in die Datenbank von Lobbywatch zeigt, dass der Mitte-Ständerat auch ausserhalb des Parlaments eng mit der Wirtschaft verbandelt ist. Der Obwaldner sitzt in zahlreichen Verwaltungsräten – darunter bei der Krankenkasse CSS und der Swisshealth Ventures AG.

Magdalena Martullo-Blocher (SVP): Politische Unternehmerin

Magdalena Martullo-Blocher (57) macht nur schon mit ihrem Auftritt Eindruck. Wie Blick kürzlich berichtete, parkierte sie ihren Porsche vor dem Bundeshaus. Auch drinnen soll sie sich aufführen, als ob sie besondere Privilegien geniesse. In der SVP hat ihre Meinung grosses Gewicht. Das ist ihren guten Verbindungen in die Wirtschaft geschuldet. Die Nationalrätin ist Chefin der EMS-Chemie sowie Vorstandsmitglied von Economiesuisse. Natürlich spielen auch ihre familiären Verbindungen eine Rolle. Ihr Vater Christoph Blocher (86) hat die Partei entscheidend geprägt und nimmt nach wie vor viel Geld für seine Anliegen in die Hand. Politisch tritt sie in seine Fussstapfen. So haben die Verträge mit der EU für die Bündner Nationalrätin gerade oberste Priorität.

Pierre-Yves Maillard (SP): Mächtiger Gewerkschaftsboss

Pierre-Yves Maillard (58) ist ein politisches Schwergewicht. Der SP-Ständerat fällt als brillanter Stratege im Bereich der Sozialversicherungen auf. Besonders einflussreich macht ihn der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) im Rücken. Dadurch kann er unabhängig von seiner Partei Volksinitiativen und Referenden lancieren. Erfolgreich war er dabei mit der Initiative für eine 13. AHV-Rente. Aber auch mit dem Referendum zur BVG-Reform oder dem Pochen auf Lohnschutz bei den EU-Verträgen machte er die Macht der Gewerkschaften deutlich. Der SP-Ständerat wird für seine sachliche Argumentation geschätzt. Zudem kann er über die Parteigrenzen hinweg Verbündete gewinnen. Dies zeigte er bereits während seiner Zeit in der Waadtländer Regierung.

Thierry Burkart (FDP): Schattenwerfender Ex-Chef

Während seiner Zeit als Parteipräsident konnte sich Thierry Burkart (51) ein breites Netzwerk aufbauen. Der Präsident der ständerätlichen Umweltkommission ist stark in Energiethemen und mischt insbesondere in der AKW-Debatte mit. Er wird als kluger Kopf beschrieben, fällt aber auch als eigensinniger Querschläger auf. Zuletzt wich er bei den Bilateralen III von der Parteilinie ab. So wollte er bei der Debatte im Ständerat gar nicht erst auf das Geschäft eintreten. Das Co-Präsidium der FDP mit Susanne Vincenz-Stauffacher (59) und Benjamin Mühlemann (47) wird derzeit als eher schwach wahrgenommen. Dies, weil sich die beiden in wichtigen Fragen wie dem EU- oder dem Bankendossier nicht umgehend auf eine Position einigen. Auch deshalb sticht ihr Vorgänger bei vielen noch immer heraus.

Jacqueline Badran (SP): Scharfzüngige Medienkönigin

Ob in einem Zeitungsinterview oder einer Fernsehsendung: Wenn Jacqueline Badran (65) auftritt, knallts. Die SP-Nationalrätin sorgt mit ihren pointierten Aussagen gerne für Furore. Mit ihrer starken Medienpräsenz übt sie auch indirekt Einfluss auf die Politik aus. Die Zürcherin kann aber nicht nur poltern. Sie gilt auch als fundierte Kennerin der Wohnpolitik. Dabei begeistert sie im Zürcher Stimmvolk über die Parteigrenzen hinweg. Bei den letzten Nationalratswahlen im Jahr 2023 holte sie schweizweit am meisten Stimmen. Wie Aeschi wird auch Badran zugeschrieben, bei der Lex Koller über die Parteigrenzen hinweg nach Lösungen gesucht zu haben. Die grosse Mehrheitsmacherin ist aber auch sie nicht.

Nik Gugger (EVP): Charismatischer Sonnenschein

Bern schwärmt von Nik Gugger (56): Alle kennen ihn und alle mögen ihn. Der umtriebige EVP-Politiker überzeugt mit seiner offenen und menschlichen Art. Der Zürcher bringt gerne verschiedene Menschen zusammen und öffnet damit Türen für neue Allianzen. Böse Zungen werfen Gugger aber auch vor, ein Selbstdarsteller zu sein. Sie halten es ihm etwa vor, dass er nach nur wenigen Jahren im Bundeshaus eine Autobiografie verfasst hat. Gugger ist aber nicht der einzige Menschenfreund im Parlament. In diese Kategorie fällt etwa auch die SP-Nationalrätin Farah Rumy (34). Auch sie soll nach nur wenigen Monaten in Bern von den Parlamentsmitgliedern über die Parlamentssekretäre bis zum Sicherheitspersonal alle gekannt haben.

Lisa Mazzone (Grüne): Ausserparlamentarische Provokateurin

Lisa Mazzone (38) fällt als Provokateurin auf. So forderte sie im Hitzesommer Umweltminister Albert Rösti (59) auf, sein Amt abzulegen. Damit sorgte sie für Gesprächsstoff. Auch darum gilt die Genferin derzeit als prägendster Kopf der Grünen. Im Bundeshaus hat sie aber nur mässig Einfluss. Dies hat damit zu tun, dass sie bei den letzten Wahlen nicht wiedergewählt wurde. Im Parlament sticht von den Grünen die Fraktionspräsidentin Greta Gysin (43) wohl am meisten heraus. Sie wird insbesondere für ihre guten Verbindungen über die Sprachgrenzen hinweg geschätzt. Balthasar Glättli (54) und Aline Trede (43) haben Bundesbern kürzlich verlassen. Damit haben die Grünen dort zwei Aushängeschilder verloren.