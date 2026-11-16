Am 2. Dezember steigt anlässlich der Wahl der neuen Nationalratspräsidentin ein grosses Fest, bezahlt mit Steuergeldern. Wie teuer waren die Wahlfeiern ihrer Vorgängerinnen und Vorgänger? Blick macht den Kostenvergleich.

Darum gehts 2023 budgetierten Basel-Stadt und Basel-Landschaft 480'000 Franken für Wahlfeier mit 600 Gästen

Germaniers Feier kostete 325'000 Franken, Rossinis 281'000, Walters 216'000, Engler ohne Fest

Katja Christs Wahlfeier kostet 240'000 Franken, bezahlt von Basel-Stadt und Riehen, mit Apéro

Riccarda Campell Redaktorin Politik

Die Bundesparlamentarier feiern gerne und nicht zu knapp. Das ist allbekannt und sorgt immer wieder für Ärger. Denn wenn die Politiker feiern, zahlt so manches Mal der Steuerzahler. Das gilt auch für die Wahlfeier der designierten Nationalratspräsidentin Katja Christ (54, GLP). Sie soll ein Jahr lang als höchste Schweizerin amtieren. Die Feier zu ihrer Wahl kostet die öffentliche Hand knapp eine Viertelmillion Franken.

190'000 Franken übernimmt der Kanton Basel-Stadt, weitere 50'000 Franken steuert die Gemeinde Riehen bei. Das erklärte der Basler Regierungspräsident Conradin Cramer (47, LDP) im Grossen Rat, wie die «Basler Zeitung» berichtet.

Finanziert werden damit ein Apéro im Bundeshaus sowie die Feierlichkeiten in Basel und Riehen. Geplant sind ein Umzug, Empfänge für die Bevölkerung und ein Bankett für 300 geladene Gäste in der Reithalle Wenkenhof in Riehen.

Basel liess sich Wahlfeier eine halbe Million kosten

Es ist nicht das erste Mal, dass Basel für eine Wahlfeier tief in die Tasche greift. 2023 richteten Basel-Stadt und Basel-Landschaft gemeinsam ein Fest für den Baselbieter Eric Nussbaumer (66, SP) als Nationalratspräsidenten und die Baslerin Eva Herzog (64, SP) als Ständeratspräsidentin aus. Dafür budgetierten die beiden Kantone zusammen 480'000 Franken. Basel-Stadt übernahm damals 240'000 Franken, gleich viel wie heute für Christ. Rund 600 Gäste waren eingeladen.

Noch tiefer griff das Wallis in die Tasche: Als Jean-René Germanier (67, FDP) 2010 zum Nationalratspräsidenten gewählt wurde, kosteten die Feierlichkeiten 325'000 Franken. Der Empfang führte quer durch den Kanton. In Conthey folgten das Schlussbankett für geladene Gäste sowie ein Fest für die Bevölkerung.

Fahnenmeer, Kutschenfahrt und Festbankett

Vier Jahre später liess es das Wallis erneut krachen. Für die Wahlfeier von Stéphane Rossini (63, SP) gab der Kanton 281'000 Franken aus. In Sitten säumten Hunderte Primarschulkinder mit Schweizer und Walliser Fahnen den Weg zur offiziellen Feier. Zum Abschluss gab es wie immer ein Bankett.

Auch der Thurgau liess sich die Wahlfeier einiges kosten. Als Hansjörg Walter (SVP, 75) 2011 zum höchsten Schweizer gewählt wurde, schlugen die Festlichkeiten mit 216'000 Franken zu Buche. Ihn empfing ein Fahnenmeer aus allen 80 Thurgauer Gemeinden in Frauenfeld. In Kutschen zog die Festgesellschaft anschliessend durch die Stadt zum Marktplatz, wo Walter vor der Bevölkerung gefeiert wurde. Danach fand am Abend das Bankett mit rund 400 geladenen Gästen statt.

Zum Vergleich: Bundesratsfeiern kosten oft noch mehr. Für die Wahlfeier und den Empfang von Bundesrat Martin Pfister (63) beliefen sich die Gesamtkosten etwa auf knapp 480'000 Franken. Die Feier für Beat Jans (62) im Dezember 2023 kostete den Kanton Basel-Stadt 300'000 Franken.

Keine Feier für Ständeratspräsident Engler

Wesentlich günstiger fiel die Wahlfeier des amtierenden Nationalratspräsidenten Pierre-André Page (65, FR) aus. Sie kostete 150'000 Franken. Ganz auf ein Fest verzichtete hingegen Ständeratspräsident Stefan Engler (65, GR). «Ich fühle mich so einfach wohler», sagte er damals gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Meist sei eine solche Feier mitten in der Wintersession mit Stress verbunden, und für viele der geladenen Gäste mehr ein Muss als ein Genuss. Aber: «Es soll sich ja niemand von mir abhalten lassen, sich künftig feiern zu lassen.»