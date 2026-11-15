Als Duo wollen Mutter und Tochter Erni am 29. November ins Thuner Stadtparlament gewählt werden. Magdalena, die Ex-Präsidentin der Jungen Grünen, will ihre nationale Bekanntheit nutzen.

Darum gehts Caroline Erni sitzt bereits im Thuner Stadtrat, Tochter Magdalena kandidiert am 29. November ebenfalls

Magdalena Erni war Co-Präsidentin der Jungen Grünen und wurde durch Arena-Auftritte bekannt

Beide Grünen wollen im Thuner Stadtrat bei Klima- und Verkehrsfragen Akzente setzen

Andreas Schmid Inlandredaktor

«Wir sind seit 23 Jahren ein Topteam», sagt Caroline Erni (50) über das Verhältnis zu ihrer 23-jährigen Tochter Magdalena Erni. Das Duo tritt am 29. November in Thun zu den Wahlen ins Stadtparlament an. Mutter Caroline gehört bereits dem 40-köpfigen Stadtrat an, sie ist im letzten Januar nach einem Rücktritt nachgerutscht.

Magdalena Erni will folgen. Sie hat als ehemalige Co-Präsidentin der Jungen Grünen – von 2023 bis im August 2026 – nationale Bekanntheit erlangt. Nicht zuletzt mit markigen Auftritten in der SRF-Politsendung «Arena», wo sie etwa im vergangenen Frühling Bundespräsident Guy Parmelin (67, SVP) in der Diskussion über ein neues Zivildienstgesetz Paroli geboten hat. Erstmals so richtig auf sich aufmerksam gemacht hatte Erni bereits mit einem «Arena-Auftritt» zur Abstimmung über eine 13. AHV-Rente im Frühling 2024.

Manche kennen die Jungpolitikerin aber nicht wegen ihrer Politik, sondern weil sie mit Schwingerkönig Armon Orlik (31) liiert ist, was vor einigen Monaten publik wurde. Sie hätte dies lieber privat gehalten, sagt Erni dazu.

Zusammen an Demos

Sie habe ihre Mutter vor vier Jahren dazu gebracht, parteipolitisch aktiv zu werden und den Grünen beizutreten, sagt Magdalena Erni. Aus dem simplen Grund, dass auf der Liste für die Thuner Stadtratswahlen jemand gefehlt habe. Seither ist das Duo auch in der Partei gemeinsam unterwegs. Und nicht nur wie früher an Klimademos oder Kundgebungen für Gleichberechtigung.

Am Familientisch diskutierten auch Magdalenas jüngere Geschwister – eine Schwester und ein Bruder – mit ihnen über Politik, sagt Caroline Erni. Dabei ist der Jüngste noch nicht wahlberechtigt und kann Mutter und Schwester am 29. November nicht unterstützen.

Fernseher gibt es bei Ernis nicht. Ein Auto besitzen sie auch nicht. Sie setze sich in Thun zum Beispiel für bessere Velo- und Fusswege ein und gehöre dem Komitee für die Stadtklima-Initiative an, sagt Caroline Erni. Politisch sei sie «sehr ähnlich gestrickt» wie ihre Tochter.

Vielseitig tätig

Während die Mutter zu 100 Prozent als Primarlehrerin auf der Mittelstufe arbeitet, ist Magdalena Erni auf mehreren Feldern engagiert. Sie studiert an der Universität Freiburg Zeitgeschichte, arbeitet zu 50 Prozent als Kampagnenleiterin bei der verkehrspolitischen Umweltorganisation Umverkehr und ist bei den regionalen Grünen im Vorstand.

Im Thuner Stadtparlament ist die SVP mit neun Sitzen die stärkste Kraft. Auf der linken Seite stehen dieser acht grüne sowie sieben SP-Stadträtinnen und -Stadträte gegenüber. Das Duo Erni möchte auf lokaler Ebene in Klima- und Verkehrsfragen Akzente setzen. Mit gemeinsamem, doppeltem Schub. Ganz nach der Devise von Caroline Erni: «Wie in der Familie und im Beruf bin ich auch in der Politik eine Teamplayerin.» Am liebsten künftig mit der Tochter im Stadtrat.