Im Streit um die Finanzierung der 13. AHV-Rente hat die Einigungskonferenz einen Kompromiss vorgelegt. Der Ständerat hat bereits zugestimmt, nun ist der Nationalrat an der Reihe. Der Ausgang ist offen. Blick berichtet live.

Jetzt kommt es zum Showdown um den AHV-Milliardenplan

Jetzt kommt es zum Showdown um den AHV-Milliardenplan

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kosten von 4 bis 5 Milliarden Franken jährlich: Die 13. AHV-Rente wird ab Dezember ausbezahlt

Ständerat sagt Ja zu AHV-Deal: Mehr Lohnbeiträge und höhere Mehrwertsteuer

Nationalrat entscheidet am Mittwoch – Ausgang ungewiss

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

SVP-Gutjahr gegen «zusätzliche Belastung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer» SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr beantragt eine Ablehnung des AHV-Deals. Es brauche eine Lösung, die langfristig Bestand habe. Der Vorschlag der Einigungskonferenz überzeuge aber nicht. «Es ist eine zusätzliche Belastung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer und der ganzen Bevölkerung», kritsiertsie die Mischfinanzierung. Es geht los Jetzt geht es los! Nun entscheidet sich, ob und wie die 13. AHV-Rente finanziert wird. Zitterpartie um AHV-Deal Willkommen zum Liveticker, lieber Leserinnen und Leser Bald geht es hier los mit dem Showdown um die Finanzierung der 13. AHV-Rente. Der Ständerat hat dem AHV-Deal bereits zugestimmt. Im Nationalrat wird ein enges Rennen erwartet. Eine Zitterpartie. Ende des Livetickers

Am Mittwoch steht im Nationalrat der Showdown um die Finanzierung der 13. AHV-Rente an. Der Ständerat hat sich bereits hinter den neuen AHV-Deal gestellt. Nun ist der Nationalrat an der Reihe.

FDP, SVP und GLP lehnen die von der Einigungskonferenz vorgeschlagene Mischfinanzierung aus zusätzlichen Lohnbeiträgen und höherer Mehrwertsteuer ab. Gemeinsam kommen sie auf 105 Stimmen und könnten den Deal damit kippen. Das Mitte-links-Lager vereinigt 95 Stimmen hinter sich.

Eine klare Sache eigentlich. Trotzdem wird es eine Zitterpartie. Entscheidend wird sein, ob die Fraktionen geschlossen anwesend sind und ebenso abstimmen. Oder ob allfällige Abweichler den Kompromiss unterstützen, die sich der AHV stärker verpflichtet fühlen als der eigenen Parteiideologie. Der Ausgang ist offen. Möglich sind drei Varianten.

1 Mischfinanzierung

Im Ständerat hat sich eine Kombivariante durchgesetzt. Ab 2028 sollen die Lohnbeiträge um 0,2 Prozentpunkte steigen. Die ordentliche Mehrwertsteuer wird um 0,4 Prozentpunkte erhöht, der Hotellerie-Sondersatz um 0,2 Prozentpunkte und der reduzierte Satz für Nahrungsmittel gar nicht. Das spült rund 2,4 Milliarden in die AHV-Kasse.

Mitte-links braucht für diesen Deal Stimmen von rechts. Möglich, dass MCG- und Lega- sowie einzelne SVP-Vertreter mithelfen. Die Befürworter hoffen auch auf Bauern aus FDP und SVP, die zustimmen oder sich zumindest enthalten.

2 Nur Mehrwertsteuer

Lohnbeiträge und Mehrwertsteuer sind in zwei unterschiedlichen Vorlagen geregelt. Mehr Lohnprozente sind nur bei einem Ja zur höheren Mehrwertsteuer möglich. Umgekehrt gilt diese Verknüpfung nicht.

Denkbar ist daher, dass die Lohnprozent-Vorlage durchfällt und die höhere Mehrwertsteuer eine Mehrheit findet. Das würde der AHV zumindest 1,4 Milliarden zusätzlich sichern.

3 Absturz

Bringen die rechten Parteien alle Fraktionsmitglieder auf Kurs, droht der Absturz. Ohne Zusatzfinanzierung schreibt die AHV schon ab 2029 rote Zahlen, womit das AHV-Vermögen von heute fast 60 Milliarden Franken kontinuierlich sinken würde. Damit wollen die rechten Parteien den Druck auf strukturelle Massnahmen in der nächsten AHV-Reform 2030 – sprich ein höheres Rentenalter oder ein Lebensarbeitszeitmodell – aufrechterhalten.

Sagt der Nationalrat zu beiden Vorlagen Nein, ist das Geschäft vom Tisch. Kommen Lohnprozente und/oder Mehrwertsteuer durch, muss das Geschäft auch die Schlussabstimmung vom Freitag überstehen – und da gilt wieder dasselbe Szenario, wonach es keine Abwesenheiten verträgt.

1:23 Baume-Schneider zur 13. AHV: «Scheitert Finanzierung, werden Lohnbeiträge erhöht»

AHV-Reform 2030 am Horizont

Der Entscheid wirkt sich auch auf die AHV-Pläne von SP-Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (62) aus. Die Sozialministerin hat bereits angekündigt, dass sie mit der Reform 2030 erneut eine Zusatzfinanzierung auf den Tisch bringt, sollte sie nun im Parlament scheitern.

Für diesen Fall sieht sie eine Kombination aus 0,7 Prozentpunkten höherer Mehrwertsteuer und 0,2 Prozentpunkten zusätzlichen Lohnbeiträgen ab 2031 vor. Alternativ wäre eine reine Mehrwertsteuererhöhung um 0,9 Prozentpunkte denkbar.