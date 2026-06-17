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Nationalrat entscheidet heute – Blick berichtet live
Jetzt kommt es zum Showdown um den AHV-Milliardenplan

Im Streit um die Finanzierung der 13. AHV-Rente hat die Einigungskonferenz einen Kompromiss vorgelegt. Der Ständerat hat bereits zugestimmt, nun ist der Nationalrat an der Reihe. Der Ausgang ist offen. Blick berichtet live.
Publiziert: vor 43 Minuten
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Aktualisiert: vor 5 Minuten
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Am Mittwoch entscheidet der Nationalrat über den Kompromissvorschlag der Einigungskonferenz, wie die 13. AHV-Rente finanziert werden soll. Auf dem Tisch liegt eine Kombivariante aus zusätzlichen Lohnbeiträgen und höherer Mehrwertsteuer.
Foto: Sven Thomann

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kosten von 4 bis 5 Milliarden Franken jährlich: Die 13. AHV-Rente wird ab Dezember ausbezahlt
  • Ständerat sagt Ja zu AHV-Deal: Mehr Lohnbeiträge und höhere Mehrwertsteuer
  • Nationalrat entscheidet am Mittwoch – Ausgang ungewiss
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Ruedi StuderBundeshaus-Redaktor
vor 2 Minuten

SVP-Gutjahr gegen «zusätzliche Belastung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer»

SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr beantragt eine Ablehnung des AHV-Deals. Es brauche eine Lösung, die langfristig Bestand habe. Der Vorschlag der Einigungskonferenz überzeuge aber nicht. «Es ist eine zusätzliche Belastung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer und der ganzen Bevölkerung», kritsiertsie die Mischfinanzierung.

Foto: keystone-sda.ch
vor 5 Minuten

Es geht los

Jetzt geht es los! Nun entscheidet sich, ob und wie die 13. AHV-Rente finanziert wird.

vor 53 Minuten

Zitterpartie um AHV-Deal

Willkommen zum Liveticker, lieber Leserinnen und Leser

Bald geht es hier los mit dem Showdown um die Finanzierung der 13. AHV-Rente. Der Ständerat hat dem AHV-Deal bereits zugestimmt. Im Nationalrat wird ein enges Rennen erwartet. Eine Zitterpartie.

Ende des Livetickers

Am Mittwoch steht im Nationalrat der Showdown um die Finanzierung der 13. AHV-Rente an. Der Ständerat hat sich bereits hinter den neuen AHV-Deal gestellt. Nun ist der Nationalrat an der Reihe.

FDP, SVP und GLP lehnen die von der Einigungskonferenz vorgeschlagene Mischfinanzierung aus zusätzlichen Lohnbeiträgen und höherer Mehrwertsteuer ab. Gemeinsam kommen sie auf 105 Stimmen und könnten den Deal damit kippen. Das Mitte-links-Lager vereinigt 95 Stimmen hinter sich. 

Eine klare Sache eigentlich. Trotzdem wird es eine Zitterpartie. Entscheidend wird sein, ob die Fraktionen geschlossen anwesend sind und ebenso abstimmen. Oder ob allfällige Abweichler den Kompromiss unterstützen, die sich der AHV stärker verpflichtet fühlen als der eigenen Parteiideologie. Der Ausgang ist offen. Möglich sind drei Varianten. 

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Mischfinanzierung

Im Ständerat hat sich eine Kombivariante durchgesetzt. Ab 2028 sollen die Lohnbeiträge um 0,2 Prozentpunkte steigen. Die ordentliche Mehrwertsteuer wird um 0,4 Prozentpunkte erhöht, der Hotellerie-Sondersatz um 0,2 Prozentpunkte und der reduzierte Satz für Nahrungsmittel gar nicht. Das spült rund 2,4 Milliarden in die AHV-Kasse.

Mitte-links braucht für diesen Deal Stimmen von rechts. Möglich, dass MCG- und Lega- sowie einzelne SVP-Vertreter mithelfen. Die Befürworter hoffen auch auf Bauern aus FDP und SVP, die zustimmen oder sich zumindest enthalten. 

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Nur Mehrwertsteuer

Lohnbeiträge und Mehrwertsteuer sind in zwei unterschiedlichen Vorlagen geregelt. Mehr Lohnprozente sind nur bei einem Ja zur höheren Mehrwertsteuer möglich. Umgekehrt gilt diese Verknüpfung nicht.

Denkbar ist daher, dass die Lohnprozent-Vorlage durchfällt und die höhere Mehrwertsteuer eine Mehrheit findet. Das würde der AHV zumindest 1,4 Milliarden zusätzlich sichern.

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Absturz

Bringen die rechten Parteien alle Fraktionsmitglieder auf Kurs, droht der Absturz. Ohne Zusatzfinanzierung schreibt die AHV schon ab 2029 rote Zahlen, womit das AHV-Vermögen von heute fast 60 Milliarden Franken kontinuierlich sinken würde. Damit wollen die rechten Parteien den Druck auf strukturelle Massnahmen in der nächsten AHV-Reform 2030 – sprich ein höheres Rentenalter oder ein Lebensarbeitszeitmodell – aufrechterhalten. 

Sagt der Nationalrat zu beiden Vorlagen Nein, ist das Geschäft vom Tisch. Kommen Lohnprozente und/oder Mehrwertsteuer durch, muss das Geschäft auch die Schlussabstimmung vom Freitag überstehen – und da gilt wieder dasselbe Szenario, wonach es keine Abwesenheiten verträgt.

«Scheitert Finanzierung, werden Lohnbeiträge erhöht»
1:23
Baume-Schneider zur 13. AHV:«Scheitert Finanzierung, werden Lohnbeiträge erhöht»

AHV-Reform 2030 am Horizont

Der Entscheid wirkt sich auch auf die AHV-Pläne von SP-Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (62) aus. Die Sozialministerin hat bereits angekündigt, dass sie mit der Reform 2030 erneut eine Zusatzfinanzierung auf den Tisch bringt, sollte sie nun im Parlament scheitern.

Für diesen Fall sieht sie eine Kombination aus 0,7 Prozentpunkten höherer Mehrwertsteuer und 0,2 Prozentpunkten zusätzlichen Lohnbeiträgen ab 2031 vor. Alternativ wäre eine reine Mehrwertsteuererhöhung um 0,9 Prozentpunkte denkbar.

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