Steigende Einnahmen und ein Sparpaket bescheren dem Bund für 2027 einen prognostizierten Überschuss von 180 Millionen Franken. Finanzministerin Karin Keller-Sutter präsentiert den Voranschlag am Mittwoch.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bund erwartet 2027 Überschuss von 180 Mio. CHF dank Sparpaket und höheren Einnahmen.

Armee-Mehrwertsteuer darf weniger stark steigen als geplant.

Ohne Sparmassnahmen wäre ein Defizit von 1,3 Mrd. CHF angefallen.

Joschka Schaffner Redaktor Politik

Die 13. AHV-Rente, die Armee, der Finanzausgleich: Der Bund rechnet nächstes Jahr aufgrund dieses Triumvirats mit höheren Ausgaben. Gegenüber dem Voranschlag von 2026 sollen rund 2,7 Milliarden Franken mehr anfallen – insgesamt sind 93,8 Milliarden Franken vorgesehen.

Finanzministerin Karin Keller-Sutter (62, FDP) stellt das neue Haushaltsbudget am Mittwoch den Medien vor. Auch die ordentlichen Einnahmen sollen dabei um 3,3 Milliarden Franken auf geschätzte 93,7 Milliarden Franken steigen. Wird gemäss der Schuldenbremse die Wirtschaftslage mit einberechnet, darf der Bund 2027 gar einen Überschuss von 180 Millionen Franken erwarten.

Sparpaket soll viel bewirken

Grund für den positiven Voranschlag ist laut Bund unter anderem das eingeplante Sparpaket: «Dank des Entlastungspakets 27 und der Bereinigungsmassnahmen in den Jahren 2024 und 2025 konnte das Ausgabenwachstum insgesamt um 4 Milliarden Franken gebremst werden», schreibt der Bundesrat in einer Mitteilung. Laut der Landesregierung würde der Voranschlag ohne das Entlastungspaket ein strukturelles Defizit von rund 1,3 Milliarden Franken aufweisen.

Steigende Einnahmen im 2027 erwartet der Bund zugleich vor allem deshalb, weil sie bereits dieses Jahr vermutlich über dem angesagten Budget liegen werden: Sowohl die Gewinn- als auch die Mehrwertsteuer sorgen laut aktueller Schätzung für höheren Ertrag als erwartet. «Dadurch präsentiert sich die Haushaltssituation für 2027 wesentlich besser als noch zu Jahresbeginn», so der Bundesrat.

Armee-Mehrwertsteuer steigt weniger stark als geplant

Auf die im April vorsorglich beschlossenen zusätzlichen Massnahmen zur Einhaltung der Schuldenbremse im Umfang von 540 Millionen Franken könne daher verzichtet werden. Hinzu spült die vom Nationalrat beschlossene Abschaffung des Mehrwersteuer-Sondersatzes für die Hotellerie voraussichtlich zusätzliches Geld in die Staatskasse.

Dadurch entstehe «finanzieller Spielraum für zusätzliche Ausgaben zugunsten der Armee», teilt die Landesregierung mit. Heisst: Die Mehrwertsteuererhöhung für die Truppen von Verteidigungsminister Martin Pfister (62, Mitte) kann tiefer angesetzt werden, als es noch in der Vernehmlassung geplant war.

Dennoch warnt der Bundesrat

Trotz der «verbesserten Aussichten» warnt der Bundesrat: Die Finanzperspektiven blieben mit «erheblichen Unsicherheiten» verbunden. Es sei unsicher, wie lange die Gewinnsteuer noch stark ansteigen würde. Ebenfalls schwierig abzuschätzen seien die Einnahmen aus der OECD-Steuer, die dieses Jahr erstmals erhoben wird. Und auch die geopolitischen Spannungen und die unsichere Wirtschaftsentwicklung könnten sich auf die Einnahmen und Ausgaben des Bundes auswirken, schreibt die Landesregierung.

Für den detaillierten Voranschlag lässt sich der Bundesrat noch etwas Zeit: Er will diesen – inklusive integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2028-2030 – Mitte August verabschieden, wie er mitteilt.