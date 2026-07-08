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«Kurios in Zürich»
Deutsche wegen Schweizer Autobahn-Entscheid völlig baff

Zürich lässt eine Autobahn zurückbauen: Die A50 wird zur zweispurigen Hauptstrasse, weil sie kaum befahren wird. Medien im Autoland Deutschland sind baff. Auch in Österreich reagiert man verwundert.
Publiziert: vor 13 Minuten
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1978 wurde die vierspurige A50 eröffnet. Nun soll sie bald zu einer zweispurigen Hauptstrasse umgebaut werden.
Foto: Jules Vogt / ETH-Bildarchiv

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kanton Zürich stuft A50 von Autobahn zur Hauptstrasse herab
  • Nur 14'000 Fahrzeuge nutzen die 3,7 Kilometer lange Strecke täglich
  • Gleichzeitig wird nebenan eine Strasse vierspurig ausgebaut
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Joschka SchaffnerRedaktor Politik

Die ganze Schweiz diskutiert über den Autobahn-Ausbau. Die ganze Schweiz? Nein! Im Kanton Zürich wird die Verkehrsinfrastruktur bald gar um eine Strecke ärmer. Ende Juni entschied das Kantonsparlament, die A50 zu einer Hauptstrasse zu degradieren.

Der Grund liegt auf der Hand: Die vierspurige Autobahnstrecke bei Glattfelden ZH wird kaum benutzt. Nur gerade knapp 14'000 Fahrzeuge befahren die 3,7 Kilometer lange Strasse pro Tag. Im Ausland reagieren die Medien perplex über den Rückbau.

Grosses Interesse in den Nachbarländern

In den deutschsprachigen Nachbarländern führt der politische Entscheid zu einer grossen Presseschau. «Kaum jemand nutzt die Autobahn vom Nirgendwo ins Nirgendwo», schreibt etwa der österreichische «Standard».

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Die A50 sei «die kurioseste Autobahn der Schweiz», doppelt das deutsche Online-Magazin «Merkur» nach. Denn die Strasse war eigentlich zu ihrer Bauzeit in den 1970er-Jahren als Teilstück einer Schnellstrecke zwischen Winterthur und Basel geplant gewesen. Aufgrund mangelnder finanzieller Mittel blieb es jedoch beim Mini-Abschnitt.

Nebenan wird ausgebaut

Dennoch sei die Herabstufung «ungewöhnlich», geben die deutschen Portale «Chip» sowie «Auto Motor und Sport» kund. Und auch «Focus» berichtet über das Kuriosum ausführlich, mit Berufung auf die «NZZ» und «Swissinfo».

Zudem sei noch etwas anderes «skurril», schreibt das österreichische Online-Portal «Heute». Während die A50 zurückgebaut wird, passiert gleich in der Nähe das Gegenteil: Die Hauptstrasse durch den Zürcher Hardwald, die im selben Kreisel mündet, wie die degradierte Autobahn, soll zu einer Vierspurstrecke ausgebaut werden – eine «Mini-Autobahn», wie sie der Kanton nennt. Denn dort staut sich der Verkehr tatsächlich.

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