Die SVP will eine Zehn-Millionen-Schweiz verhindern – notfalls mit dem Ende der Personenfreizügigkeit. Die Mitte möchte die SVP-Initiative mit einem direkten Gegenvorschlag auskontern. Im Ständerat liegen drei Vorschläge auf dem Tisch. Blick berichtet live.

Darum gehts SVP-Zuwanderungsinitiative hat intakte Chancen an der Urne

Drei mögliche Gegenvorschläge stehen im Ständerat zur Diskussion

Ohne Gegenvorschlag kommt die Initiative 2026 vors Volk

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

Gössi: «Initiative trifft Nerv der Zeit, ist aber zu radikal» «Die Initiative trifft einen Nerv der Zeit», sagt FDP-Ständerätin Petra Gössi. Sie verweist auf die jüngste Tamedia-Umfrage, wonach eine relative Mehrheit die Initiative derzeit unterstütze. Sie persönlich lehne die Initiative aber ab. «Die Initiative ist zu radikal.» Die Politik habe mit ihren bisherigen Massnahmen versagt, macht sie deutlich. Es brauche einen Gegenvorschlag, um der Bevölkerung zu zeigen, dass ihre Sorgen wahrgenommen würden. Damit soll auch eine Kündigung der Personenfreizügigkeit verhindert werden. Jositsch: «Mit offenem Visier kämpfen» Die Ablehnung der Initiative sei in der Kommission klar gewesen, so Jositsch. Zu mehr Diskussionen hätten die möglichen Gegenvorschläge geführt. Die Vorschläge von Fässler und Gössi würden die gleiche Philosophie wie die Initiative verfolgen. «Sie scheitern am gleichen Problem, auch wenn sie milder sind.» Die von Z'graggen eingebrachte Idee einer Zuwanderungsabgabe sei auch nicht zweckmässig. Natürlich sei es allenfalls einfacher, eine Volksinitiative mit einem Gegenvorschlag zu bekämpfen. Man wolle aber keine taktischen Spielchen spielen und mit offenem Visier kämpfen. «Das Konzept der Initiative ist falsch.» Josistsch: «Deckel auf die Wohnbevölkerung» Den Auftakt macht SP-Ständerat Daniel Jositsch als Kommissionssprecher. Es gehe darum, dass man gewissermassen einen «Deckel auf die Wohnbevölkerung legt». Die Initiative sehen einschneidende Massnahmen vor, um ihr Ziel zu erreichen. Sprich: Bis 2050 soll es keine 10-Millionen-Schweiz geben. «Die Initiative setzt sich nicht mit der Ursache der Situation auseinander», kritisiert Jositsch. Klar sei das Bevölkerungswachstum eine Herausforderung in vielerlei Hinsicht, das sei alles richtig. Lege man aber einfach einen Deckel obendrauf und unten koche es immer noch, dann explodiere das Ganze irgendeinmal. So fragt er auch, was man bei einer Flüchtlingskrise wie im Fall der Ukraine mache, wenn man die 10-Millionen-Grenze erreicht habe. Ebenso, wie der Fachkräftemangel zu handhaben sei. Nun gehts los! Willkommen zum Liveticker, liebe Leserinnen und Leser Der Ständerat entscheidet heute, ob er der SVP-Zuwanderungsinitiative einen direkten Gegenvorschlag entgegenstellen will oder nicht. Nun geht es hier los mit der Debatte. Ende des Livetickers

Die Mitte lässt nicht locker. Sie pocht auf einen direkten Gegenvorschlag zur SVP-Zuwanderungsinitiative. «Die Initiative darf nicht unterschätzt werden. Sie hat realistische Chancen, an der Urne angenommen zu werden», warnt Mitte-Präsident Philipp Matthias Bregy (47) im Vorfeld der heutigen Debatte im Ständerat in einer Mitteilung. Eine Initiative, welche den bilateralen Weg gefährden und zentrale Interessen der Schweiz aufs Spiel setzen würde.

Tatsächlich will die SVP mit ihrem Begehren eine 10-Millionen-Schweiz vor 2050 verhindern – und dafür notfalls auch die Personenfreizügigkeit mit der EU und damit die bilateralen Verträge kippen.

Die Erfolgschancen an der Urne sind intakt, wie eine neue Tamedia-Umfrage belegt. 48 Prozent würden der Volksinitiative derzeit zustimmen, nur 41 Prozent lehnen sie ab. Der Rest ist noch unentschlossen. Ohne Gegenvorschlag kommt die Initiative voraussichtlich bereits im Juni 2026 vors Volk.

Drei Gegenvorschläge auf dem Tisch

Nun kommt es im Ständerat zum Showdown. Drei mögliche Gegenvorschläge liegen auf dem Tisch:

Zusatz-Abstimmung: Mitte-Ständerat Daniel Fässler (65, AI) kopiert mit seinem Antrag den SVP-Text – mit einer gewichtigen Ausnahme: Statt die Personenfreizügigkeit automatisch zu kündigen, soll das Stimmvolk bei Erreichen der 10-Millionen-Grenze obligatorisch über die Weiterführung der Personenfreizügigkeit abstimmen.

Mitte-Ständerat Daniel Fässler (65, AI) kopiert mit seinem Antrag den SVP-Text – mit einer gewichtigen Ausnahme: Statt die Personenfreizügigkeit automatisch zu kündigen, soll das Stimmvolk bei Erreichen der 10-Millionen-Grenze obligatorisch über die Weiterführung der Personenfreizügigkeit abstimmen. Zuwanderungsabgabe: Mitte-Ständerätin Heidi Z'graggen (59, UR) will hingegen eine Zuwanderungsabgabe in der Verfassung festschreiben. Allerdings könnte diese auch nur auf einen Teil der Zuwanderung erhoben werden, wenn dies aufgrund völkerrechtlicher Verbindungen erforderlich ist. Die EU-Zuwanderung könnte damit ausgenommen werden.

Mitte-Ständerätin Heidi Z'graggen (59, UR) will hingegen eine Zuwanderungsabgabe in der Verfassung festschreiben. Allerdings könnte diese auch nur auf einen Teil der Zuwanderung erhoben werden, wenn dies aufgrund völkerrechtlicher Verbindungen erforderlich ist. Die EU-Zuwanderung könnte damit ausgenommen werden. Verschärfte Schutzklausel: FDP-Ständerätin Petra Gössi (49, SZ) wiederum möchte einen scharfen Mechanismus zur Auslösung der Schutzklausel verankern. Sollte die Nettozuwanderung dreimal hintereinander mehr als 0,8 Prozent pro Jahr betragen, würde die Schutzklausel ausgelöst, so die Idee. Bei einer Neun-Millionen-Bevölkerung wäre der Schwellenwert ein Plus von 72’000 Personen.

In der zuständigen Ständeratskommission fand keiner der drei Vorschläge eine Mehrheit. Auch die jüngste Umfrage brachte offenbar keine Bewegung in die Debatte. So stellte sich nicht nur das links-grüne Lager gegen einen Gegenvorschlag, sondern grossmehrheitlich auch die FDP-Ständeräte.

SVP-Friedli beantragt Annahme

Klar ist auch die Haltung der SVP: Sie will ihre Volksinitiative durchbringen und hat an einem abgeschwächten Gegenvorschlag kein Interesse. SVP-Ständerätin Esther Friedli (48, SG) beantragt ihren Ratskollegen denn auch, die Initiative ohne Gegenvorschlag zur Annahme zu empfehlen.

So weit wird es aber kaum kommen. Das wahrscheinlichste Szenario: Die Initiative kommt nächstes Jahr mit einer Nein-Empfehlung blank vors Volk. Der zuständige Bundesrat Beat Jans (61) muss sich auf einen harten Abstimmungskampf gefasst machen.