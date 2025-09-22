Wie viel Zuwanderung verträgt die Schweiz? Und wie sehr könnte eine Beschränkung die Bilateralen Verträge mit der EU gefährden? Das sind die zwei grossen Fragen, wenn der Nationalrat heute die Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» der SVP berät. Blick berichtet live.

vor 2 Minuten vor 2 Minuten SVP stellt Frage um Frage Im Nationalrat darf man bei Debatten Zwischenfragen stellen. Die SVP nutzt dies nun, um die Aussagen von Kommissionssprecher Christian Wasserfallen zu hinterfragen. Es sind schon mehrere Fragen an Wasserfallen gestellt worden. Um die Antwort auf die Frage geht es in der Regel nicht. Der Zweck der Fragen: Die eigene Position deutlich zu machen. vor 7 Minuten vor 7 Minuten Matter ist sauer Der Begriff «Kündigungsinitiative» sorgt nun für Diskussionsstoff. SVP-Nationalrat Thomas Matter fragt, wie Christian Wasserfallen auf diesen Begriff kommt. Wasserfallen spielt den Ball zurück. Die SVP habe diesen Begriff selbst eingeführt. vor 13 Minuten vor 13 Minuten «Es ist der typische Fall, das Kind mit dem Bade auszuschütten» Die vorberatende Kommission schlägt vor, die Initiative abzulehnen. Wasserfallen spricht von der «Kündigungsinitiative» mit Blick auf die Initiative. Damit wird bereits bei der Benennung der Kampf um die Deutungshoheit sichtbar. Die Bilateralen I könnten vollständig wegfallen, begründet Wasserfallen den Begriff. So würde die Teilhabe am Asylsystem Schengen-Dublin wegfallen. «Es ist der typische Fall, das Kind mit dem Bade auszuschütten», sagt Wasserfallen zur Initiative. vor 15 Minuten vor 15 Minuten Die Debatte ist gestartet FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen stellt das Geschäft als Sprecher der vorberatenden Kommission vor. Die Kommission wolle aber keine starren Obergrenzen, sagt er. Man wolle auch die Kündigung der Bilateralen Verträge mit der EU nicht riskieren. 13:45 Uhr 13:45 Uhr Debatte live im Ticker Heute Montagnachmittag beginnt der Nationalrat die Debatte über die SVP-Initiative «Keine 10 Millionen-Schweiz». Die Fragen dahinter: Wie viel Zuwanderung verträgt die Schweiz? Und würde eine Annahme der Initiative die Bilateralen Verträge mit der EU gefährden? Blick berichtet live von der Debatte. Dies dürfte um gegen 16 Uhr der Falll sein. Ende des Livetickers

Fast 9,1 Millionen Menschen leben in der Schweiz. Und viel mehr sollen es nicht werden, wenn es nach der SVP geht. Sie will mit ihrer Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» verhindern, dass bis 2050 die Schweiz weiter wächst und dereinst die 10-Millionen-Marke erreicht.

Am Montag beginnt der Nationalrat mit den Beratungen zur Initiative. Zwei Themen werden im Raum stehen: Gegnerinnen und Gegner der Initiative werden andere Möglichkeiten zur Beschränkung des Zuwanderungs-Anstiegs ins Feld führen – und die Wichtigkeit von ausländischen Arbeitskräften betonen, etwa in der Pflege. Und die Gegnerinnen und Gegner dürften die Wichtigkeit der bilateralen Verträge mit der EU hervorheben.

Gegner sagen: Initiative gefährdet Wohlstand

Denn die Initiative könnte aus ihrer Sicht diese Verträge gefährden. Das Volksbegehren sieht nämlich vor, dass der Bund Massnahmen ergreifen muss, wenn die Bevölkerung die 9,5-Millionen-Grenze knackt. Nützen diese nicht, müsste letztlich das Freizügigkeitsabkommen mit der EU gekündigt werden.

Aus Sicht des Bundesrates würde dies nicht nur der Schweizer Wirtschaft schaden. Er befürchtet auch eine stärkere Zuwanderung ins Asylsystem, wenn die Schweiz nicht mehr am europäischen Schengen-Dublin-System teilnehmen könnte.

SVP warnt vor höheren Mieten

Die SVP dagegen warnt vor einer «regelrechten Bevölkerungsexplosion», die die Infrastruktur überfordere, der Natur schade und für höhere Mietkosten sorge.

Das Parlament könnte nun einen Gegenvorschlag erarbeiten. Danach sieht es derzeit aber nicht aus. Der Bundesrat selbst wollte keinen Gegenvorschlag zur Initiative, sondern stattdessen beim Asylsystem ansetzen, beim Arbeitskräftepotenzial im Inland und beim Wohnungsmarkt.

Blick berichtet am Montagnachmittag live von der Debatte.