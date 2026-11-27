Die IV ist finanziell in Schieflage. Der Bundesrat will sie jetzt vor allem mit höheren Lohnbeiträgen sanieren. Nun zeigt sich: Sozialministerin Elisabeth Baume-Schneider musste dabei auch verwaltungsinternen Widerstand abwehren.

Darum gehts Gutverdienende sollen die IV über einen Solidaritätsbeitrag stärker mitfinanzieren

Gegen den Reichenzuschlag gab es verwaltungsinternen Widerstand

FDP und SVP laufen Sturm gegen zusätzliche Lohnabzüge

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

Die Finanzperspektiven der Invalidenversicherung sind düster. Der derzeit noch mit gut 3,6 Milliarden Franken dotierte IV-Topf leert sich rasant. Ohne Gegenmassnahmen ist das Vermögen 2031 aufgebraucht. Bis 2040 summiert sich das Finanzloch auf fast 13 Milliarden Franken.

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (62) will die IV nun hauptsächlich über neue Zusatzeinnahmen sichern. Dafür sollen die IV-Lohnbeiträge unbefristet um 0,2 Prozentpunkte steigen, was rund 980 Millionen Franken zusätzlich in die Kasse spült.

Weiter setzt die Bundesrätin auf befristete Zusatzeinnahmen. Von 2030 bis 2039 sollen die IV-Lohnbeiträge um weitere 0,05 Prozentpunkte erhöht werden. Gleichzeitig will Baume-Schneider Gutverdienenden mit Einkommen über 181'440 Franken stärker ans Portemonnaie. Auf das darüber liegende Einkommen sollen weitere 0,6 Prozentpunkte als Solidaritätsbeitrag fällig werden. Das bringt gut eine halbe Milliarde Franken.

«Bogen überspannt» mit Solidaritätsbeitrag

Insbesondere den Solidaritätsbeitrag brachte Baume-Schneider nur gegen Widerstand aus bürgerlichen Departementen in der Vernehmlassungsvorlage unter. Das zeigen Dokumente zur verwaltungsinternen Ämterkonsultation, die Blick gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz erhalten hat.

«Auf den Solidaritätsbeitrag ist zu verzichten», beantragte das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) im Departement von SVP-Bundesrat Guy Parmelin (67) trocken. Mit dem Zuschlag würden nämlich negative Arbeitsanreize generiert und der Produktionsfaktor Arbeit weiter verteuert. Zudem erachtete es die Einführung eines Solidaritätsbeitrags für die IV als systemfremd.

An vorderster Front machte auch die Finanzverwaltung im Departement von FDP-Bundesrätin Karin Keller-Sutter (62) gegen den Reichenzuschlag mobil. Sie beantragte ebenfalls, darauf zu verzichten. Stattdessen sollten die Lohnbeiträge um einen einheitlichen Satz für alle erhöht werden.

Dass die IV zusätzliche Einnahmen brauche, sei zwar unbestritten, erläuterte die Finanzverwaltung. Dass die 2 Milliarden Franken Entlastung im Jahr 2035 aber zu rund 85 Prozent aus Mehreinnahmen bestehen sollen, sei im Endergebnis «zu wenig ausgewogen», wobei insbesondere der zusätzliche Solidaritätsbeitrag «den Bogen überspannt».

Mitte-Pfister für «moderate» Finanzierung

Auch FDP-Bundesrat Ignazio Cassis (65) äusserte sich kritisch zum Solidaritätsmechanismus. Die 0,6 Prozent seien «ein substanzieller Zuschlag», mahnte sein Generalsekretariat. Das sei relativ viel, zumal Gutverdienende aufgrund des hohen Lohnes ohnehin einen grösseren Beitrag leisten würden. Er bat daher um eine Regulierungsfolgeabschätzung, ob sich aus der Erhöhung Negativanreize auf die Erwerbstätigkeit ergeben könnten.

Vorsichtig äusserte sich auch Mitte-Bundesrat Martin Pfister (63). «Die IV darf keine chronischen Defizite aufweisen. Entsprechend gibt es Handlungsbedarf bei der Sicherung der langfristigen finanziellen Tragfähigkeit», hielt sein Generalsekretariat zwar fest. Es machte aber auch gleich klar, dass die Finanzierung «moderat» ausgestaltet sein müsse und Arbeitnehmende und Arbeitgeber nicht übermässig zusätzlich belasten dürfe.

SVP und FDP laufen Sturm

Trotz der Bedenken brachte Baume-Schneider den Solidaritätsbeitrag vorerst durch. In der Vernehmlassung könnte dieser aber unter die Räder kommen. Schon jetzt laufen FDP und SVP Sturm. «Die Bevölkerung ist keine Zitrone» – mit diesen Worten lehnt die FDP zusätzliche Lohnabzüge generell ab. Noch härter setzt die SVP in ihrer Mitteilung den Ton: «Die Linken und Heimatmüden im Bundesrat wollen mit noch höheren Lohnabzügen das Portemonnaie der arbeitenden Bevölkerung plündern.»

Man darf also gespannt sein, was insbesondere vom Solidaritätsbeitrag nach der Vernehmlassung noch übrig bleibt. Diese läuft bis am 4. Februar 2027.